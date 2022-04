Wat het betekent om Maccafan te zijn

Sinds haar veertiende is radiopresentator Michèle Cuvelier (Studio Brussel) fan van The Beatles en dan met name Paul McCartney. Nog steeds klinkt er een jeugdige obsessie door in haar stem, zeker wanneer ze het doel van haar podcast onthult; ze wil McCartney vragen: „How do you let it be?” De eerste aflevering is niet zo spannend, hierin bevraagt ze haar kansen om hem te ontmoeten en bespreekt ze zijn persona. Interessanter wordt het in de derde aflevering, wanneer haar onderliggende redenen naar boven komen. Waarom is ze zo’n groot McCartney-fan geworden, en kan Cuvelier als perfectionist zelf wel loslaten? Uiteindelijk gaat deze podcast niet zozeer over het stellen van die ene vraag; het is vooral een zoektocht naar de betekenis van het fan zijn.

Popmuziek 5 afleveringen van 24-40 min. Studio Brussel