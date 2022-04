Veeleisende echtgenoot

Al jaren heb ik in mijn atelier dames die wekelijks keramiek komen maken. Ondertussen zijn ze, net als ikzelf, ouder geworden. Kwalen en kleinkinderen van henzelf en van hun echtgenoten worden besproken en ze steunen elkaar in moeilijke tijden.

Een van de vrouwen heeft een veeleisende man, die liever niet heeft dat ze weggaat van huis. Toch komt ze elke week. Ze zegt dan tegen hem: „Ik moet vandaag weer naar de opvang.”

