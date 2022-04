‘Rechtspraak in de Kast’ kan de kloof met de burger ook vergroten

Twijfelt u wel eens of u naar de jurist moet? Als de verhuurder de lekkage niet oplost, Jeugdzorg gezinsbezoek aankondigt na de Halt-straf voor zoonlief, uw arbeidscontract niet wordt verlengd? En wie is dan uw jurist – is dat een verzekeraar, de advocaat op de hoek of weet de buurman die bij de gemeente werkt misschien iemand?

Toegang tot het recht is voor iedereen een puzzel – en internet heeft nog niet veel geholpen. Althans, als ik twijfel of ik naar de huisarts moet, dan open ik ‘app de verpleegkundige’ op m’n telefoon, beantwoord wat feitelijke vragen en binnen een uur heb ik een advies van een arts, uitgekozen door m’n verzekeraar. Zeven dagen per week én ’s avonds open. Daar ben ik als verwende digi-burger niet eens verbaasd over.

Maar voor ‘het recht’ is dat er niet. Er bestaat wel Rechtwijzer, een soort juridische EHBO bij ontslag, schulden, scheiding, koop en bijstand. En er zijn juridische ondernemers actief, die tegen vergoeding graag digitaal bezwaar maken tegen uw parkeerboete of WOZ-aanslag. Maar het recht is complex, de dienstverlening zeer versnipperd. En bij de juridische hulpverlener is er koudwatervrees. Dat snoof ik in ieder geval op bij het UvA-symposium ‘Naar een digitalisering van de sociaal juridische dienstverlening’ vorige week. Zou zo’n ‘app de jurist’-service wel up to date zijn? En moet dergelijke technologie zich dan richten op de burger of op de hulpverlener? Of op allebei? Dat laatste, zou ik zeggen.

Daar schoot ik trouwens ook in de lach, en niet als enige, toen keynote speaker prof. Dame Hazel Genn via Zoom vanuit Londen een YouTube-filmpje liet zien waarmee de Britse rechtspraak z’n burgers voorbereidt op digitaal recht via de laptop. Genn is expert in ‘toegang tot het recht’ voor doorsnee burgers – haar doelgroep is de onderkant van de samenleving. Slecht gehuisvest, ongezond, blut, half analfabeet, geen gsm of tablet, laat staan wifi of beltegoed.

Het filmpje instrueert de opgeroepen burger om vooral een rustige plek in huis op te zoeken, liefst met een wifikabel, een opgeladen telefoon, tablet of laptop, een koptelefoon, aan een tafel met alle paperassen onder handbereik. En of de huisgenoten hún verbindingen willen uitschakelen. Nu is de Britse onderklasse naar mijn indruk nog armer dan de Nederlandse, dus dit alles was middenklasse-fictie. Haar cliënten zouden, aldus voorgelicht, juist niet digitaal verschijnen, dacht zij. Wat er nodig is om half analfabete laptoploze burgers zónder 4G, digitaal toegang tot het recht te geven, zijn dus publieke videocellen in stadhuizen, wijkcentra en bibliotheken. Mét koptelefoon, camera, scherm. Afsluitbaar en reserveerbaar.

Wacht even! Die bestaan al. De nationale politie heeft 34 onbemande ‘3D aangifte-loketten’ van Zeeland tot Noord-Holland op publieke locaties, voor een direct videocontact met de overheid. Huiswerk voor het ministerie van Justitie en Veiligheid dus: graag uitbreiden tot de hele rechtspleging, niet alleen aangiftes.

Nu is het Verenigd Koninkrijk verder met digitale rechtspleging dan Nederland. Het is sinds 2016 op weg naar jaarlijks 4 miljoen digitale zaken per jaar, tegen Nederland 1,8 miljoen – over negen jaar. Ik vermoed ook omdat daar de afgelopen tien jaar keihard is bezuinigd, zowel op rechtspraak als rechtshulp. De rechtspraak moest er 34 procent inleveren. Dat heeft de digitalisering de wind in de zeilen gegeven, waarna de pandemie er nog een schep bovenop deed.

De Britse rechtspraak heeft op YouTube zo’n vijftien instructievideo’s staan voor (digitale) court appearances. Met ondertiteling in Urdu, Welsh of gebarentaal. Genn had al een paar „lessons learned” klaar. De aangeboden videotechniek moet van hoge kwaliteit zijn om procedurele rechtvaardigheid voor de burger waar te kunnen maken. Communicatie tussen advocaten en cliënten tijdens videozittingen blijkt problematisch. Rechters en advocaten moeten hun communicatiestijl aanpassen. En niet alle burgers zijn videoproof. Denk aan mensen met problemen in uiterlijk, gedrag, karakter – voor wie dit hypermoderne ‘recht in de kast’ een totaal vervreemdende ervaring is. Digitalisering van het recht kan de kloof met de burger dus ook vergroten in plaats van verkleinen.

Dit is de laatste aflevering van ‘De Rechtsstaat’. Folkert Jensma keert eind deze maand terug op de Binnenlandpagina’s met een nieuwe rubriek, ‘Recht en onrecht’.

