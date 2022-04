Straten in Boetsja, bevrijde plaats bij Kiev, ‘bezaaid met lijken’

In de onlangs door Oekraïense militairen bevrijde plaats Boetsja zijn de straten „bezaaid met lijken”. Dat zei burgemeester Anatoly Fedoroek zaterdag tegen persbureau AFP. Op beelden op sociale media is te zien dat de lichamen van overledenen op straat en op opritten liggen. Bij sommige doden zijn de handen op de rug vastgebonden. Het zou gaan om veelal mannelijke doden in burgerkleding.

Volgens Fedoroek zijn al bijna driehonderd slachtoffers begraven in massagraven. Deze aantallen zijn voor NRC niet te verifiëren. De reguliere begraafplaatsen van de stad zouden nog binnen schietbereik van de Russische bezetters liggen, waardoor het te gevaarlijk is om de doden hier te begraven. Eerder op de dag berichtten journalisten van AFP zeker twintig lijken te hebben gezien in een straat in Boetsja.

Russische troepen trekken zich terug uit de regio rond Kiev, waar zij zware verliezen hebben geleden. De Oekraïense viceminister van Defensie Anna Maljar stelde zaterdag dat de hele provincie nu bevrijd is van de Russen. De verwachting is dat Rusland de militaire aandacht verlegd naar het oostelijke front in de Donbas-regio.

