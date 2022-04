Aantal woninginbraken in tien jaar tijd gedaald met 75 procent

Het aantal woninginbraken in Nederland is in tien jaar tijd met 75 procent gedaald naar 23.500 in 2021. Vorig jaar zijn ruim 2.000 mensen geregistreerd als verdachte van een woninginbraak, een daling van 24 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2012 registreerde de politie nog 8.440 personen als verdachte van een woninginbraak. Dat aantal is in 2021 gedaald naar 2.110. De cijfers baseert het CBS op alle verdachten die de politie registreerde bij inbraken, door aangiften dan wel opsporing. Een kwart van de verdachten heeft geen officieel woonadres in Nederland. Waar in 2012 de helft van de verdachten jonger was dan 25 jaar, is dit in 2021 gedaald tot een derde. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is daarmee gestegen van 28 naar 31,5 jaar. Het gaat dan wel om inbrekers die zijn gearresteerd: slechts bij één op de tien inbraken vindt de politie een verdachte.

Preventieve maatregelen

De gemeenten waar in 2021 het vaakst werd ingebroken, liggen bijna allemaal in de provincie Utrecht en in het Gooi. In Zeist vonden relatief de meeste woninginbraken plaats: meer dan acht per duizend huishoudens.

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de afname van inbraken. Een aannemelijke verklaring volgens de onderzoekers voor de daling is dat het te maken heeft met preventieve maatregelen voor inbraak die mensen nemen. Ook is er geen onderzoek gedaan naar het verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar het CBS zegt dat het waarschijnlijk is dat de pandemie en de genomen maatregelen invloed heeft gehad op het criminaliteitsbeeld in 2020 en 2021. Het thuiswerken en de beperkte mogelijkheden om de deur uit te gaan verkleinden bijvoorbeeld de kans op inbraak.