Will Smith geeft lidmaatschap Academy op na klap tijdens Oscars

De Amerikaanse acteur Will Smith heeft vrijdag zijn lidmaatschap opgegeven van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, naar aanleiding van de klap die hij tijdens de Oscaruitreiking gaf aan presentator Chris Rock. Hij noemde zijn gedrag „schokkend, pijnlijk en onvergeeflijk.” Dat melden internationale persbureaus.

In een verklaring zei Smith „de gevolgen van mijn gedrag volledig te zullen accepteren”. De Academy had een disciplinaire procedure gestart tegen de acteur, die zondag tijdens de ceremonie het podium opliep en de komiek Rock in het gezicht sloeg na een grap van Rock over Smiths vrouw, Jada Pinkett Smith - tot schok van aanwezigen in de zaal en het televisiepubliek.

Lees ook: Klap van Will Smith overschaduwt triomfavond voor vrouwen bij de Oscars

„Ik heb het vertrouwen van de Academy geschonden, ik heb andere genomineerden en winnaars beroofd van hun kans om hun buitengewone werk te vieren” aldus Smith, die zelf korte tijd na het incident een Oscar in ontvangst nam voor beste mannelijke acteur in de film King Richard, waarin hij de vader van de tenniszussen Venus en Serena Williams vertolkt. „Mijn hart is gebroken.”

Stemrecht voor Oscars

De president van de organisatie, David Rubin, zei dat de terugtrekking door Smith is geaccepteerd. De disciplinaire actie wordt volgens hem voortgezet, voorafgaand aan een vergadering van het bestuur van de organisatie op 18 april.

Lidmaatschap van de Academy is op uitnodiging en in principe voor het leven. Leden kunnen meestemmen voor de Oscars; dat stemrecht verliest Smith. Mogelijk zou de acteur naar aanleiding van zijn gedrag zijn geschorst of geroyeerd. Slechts enkele leden is dat overkomen, onder wie de oud-filmproducent Harvey Weinstein, regisseur Roman Polanski en acteur Bill Cosby.

De beëindiging van het lidmaatschap heeft vermoedelijk geen gevolgen voor de Oscar die Smith ontving, zijn eerste. Ook kan hij in de toekomst opnieuw voor een Oscar worden genomineerd.

Rock heeft nog niet uitvoerig op het incident gereageerd. Hij heeft geen aanklacht tegen Smith ingediend. Bij een comedyshow in Boston zei hij de afgelopen week „nog te verwerken wat er is gebeurd”.