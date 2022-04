Kijken naar kunst, maar dan persoonlijk

Vanuit het idee om kunstgeschiedenis op niet zo’n snobistische wijze te brengen, maakt Hub & Spoke Audio, een Amerikaans onafhankelijk podcastcollectief, sinds 2016 de podcast The Lonely Palette. Iedere aflevering behandelt een ander kunstwerk, zonder een overdaad aan informatie te geven. Soms denk je even: waar luister ik precies naar? Maar de schijnbaar fladderende hersenspinsels van host Tamar Avishai vormen uiteindelijk altijd een rode draad. Avishai’s kracht is dat ze niet álles van een bepaald kunstwerk wil vertellen, maar zich focust op één invalshoek. Zo maakt ze het kunstwerk persoonlijk en weet ze een diepere betekenis te onthullen. Avishai is met zwangerschapsverlof, dus herhaalt ze eerdere hoogtepunten over moederschap en de relatie van vrouwen met hun lichaam.

Beeldende kunst 56 afleveringen van 21-58 min. Hub & Spoke Audio