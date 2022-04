We leven achter een hek. En de rest vindt dat best

Soms lees je een boek waardoor je even als een kind door de wereld wandelt, met een boel domme kindervragen in je hoofd. Waarom moet ik belasting betalen? Waarom zijn er grenzen? Waarom is er een regering? Waarom heb ik een baas? Waarom moet ik op tijd komen, ‘vrij’ vragen, gehoorzamen?

Het boek dat mijn hoop opfriste was Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid. Het is geschreven door archeoloog David Wengrow en wijlen antropoloog David Graeber. Graeber stelde zijn leven lang vervelende kindervragen over de sociale organisatie en verhoudingen in onze wereld. Neem zijn boek Bullshit Jobs: het idee dat de meeste mensen zich het schompes werken in verzonnen banen waarin ze voornamelijk bezig zijn andere mensen met verzonnen banen druk te houden. Graeber is als een kind aan de onbijttafel dat vraagt: mama, waarom moet je naar je werk?

Weet u het antwoord altijd?

Kindervragen zijn nuttig. Wie omgeven door rood afzetlint opgroeit, merkt als volwassene dat afzetlint niet meer op. Wanneer je opgroeit in een dierentuin, achter een hek, vergeet je op een dag dat je achter een hek leeft. En wanneer je het wel ziet, en je vraagt aan je kooigenoot ‘waarom leven wij eigenlijk achter een hek’, dan haalt hij waarschijnlijk zijn schouders op of lepelt hij, rustig kauwend op zijn voer, het standaard verhaal op. Dat het gewoon niet anders kon. Dat onze soort ooit vrij rondliep, maar besloot wilde granen te temmen en op aangeharkte akkertjes te laten groeien, overgoten met dierenpoep. En dat landbouw onvermijdelijk leidde tot ons leven van vandaag. Het was een valstrik. Landbouw betekende grondbezit en bevolkingsgroei, overschotten in graanschuren, handel en kapitaal, een taakverdeling, bureaucratie, soevereine staten. Oftewel: complexiteit leidt tot hiërarchie.

En als je dat allemaal niet leuk vindt, zo zegt jouw kooigenoot, moet je er toch mee leren leven. Dit hek is een logisch gevolg van de geschiedenis. Onvermijdelijk zelfs. En laten we eerlijk zijn, jij bent de enige die klaagt. De rest vindt het best.

Ik las dit verhaal, oorspronkelijk opgetekend door Rousseau in de achttiende eeuw, ook in boeken van Diamond, Harari, Fukuyama en Pinker. Het werd weliswaar telkens opgediend in een andere variant, maar toch. De mens is een religieus, verhalenvertellend gewoontedier. Schouders ophalen zit diep in ons dna. Je kunt het hek lager maken en nog blijft iedereen netjes in zijn verblijf, want we geloven dat dit zo hoort, dat het niet anders kan.

Kan het anders? Of wandelt de Homo sapiens in een parallelle samenleving ook in de ‘landbouwval’, met de natiestaat, hypotheken, parkeerboetes en Sander en de kloof tot gevolg? In hoofdstuk 1 presenteren de auteurs een ontmoeting met die parallelle Homo-sapienswereld, namelijk de achttiende-eeuwse Amerikaanse indianenvolken. En wat blijkt? Sociale ongelijkheid was bepaald niet onontkoombaar aan de andere kant van de oceaan, landbouw was geen valstrik, grote bevolkingen waren niet perse hiërarchisch. Bij een eerste kennismaking reageerde de Irokees-Wendat-staatsman Kandiaronk met afschuw over de rangen en standen in de samenleving, de obsessie met geld en bezit in de Europese samenleving.

Goed, wij zouden misschien ook met afschuw reageren op het achttiende-eeuwse Frankrijk. En het leven bij een inheems volk ging ook niet over rozen. Als lezer kreeg ik de indruk dat de twee Davids wel erg graag het eigen perspectief in het schaarse bewijs over prehistorische ‘egalitaire’ samenlevingen zien. Ook zij vertellen een verhaal.

Maar het is een noodzakelijk verhaal, een tegenverhaal. Zeker in een tijd waarin de hoeveelheid rood afzetlint alleen maar toeneemt, waarin persoonlijke vrijheden steeds vaker worden ingeperkt door een beroep op veiligheid en gezondheid als laatste waarden die er überhaupt toedoen.

Graeber overleed vorig jaar plotseling na het afronden van de eerste versie van het manuscript. Maar vanaf iedere bladzij in dit boek fluistert hij ons toe dat er helemaal niets onvermijdelijk is in ons bestaan, dat duizend-en-één volkeren die anders leefden, ons voorgingen. Zonder hek.

Rosanne Hertzberger is microbioloog. Deze column is gebaseerd op een bijdrage aan de presentatie van Het begin van alles, 30/3 in Amsterdam.