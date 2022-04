In Sri Lanka wordt de stroom dagelijks afgesloten

Voordat de 31-jarige Chathurya deze week vanaf haar woonplaats Anuradhapura in het noorden van Sri Lanka naar hoofdstad Colombo kon reizen, hield haar man de pompstations bij hun huis in de gaten. „Hij heeft precies uitgekiend waar de minste mensen stonden, zodat we gisteren benzine konden tanken.”

Op het eiland staan tegenwoordig lange rijen voor de pomp, omdat brandstof schaars is geworden. Zo lang, dat de hitte enkele wachtende ouderen fataal werd. Sinds er in Colombo vechtpartijen uitbraken, houdt het leger toezicht. Ook andere dagelijkse benodigdheden als bouwmaterialen of melkpoeder zijn niet overal meer voorradig, of ze zijn heel duur.

Donderdag zette de politie traangas en waterkanonnen in om een menigte woedende demonstranten te verjagen bij het huis van president Gotabaya Rajapaksa. De betogers eisten zijn aftreden. Tientallen deelnemers raakten gewond, de politie verrichtte eveneens tientallen arrestaties. Vrijdag waren er opnieuw ongeregeldheden; president Gotabaya Rajapaksa riep ’s avonds laat de noodtoestand uit op het eiland. Dit weekend worden er nog meer grote protesten verwacht.

Chathurya (ze wil haar achternaam niet in de krant) belt eerder die week vanuit het huis van een vriendin, bij wie ze logeert tijdens haar bezoek aan Colombo. Ze zit in het donker. Sinds begin maart wordt de stroom dagelijks meerdere uren afgesloten. De overheid kondigt aan op welke momenten van de dag dat gebeurt, maar je kunt ook daar niet altijd van op aan, verzucht ze. „Er is soms geen gas om te koken. In de overheidswinkels wordt gecontroleerd hoeveel rijst we kopen, in de andere supermarkten zijn de boodschappen veel duurder. We moeten constant improviseren.”

Vanwege papiertekort zijn op school toetsen geschrapt en verschijnt de weekendkrant niet meer

In de onderbouw van de middelbare school waar ze lesgeeft zijn toetsen geschrapt wegens gebrek aan papier. Vanwege datzelfde tekort drukt de nationale krant The Island geen weekendeditie meer. Normaalgesproken redden Chathurya, haar man en schoonfamilie het wel in Anuradhapura. De dure winkels vermijden ze nu, met fruit en groente zijn ze zuinig. „Ik ben bezorgd om de dagloners”, zegt ze. „Als zij een dag in de rij moeten voor hun inkopen, kunnen ze niet werken.”

Een buschauffeur doet een dutje terwijl hij wacht op diesel. Foto Ishara S. Kodikara/AFP

Oorlog als laatste zetje

Sri Lanka kampt met de zwaarste economische crisis sinds de onafhankelijkheid in 1948, stellen analisten. „De externe klappen waren niet meer bij te houden”, zegt econoom Ganeshan Wignaraja van de internationale denktank ODI. Terwijl het toerisme net leek op te krabbelen na de bomaanslagen in Colombo met Pasen in 2019, legde de coronapandemie de sector plat. Daarna veroorzaakte de oorlog in Oekraïne een scherpe prijsstijging van olie en andere producten, een groot probleem voor een land dat al jaren handelstekorten had en veel importeert. Bovendien blijven Oekraïners en Russen, de grootste groepen vakantiegangers, nu weg.

Lees ook Een nieuwe gapende wond voor Sri Lanka

„De oorlog gaf het laatste zetje”, aldus Wignaraja, die een paper schreef over de problemen van de kleinere Zuid-Aziatische economieën in Zuid-Azië problemen vanwege de gestegen grondstoffenprijzen en opgejaagde inflatie. „De duur van de oorlog en de sancties zal de ernst van de impact hier bepalen. Maar het directe gevolg is al merkbaar.”

Toen in 2010 de slepende oorlog tussen het leger en de Tamil Tijgers ten einde kwam, was de verwachting dat Sri Lanka economisch zou opbloeien. Terwijl de regering leningen aanging voor ontwikkelingsprojecten, werd het ‘vredesdividend’ echter nooit echt geleverd. In 2016 zat Sri Lanka al in hetzelfde schuitje, toen bleek dat voorgaande regeringen te veel leningen waren aangegaan voor grote infrastructurele projecten. Het land beschikte niet over voldoende buitenlandse reserves en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moest te hulp komen.

Dit jaar moet het land ongeveer 4 miljard dollar (3,6 miljard euro) aan schulden terugbetalen. De eerstvolgende deadline, van een staatsobligatie van 1 miljard, is in juli. Maar het land beschikt over nog maar 2,3 miljard aan reserves.

Sommige burgers zoeken hun heil al elders. De eerste economische vluchtelingen kwamen vorige week per boot aan in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. Lokale autoriteiten verwachten er „zeker enkele duizenden”.

India is nauw betrokken bij het eiland, dat in de Indische Oceaan langs belangrijke doorvoerroutes ligt. New Delhi zegde vanaf januari meerdere hulppakketten toe, met Indiase roepies om reserves aan te vullen en een kredietlijn voor Indiase brandstof. Toen dinsdag bleek dat een Sri Lankaans ziekenhuis geen medische hulpmiddelen had voor de gewone behandelingen, meldde minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar prompt te zullen kijken naar extra leningen voor de invoer van essentiële goederen.

Zonder stroom voor airconditioning gebruikt een man een stuk papier om zijn kleinzoon koelte toe te wapperen. Foto Dinuka Liyanawatte/Reuters

Chinese schuldenval

Behalve India is ook China een grote speler in de economie van het eiland. Na de oorlog verstrekte China leningen voor grote infrastructuurprojecten. In januari vroeg Sri Lanka om een herstructurering van de schulden, wat de regering in Beijing weigerde. Sommigen verdenken China ervan de kredieten te verstrekken om daarna meer grip op een noodlijdend Sri Lanka te hebben. „Er wordt veel gesproken over zo’n Chinese schuldenval. Maar van de schulden die Sri Lanka bij andere landen heeft, is slechts zo’n 10 procent aan China”, reageert econoom Wignaraja. „Natuurlijk moet Sri Lanka oppassen met het aangaan van leningen. China zal niet snel coulanter voor ons zijn dan voor andere landen. Maar voor China’s imago is het ook niet goed om krediet te geven en daarna geassocieerd te worden met economisch falen.”

Uiteindelijk biedt volgens hem het Internationaal Monetair Fonds de enige uitweg. „Al is een IMF-programma is niet gratis”, waarschuwt Wignaraja. In een recent rapport over de economische stand van Sri Lanka deed het IMF al enkele aanbevelingen. Zo zou het eiland de inkomstenbelasting en btw-tarieven moeten verhogen, staatsbedrijven moeten hervormen en de invoerbeperkingen moeten opheffen. De strikte eisen van structurele hervormingen waren eerder reden voor de regering om het fonds te vermijden. Maar ‘eigen’ oplossingen zetten onvoldoende zoden aan de dijk. Sri Lanka heeft alsnog hulp gevraagd, de gesprekken met het IMF staan gepland voor april.

Bhavani Fonseka, een mensenrechtenadvocate en onderzoekster van het Sri Lankaanse Centre for Policy Alternatives, vertrouwt er nog niet op dat de regering serieus van plan is hervormingen door te voeren. „Vooralsnog zijn er geen plannen voor de lange termijn bekendgemaakt.”

Lees ook Nieuwe, omstreden president Sri Lanka belooft orde en veiligheid

President Rajapaksa, die als voormalig minister van Defensie verantwoordelijk wordt gehouden voor de verdwijning van duizenden Tamils in de laatste fase van de oorlog, werd in 2019 verkozen na een campagne waarin hij stabiliteit beloofde, roept ze in herinnering. Dat hij militairen laat posten bij de pompstations, vindt zij een teken dat Rajapaksa geen nieuw beleid wil instellen. „Nu zegt hij dat deze economische problemen niet zijn schuld zijn, omdat ze al langer in de maak zijn. De regering weigert verantwoordelijkheid te nemen.”