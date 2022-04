Mink Kok samen met schoonzoon aangehouden

De Amsterdamse beroepscrimineel Mink Kok is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten afgelopen donderdag aangehouden in Libanon samen met een 41 jarige medeverdachte. Het Openbaar Ministerie heeft om de overlevering naar Nederland gevraagd van Kok en de medeverdachte. De 41-jarige man is volgens ingewijden de schoonzoon van Kok en een vermoedelijk lid van het netwerk van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in de Marengozaak.

In een persbericht stelt het Openbaar Ministerie dat Kok op basis van analyses van cryptocommunicatie wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel. Het gaat onder andere om een partij cocaïne die in 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen. De 41-jarige medeverdachte wordt beschuldigd van betrokkenheid bij twee cocaïnetransporten.

De aanhouding van Mink Kok en zijn schoonzoon past in een strategie van de Landelijke Eenheid van de politie die zich richt op het doorbreken van criminele machtsstructuren. Die aanpak, waarbij de Landelijke Eenheid nauw samenwerkt met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, is aangescherpt na de gewelddadige dood van Peter R. de Vries in juli van 2021. Bij die aanpak wordt gebruik gemaakt van ontsleutelde berichten die zijn buitgemaakt bij meerdere aanbieders van cryptocommunicatie die door de politie zijn ontmanteld.

De inmiddels 60-jarige Mink Kok is een veteraan in het criminele milieu die al in de jaren negentig een prominente rol speelde bij de handel in hasj, cocaïne en wapens. Hij speelde ook een rol in de roemruchte IRT-affaire begin jaren negentig waarbij de opsporing zichzelf corrumpeerde door deals te sluiten met criminelen. Kok is meerdere keren veroordeeld voor drugs en wapenhandel. Zijn laatste straf heeft hij uitgezeten in Libanon waar hij in 2013 veroordeeld werd tot acht jaar cel voor smokkel van cocaïne.

Sindsdien komt hij niet meer in Nederland omdat zijn paspoort is verlopen en de Nederlandse autoriteiten dat weigeren te verlengen. Kok is van de generatie van Willem Holleeder en is in diens strafzaak opgeroepen als getuige. Die getuigenis verliep moeizaam omdat Kok niet naar Nederland wilde komen zonder de garantie dat hij niet zou worden aangehouden.