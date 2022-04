PSV speelt ternauwernood gelijk bij Twente en ziet Ajax uitlopen

PSV heeft op bezoek bij FC Twente averij opgelopen in de strijd om de landstitel. De nummer twee van de Eredivisie stevende lange tijd zelfs af op een nederlaag, maar maakte in blessuretijd gelijk: 3-3. Omdat koploper Ajax eerder op de zaterdag met 3-1 won van FC Groningen, groeide het verschil tussen de twee titelkandidaten met nog zes speelrondes te gaan naar vier punten.

In de Grolsch Veste begon PSV dramatisch aan de wedstrijd. Binnen 24 minuten stond het 3-0 voor Twente dankzij doelpunten van Ricky van Wolfswinkel (tweemaal) en Michel Vlap. Tussendoor raakte Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki ook nog de paal. Lange tijd stelde PSV daar weinig tegenover, maar een geplaatst schot van Joey Veerman bracht de Eindhovenaren nog voor rust terug in de wedstrijd.

Na de pauze kwam de van een blessure herstelde Cody Gakpo binnen de lijnen bij PSV. De vleugelspeler scoorde binnen acht minuten de 3-2. Nadat Vlap van dichtbij hard tegen de lat schoot en PSV-aanvaller Noni Madueke aan de andere kant de paal raakte, was het in blessuretijd alsnog raak voor de club uit Eindhoven. Verdediger Olivier Boscagli klopte Twente-doelman Lars Unnerstall in de lucht en scoorde de gelijkmaker.

Ajax wint van Groningen

Eerder op de middag lukte het Ajax wel om een achterstand om te buigen naar een overwinning. Het georganiseerd spelende FC Groningen counterde in de eerste helft naar een 1-0 voorsprong via spits Jorgen Strand Larsen, die met een ogenschijnlijk houdbaar schot Ajax-doelman André Onana passeerde. Dat leek de ruststand te worden, maar via Davy Klaassen en een benutte strafschop van Dusan Tadic na een handsbal van Damil Dankerlui kwam Ajax in blessuretijd alsnog langszij.

In de tweede helft kreeg Strand Larsen opnieuw een kans, maar ditmaal lukte het Onana wel om zijn kopbal uit het doel te houden. Een Gronings slotoffensief leidde tot niets, waarna ook het derde Ajax-doelpunt in blessuretijd viel. Steven Berghuis kreeg de bal van invaller Brian Brobbey en maakte de 1-3.