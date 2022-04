De snoeiharde wereld der volkstuinen

Anders dan je wellicht verwacht, is de volkstuincultuur beslist geen zachte. Als nieuwkomer moet je bij volkstuincomplex Tuinwijck goedgekeurd worden door een kennismakingscommissie via een huisbezoek. Daarnaast kun je als voorstander van de natuurtuin zomaar de wind van voren krijgen van de medebewoners, althans, dat overkwam bewoner Birgit toen zij jaren geleden de destijds nog keurige tuinmode met haar weelderige perk doorbrak. Een vergelijkbare mate van sociale controle is er nog steeds; in de eerste aflevering van de podcast De Groentjes geeft een bewoner nog een kleine snauw over het snoeiwerk van haar buurvrouw. Deze podcast door Marius Kooij en Jurgen van Tolie is een prachtig portret van een Groningse subcultuur, vooral dankzij de kleurrijke tuinders die je erin leert kennen.

Tuincultuur Wekelijks een afl. van 30 min. Die Weltbühne