Imagopoetsbedrijf

Novovorontsovka is een dorp in Oekraïne en dat Novovorontsovka lijkt me een ingewikkelde naam. Zeker als je als inwoner van die plaats een goede slok op hebt en een Russische overheerser aan je vraagt waar je woont. Gelukkig is de gezellige gemeente aan de Dnjepr inmiddels weer in Oekraïense handen. Tenminste: wat er nog van over is.

Begrijp ik nou dat de Russen langzaam maar zeker terrein gaan verliezen omdat hun tanks kansloos staan weg te roesten in de modder bij Kiev, het eten en de benzine op zijn en ze niet één kruisraket meer hebben?

Dat komt niet door Wopke. Hij legt de Russische vrienden van Thierry namelijk geen strobreed in de weg. Heeft u onze minister van Buitenlandse Zaken donderdag in de Kamer zien schutteren? Het was ronduit meelijwekkend. Ze zouden die beelden eigenlijk naar Zelensky moeten sturen. Zodat deze heldhaftige president een goed beeld krijgt van zijn bondgenoten. Daar win je de oorlog niet mee. Wat we zijn? Een laf dwergstaatje aan de Noordzee waar in een buitenwijk van de hoofdstad het gesjacher en gesjoemel van de oligarchen wordt geregeld. Ik vrees dat de meeste Zuidasadvocaatjes jaarclubgenoten van corpsbal Wopke zijn en dat zij hem de afgelopen weken hebben gebeld met de discrete vraag of hij hen nog een maandje wilde geven zodat hun Oostblok-cliënten hun roebels netjes konden wegsluizen naar andere mondiale poenparadijzen. En er moesten ook nog wat sloepjes versleept. Wopke zou dat regelen en belde twee dagen later Deloitte om te vragen of zij misschien een gedegen onderzoek in wilden stellen. Deloitte moest daar even over nadenken, maar belde twee weken later terug met de vraag waar het ook alweer precies over ging. Iemand had namelijk zijn aantekeningen in de metro laten liggen. Wopke zei dat het over de Russische tegoeden ging. Deloitte vroeg of dat niet meer een zaak voor Sigrid was. Financiën dus. Dat zou Wopke checken. En dan zou hij meteen kijken of het Russische onroerend goed niet onder Hugo viel. Vijf dagen later belde Wopke terug. De ruige roebels vielen inderdaad onder Kaag en die had hem meteen laten weten dat de Belastingdienst geen speciale lijst van verdachte Russen had. Die zijn namelijk allemaal wit en de Belastingdienst verdenkt traditiegetrouw uitsluitend mensen met een kleurtje. De naam Hugo kenden ze bij Deloitte wel. Die danst door een ander gezellig dossier. Een haastklus die in 2027 klaar is.

Afgelopen donderdagavond zat Wopke radeloos thuis en snikte om hulp. Nationaal stond hij inderdaad voor lul, maar internationaal gezien was hij helemaal de luizige loser van de Europese Unie. Hij overwoog om Ronald de Boer te bellen. Die wilde misschien een goed woordje voor hem doen. Liefst bij schoolkrantjournalist Humberto, die alleen maar gezellige vragen stelt. Ronald zou daar zomaar het aantal Oekraïense slachtoffers tot drie terug kunnen brengen en daarna misschien mogen uitleggen dat dat Marioepol gewoon niet zo goed gebouwd was. Vandaar die ruïnes.

Liselot heeft Wopke ’s nachts in zijn oor gefluisterd dat het misschien beter is als hij er sowieso mee stopt. En dat hij dan ook meteen maar het CDA opheft. Omdat dat beter is voor iedereen. Hoe? Hij moest van haar naar het recente Thaise spijtfilmpje van Lil Kleine kijken. Daarin belooft de rapper beterschap. Geen idee wie de adviseurs van deze vrouwenmepper zijn, maar ze zouden wel eens van hetzelfde imagopoetsbedrijf als dat van Marc Overmars kunnen komen. Maar volgens Liselot moet Wopke zo’n soort filmpje maken. Zittend op een brievenbus op de Maagdeneilanden.

Misschien moet dat poetsbedrijf ook eens met Will Smith gaan praten. Want die mag ook wel wat krachtiger overkomen. Dat slappe watje wordt in Hollywood voorlopig niet voor knokfilms gevraagd. Zo geef je toch geen klap?

Maar neemt u van mij aan: Wopke werkt vanaf nu rustig aan zijn afscheid en krijgt waarschijnlijk een mooie baan bij Deloitte. En hij krijgt ongetwijfeld een ontroerend briefje van Vladimir Poetin. Bedankt voor de bewezen diensten. En of hij burgemeester wil worden van het inmiddels Russische Novovorontsovka.

