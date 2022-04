Søren Abildgaard: ‘Wij worden de grootste glasvezelaanbieder’

‘Het kan elk moment gebeuren.” Dat was het standaardzinnetje waarmee Søren Abildgaard reageerde als hem gevraagd werd wanneer T-Mobile eindelijk zelfstandig zou zijn. Sinds Deutsche Telekom in september 2021 de verkoop van de Nederlandse provider aankondigde, was het wachten op de officiële goedkeuring. Die is er: met ingang van deze week is T-Mobile Nederland na twintig jaar eigen baas.

De baas zelf zit in een strandtent in Scheveningen, niet ver van het huis dat hij in 2017 kocht – „huren is geld weggooien” – zodra hij bij T-Mobile begon. Het was geen liefde op het eerste gezicht, zegt Abildgaard. „Toen Deutsche Telekom vroeg of ik T-Mobile Nederland wilde leiden, was mijn eerste reactie: nee, dank u. Ik ben geen corporate.” Hij bedoelt: hij is geen type dat zich naar de nukken en grillen van een groot moederbedrijf wil schikken.

Prince-verzamelaar Sören Abildgaarden is 53 jaar, getrouwd en heeft drie zonen. Hij werd geboren in Denemarken, groeide op in het Verenigd Koninkrijk en ging aan de slag in de Deense telecomsector, bij Telia. Daar was hij commercieel directeur en later topman. In februari 2017 stapte Abildgaarden over naar T-Mobile Nederland. Zijn gezin verhuisde afgelopen zomer terug naar Denemarken, waar hij zelf de weekenden doorbrengt. „Het is als forenzen, een uurtje in het vliegtuig en dan even met de trein in Kopenhagen.” Zijn hobby is het verzamelen van Prince-albums. Hij heeft meer dan 1.300 verschillende vinyl-exemplaren in huis. Het beste album? „Sign o’ the times.”



Maar Deutsche Telekom, met netwerken overal in Europa, had T-Mobile net een status aparte gegeven om het Nederlandse netwerk klaar te stomen voor een verkoop. Abildgaard: „We kwamen terecht in het klasje met de lastige kinderen.” Op die manier kreeg T-Mobile ruimte om Tele2 over te nemen in 2018. Dat was een belangrijke stap om een serieuze concurrent te worden voor KPN en VodafoneZiggo.

Die concurrentiestrijd gaat verder met twee nieuwe eigenaren, private-equitypartijen Apax en Warburg Pincus. Zij betalen 5,1 miljard euro voor T-Mobile. Ongeveer 3,8 miljard komt uit een lening. Abildgaard zelf stak er ook geld in – hoeveel precies wil hij niet zeggen. „Het is essentieel om zelf een belang te hebben – niet gewoon maar ‘in dienst’ te zijn van een bedrijf.”

Hij voerde gesprekken met ruim tien geïnteresseerde investeerders. Hoewel hij niet over de onderhandelingen ging – hij kreeg over het concrete verloop zelfs te horen – voelde hij een ‘klik’ met Apax en Warburg Pincus. „Zij geloven in onze aanpak en voldoen zeker niet aan dat clichébeeld van investeringsmaatschappijen die een bedrijf uitkleden, volladen met schulden en daarna de boel laten ploffen.”

Waren het andere eigenaren geworden, dan had Abildgaard bedankt voor de eer en was hij teruggegaan naar Denemarken. In plaats daarvan vertrok zijn gezin afgelopen zomer zonder hem uit Nederland en tekende hij zelf voor vijf jaar bij. Die beslissing nam hij samen met zijn vrouw, ’s avonds bij een glas wijn. „Ons gezin is zo’n bestaan al enigszins gewend. Dus voordat de fles wijn leeg was, waren we eruit.”

Over vijf jaar is de klus geklaard, denkt hij. Daarna zal zijn carrière vermoedelijk bestaan uit commissariaten en zelf investeren. Ook dat sprak hij af met zijn vrouw, tijdens diezelfde fles wijn.

En wat is de klus? T-Mobile is nu marktleider op het mobiele netwerk in Nederland en heeft zijn zinnen gezet op de markt voor vast internet. Daar hebben VodafoneZiggo (kabel) en KPN (glasvezel- en kopernetwerk) het nog voor het zeggen. T-Mobile koos ervoor geen eigen netwerk te bouwen, maar te huren bij anderen. Abildgaard: „Ook zonder eigen netwerk kunnen we over een paar jaar de grootste glasvezelaanbieder zijn.”

Stilzitten kan Abdilgaard niet. Vandaar dat-ie in coronatijd alle T-Mobile-winkels afreed: ook die in Groningen en Enschede

Dat is ambitieus. Op dit moment telt T-Mobile 738.000 vaste internetaansluitingen, waarvan ruim de helft nog via de koperlijn verbinding maakt. KPN en VodafoneZiggo hebben elk zo’n 3 miljoen vaste breedbandverbindingen. Het kan rap gaan, denkt Abildgaard, mits T-Mobile goede huurafspraken kan maken. Daarom zijn KPN’s stevige tarieven voor de huur van glasvezel T-Mobile al jaren een doorn in het oog.

De keuze geen eigen glasvezelnet te bouwen, was niet geheel vrijwillig, geeft Abildgaard toe. „Ik stelde tweeënhalf jaar geleden voor een eigen glasnetwerk aan te leggen – daar hadden we genoeg vrije kasstroom voor. Maar Deutsche Telekom had het geld nodig om te investeren in Duitse netwerken en aandelen T-Mobile US.” Die Amerikaanse tak genereert 60 procent van de omzet van Deutsche Telekom.

Abildgaard vindt het geen probleem om voor de foto even in zee te gaan zitten, ook al worden zijn schoenen nat. Alles mag, als hij maar niet te corporate oogt. „Ik houd ervan mijn handen vuil te maken”, zegt hij. Stilzitten kan hij niet. Vandaar dat-ie in de coronatijd alle T-Mobile-winkels in het land probeerde af te rijden, ook die in Groningen en Enschede. Gewoon, om te kijken hoe het met de medewerkers ging. „Ik kan toch niet thuis blijven wachten?”

Hij omschrijft zichzelf als „extreem competitief”. Overwinningen worden gevierd – zoals die dag in 2018 waarop duidelijk werd dat de overname van Tele2 zonder problemen door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Voor Abildgaard was dat een persoonlijke overwinning. In 2015 – hij was nog topman van Deense provider Telia – werd hij door Brussel teruggefloten toen hij twee Deense netwerken wilde laten samengaan. Daar stak de (eveneens Deense) Eurocommissaris van mededinging Margrethe Vestager een stokje voor. „Er is dus geen geheime handdruk tussen Denen onderling”, lacht Abildgaard.

De telecomsector is een cruciale, maar ook weinig opwindende bedrijfstak – zolang het netwerk werkt, hoor je er niemand over. Toch moeten T-Mobilemedewerkers volgens Abildgaard trots zijn op wat ze doen: miljoenen Nederlanders een internetverbinding verschaffen. „We zijn net zo onmisbaar als stroom en water.”

Søren Abildgaard leent zijn motto van Pipi Langkous: als je sterk bent, moet je aardig zijn

Zijn favoriete motto komt uit de boeken van Pippi Langkous: als je sterk bent, moet je aardig zijn. Daarom ontsloeg hij op staande voet een T-Mobile-manager die de neiging had zijn teamleden zwaar onder druk te zetten, tot tranen toe. Abildgaard: „Het is niet zo moeilijk om op het schoolplein zo’n pestkop eruit te pikken. Mijn uitdaging is: hoe ga je om met de mensen die meelachten en niets deden?”

Daarom wil T-Mobile de diversiteit op de werkvloer vergroten. Dat is lastig in een branche waar witte mannen van rond de vijftig – zoals hijzelf – nog vaak de lakens uitdelen. Abildgaards uitdaging is het om medewerkers zichzelf te laten zijn. „Dat is de enige manier om iemands energie en creativiteit los te maken.”

Søren is een what you see is what you get-type, zeggen de mensen die hem langer kennen. Zelf zegt hij: „Ik kan er niet bij dat mensen zichzelf in tweeën delen: die persoon ben ik op mijn werk, en dit ben ik thuis. Het gaat erom wie je wilt zijn voor jezelf en voor de mensen om wie je geeft.”

