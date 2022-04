Zij eet vlees, namelijk de wesp

Als de lentezon doorbreekt, verschijnen korte rokjes en begerige blikken. Behalve blote benen vertonen zich dan ook de eerste wespen. Zelfs individuen die allang dood hadden moeten zijn.

De Franse veldwesp, Polistes dominula, is gemakkelijk te herkennen aan de oranje antennen en de manier waarop ze met hangende poten rondvliegt. Zie je haar in het voorjaar, dan is het in principe een vrouw die in de herfst heeft gepaard. Zij zal, vaak samen met andere bevruchte vrouwen, een nieuw nest bouwen. Hier en daar vliegt of loopt er ook een wesp rond die zich nogal lamlendig gedraagt. Ze hangt wat rond en werkt niet mee aan het oprichten van een nieuwe kolonie. Als je goed kijkt, kun je zien dat de segmenten van haar achterlichaam niet naadloos op elkaar aansluiten. Eentje lijkt wat op te wippen, als een kort rokje dat over volle billen hangt. Maar het zijn geen billen die dit doen. Het is een parasiet. Voor wie nog beter kijkt, is er een donkerbruin uitstulpinkje zichtbaar dat tussen de segmenten uit piept. Dat is het kopborststuk van een veldwespwaaiertje, Xenos vesparum. Het achterlijf ervan zit binnenin de wesp en is eigenlijk niet meer dan een zak met eieren.

Waaiervleugeligen, ofwel Strepsiptera, zijn niet direct herkenbaar als insect. De vrouwen althans. Hun kopborststuk is één geheel, en niet twee zoals bij insecten de norm is. Er zitten ook niet de gebruikelijke zes poten aan. Ze heeft er evenveel als ogen en antennen: nul. Vleugels ontbreken eveneens. Dat ze toch waaiervleugeligen heten, is vanwege de mannelijke sekse, die wel direct herkenbaar is als insect. Maar die zie je niet in de vroege lente. Net als bij de wespen geldt dat de mannen in het najaar paren en dan sterven. Alleen geïnsemineerde vrouwen overwinteren. Dat doet dit vrouwelijk waaiertje dus in een wesp, met wie ze als het ware samen is opgegroeid.

Toen ze vorig jaar nog een larve was, at de wesp vlees. Haar parasiet at ook vlees, namelijk de wesp, maar alleen de niet-noodzakelijke delen. Vooral de voortplantingsorganen vormden een voedzaam hapje. Paren heeft deze wesp dus niet gekund, maar toch heeft ze overwinterd. Het waaiertje moest de koude maanden overleven om in het voorjaar nieuwe wespenkolonies te koloniseren, dus zorgde ze ervoor dat haar gastvrouw voldoende vet aanlegde. Waar de wesp anders hooguit enkele weken oud zou worden, leefde ze nu nog maanden voort. De parasiet is levensverlengend, mits die parasiet vrouwelijk is. Slachtoffers waar een man in zit, gaan in de herfst gewoon dood. Alleen vrouwelijke waaiertjes schenken in het voorjaar immers het leven aan zogeheten triungulinen, die op zoek moeten naar een wespennestcel om zich daar een larve in te werken. Daarbinnen knagen ze gewetenloos aan hun slachtoffer. Is de wesp eenmaal verpopt, dan werken de waaiertjes zich half naar buiten. De vrouwen blijven grotendeels binnen. De mannen vliegen uit en laten een gapend gat achter, op jacht naar opwippende rokjes.