Grote brand vernietigt markt in hoofdstad Somaliland, zeker 20 gewonden

Een brand in de stad Hargeisa, in het noorden van Somalië, heeft vrijdagavond een grote markt verwoest. Hierbij zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau AFP. Honderden kraampjes en winkels zijn door het vuur verwoest.

Op beelden via sociale media zijn grote vlammen en zwarte wolken boven Hargeisa te zien. „De stad heeft nog nooit zo’n ramp meegemaakt”, zei burgemeester Abdikarim Ahmed Moge. „De markt was het economische centrum van Hargeisa en ondanks alle inspanningen van de brandweerlieden is de markt vernietigd.” Het is nog niet bekend hoe de brand, die vrijdagavond begon en zaterdagochtend werd geblust, heeft kunnen ontstaan. Vrijdagavond was het begin van de ramadan. Hargeisa, met ruim een miljoen inwoners, is de hoofdstad van de autonome regio Somaliland in het noordwesten van Somalië.

De Britse premier Boris Johnson beloofde op Twitter de regio te hulp te schieten. Hij schreef „bedroefd” te zijn „over de nasleep van de brand in Hargeisa, waarbij de open markt, het economische hart van de stad, is vernield, met alle gevolgen van dien voor vele kleine en familiebedrijven”.