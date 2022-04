Wende: ‘Ik geloof dat diepte, focus en schoonheid dingen zijn waar je voor door moet bijten’

Daar zit ze dan, in haar uppie. Je wilde toch niks, mompelt ze tegen zichzelf. Er ís ook helemaal niets op de berg bij Castelnau-de-Mandailles, boven Montpellier. Rotsen, de rivier in het dal. Een hangmatje tussen de bomen. Pen en papier. Water. Drie dagen en nachten alleen, zonder eten, zonder telefoon. Ze stapelt stenen in een cirkel. Mediteert. Zingt veel. Er rommelt onweer in de verte. Komt het dichterbij? En is dat gevaarlijk? Geen idee eigenlijk.

Zangeres en theatermaakster Wende Snijders (43) was op een vision quest, een rituele bezinningstocht waarin je een paar dagen alleen de wildernis intrekt om helder te krijgen wat je te doen staat in het leven. Ze sprak niemand, langzaam viel „de ruis” weg. Met een „kop vol veertig” doorvoelde ze levensvragen. Zou ze echt geen moeder gaan worden? Hoe lopen de bloedlijnen in haar familie? De even ongelofelijke als onmogelijke kunst van ‘houden van’. Nee, dan de natuur, die zit pas vol zelfvertrouwen! Die gulle zon. De vogels, de mieren, alles is bezig. En zij: sentimenteel. Verdrietig. Die rottige binnenstem soms. Vrolijker als ze zingt. Milder ook. Gedachte: nee, je vader verliet je niet, hij was ziek.

Een hemelse ervaring, omschrijft ze de retraite nu. Ze ontvangt in een ‘leenhuis’ van vrienden, een ruimtelijk, strak gerenoveerd split level Amsterdams bovenhuis. Een vleugel binnen handbereik. Haar eigen vol gekraste werktafel – eerder stond-ie in haar werkstudio in theater Carré, waar ze een tijd huiskunstenaar was – heeft Wende voor de hoge ramen gezet. „Het is”, staat ergens gekrabbeld. Ze lacht en veegt er achteloos over, alsof het een kruimeltje is. „Nu ja, dat is het soms gewoon.”

Ze toont foto’s van hoe ze „eruit kwam”, daar in Zuid-Frankrijk, 2019. Moe, want ze deed geen oog dicht in die hangmat. Hongerig, al had ze op het niet-eten getraind. Maar ook verlicht. Er is geen ander woord voor. Groenere, nog fellere ogen in een kwetsbaar ogend, smal koppie met „alle kanalen wijd open”.

Nu zit ze in de try-out-fase van haar nieuwe muziektheatershow De Wildernis. De première is 8 april in Carré. Ze zondert zich bewust af. Het is een repetitief werkritme van terugtrekken, focus vinden in een cocon, om er als vlinder vlak voor de première uit te komen, op het podium dansend in bundels van licht. „Ik ga dan ook weg om mijn partner te sparen”, zegt ze. „In mijn oefenregime sta ik de hele tijd erg aan of ik moet juist even héél erg uit. Daar is moeilijk samen in te bewegen, en hij heeft ook zijn leven.”

Door coronamaatregelen is deze tournee al een jaar uitgesteld. „Er waren enkele Fieldlab-shows voor getest publiek, maar die avonden werden een snelkookpan voor een snel overprikkelde crew die inmiddels een jaar thuiszat én onwennig publiek. En ik was ook onzeker. Steeds dachten we weer te kunnen. Je maakt jezelf klaar, zet je schrap en dan plots houdt het op. Ik kon telkens opnieuw beginnen.”

Haar kunstenfestival Kaleidoscoop, afgelopen kerst op televisie, was een creatieve explosie in een donkere tijd. Maar toen haar Wildernis-shows in januari ook weer uitvielen, merkte ze dat ze leeg was. „Ik wist het even echt niet meer. Mijn drive was nog nooit weggeweest! En ik voelde me zo schuldig tegenover mijn team. Wéér moesten de shows worden verzet. Heel veel dingen werden moeilijker, hè? De beschikbaarheid van licht, geluid, de technici, het koor, de muzikanten. Het geld raakte op.”

Ze repeteerde stug door. Licht gloorde deze maand. Ha, de eerste try-outs. Op naar Doetinchem. En toen… kreeg ze corona. „Dat verzin je toch niet!” Schaterend bonkt ze haar hoofd op de tafel.

Overdonderend fel

Die vision quest was misschien een wat Spartaanse methode, maar ook louterend. „Ik hoor het wel eens: moet jij niet rustig aan doen? Je bent zo hard voor jezelf.” Beslist: „Maar zo zal ik zijn. Ik geloof dat diepte, focus en schoonheid dingen zijn waar je voor door moet bijten. Als ik zie hoe mijn moeder op haar zestigste cello leerde spelen. Of hoe topsporters voorbereiden. Je moet even niet comfortabel zijn.”

De op die berg verkregen inzichten komen terug in de liedjes tussen pop, rock en theaterlied. Haar teksten zijn overdonderend fel en specifiek. „Die tijd op die berg gaf een helder beeld dat het leven een rommelige, tedere toestand is”, vat ze nu samen. „Wat ontdek je aan wildernis in jezelf. Je bent jaloers, onredelijk, vrolijk en ook vol vertrouwen. Ik realiseerde me daar: de wildernis, de ontembare chaos en het geweld ervan, is niet alleen maar de vijand waar je je tegen moet wapenen. Je kunt ook op die kracht meebewegen. Ik kon eerlijk kijken naar mijn familiegeschiedenis en mijn relatie: waar staan wij nu precies, wie ben jij dan echt.”

CV Wende Snijders (1978, Beckenham, VK) is zangeres, theatermaakster en actrice. Ze deed de Kleinkunstacademie. In 2004 brak ze door als vertolkster van het Franse chanson. Later maakte ze theatershows en albums in het Nederlands en Engels: No.9 (2009), Last Resistance (2013) en Mens 2018). Ze won tweemaal de Annie M.G. Schmidtprijs en in 2019 de Edison Pop. Ze speelde Connie Palmen in de serie I.M. (2020). Haar nieuwe show De Wildernis is een „ode aan wat er onderhuids woekert”.

Ook in haar vorige show, Mens, koppelde ze verlatingsangst en ontworteling aan haar jeugd. Wende had als zesjarige al op drie continenten gewoond omdat haar vader voor een ingenieursbureau werkte. Ze is geboren in het Verenigd Koninkrijk, verhuisde als kleuter naar Indonesië en later naar Guinee-Bissau. Op haar negende kwam het gezin naar Zeist, maar haar vader was nog altijd veel van huis. „We hebben ons steeds moeten aanpassen, om vervolgens ineens weer te gaan. Dat heeft wel een blijvende onrust in mij gecreëerd. Ik heb lang niet durven hechten, en ik kan makkelijk dissociëren en weg-zijn.”

In het geladen lied ‘Bloed in mijn bloed’ trekt ze, mede naar aanleiding van het familieonderzoek dat voor een aflevering van tv-programma Verborgen Verleden in 2017 gedaan werd, lijnen verder door. Naar de pijnlijke jappenkamp-geschiedenis van haar opa en oma bijvoorbeeld. En dat haar vader uiteindelijk zonder vader opgroeide omdat die na de oorlog als tropisch landbouwspecialist naar Suriname wilde. En oma niet meer terugging naar de tropen.

„Toen ik ‘Bloed in mijn bloed’ zong op 4 mei sprak mijn tante me erop aan. Begrijp je dat het pijnlijk is dat je hier een lied over hebt? Ja, ik had ze beter vooraf kunnen inlichten. Maar ik gebruik het omdat ik denk dat dit in vele families gebeurt. Dat er veel gezwegen wordt en iedereen bezig is te overleven. Transgenerationeel trauma is geen fabel. Als dingen niet goed doorgewerkt zijn, plant het zich weer in het dna van een volgende generatie. Er moet met respect en mededogen over gesproken worden. Dat is altijd beter.”

In De Wildernis heeft alles wat moeilijk is, wat wringt, een plek gekregen. „Om uiteindelijk wel vrolijk te zijn”, vult Wende aan. „Het is heus niet enkel wentelen in een grot van ellende.” Ze constateert dat ze met de jaren meer zachtheid kan toelaten. Haar relatie met Wouter van Ransbeek (voorheen directeur bij Internationaal Theater Amsterdam, nu creative producer) is erdoor verdiept.

Al doen de ruzieachtige liedjes over relaties, het woedende ‘Kijk Me Aan’ en ‘Hoe Vaak’, misschien anders vermoeden. „In Wildernis hebben verschillende emoties een plek. Dus ook een ongefilterde rotruzie. Ik wilde een lied over hoe ik helemaal uit mijn plaat ga. Zo grappig: ik zie vrouwen hun man aanstoten in het publiek. Toen ik mijn vriend de tekst liet lezen, zei hij rustig: normaal ben je veel gemener hoor, ga maar herschrijven.”

‘Hoe Vaak’ is dan weer gebaseerd op een poëtisch appje van hem naar haar, na een ruzie. Hup, zijn tekst ging zo in een stuivend punknummer. Lachend: „All is fair in love, art and war, toch? Dank je, dacht ik meteen. Ik ben altijd op jacht naar goede teksten.”

Kortweg groeit het vertrouwen dat ze er samen uitkomen, meent ze. Door alle rotzooi heen vinden ze hoop. „Dus dat ís ook met bibbers in de buik zeggen: ik wil niet dat je weggaat. Zodat de ander dat ook kan zeggen. In plaats van meteen je spullen pakken en gaan. In de woorden van Marieke Lucas Rijneveld in het gedicht ‘De troostzoekers’: „Voor wie zélf uit voorzorg iedereen verlaat.”

Moederschap

Jaren twijfelde ze over het moederschap. Maar de biologische klok die ze verwacht had te horen tikken toen ze veertig werd bleef stil. Ze besloot: nee. „Ik heb geen fantasie over een gezin. Ik vind het lekker op mezelf, mijn vrijheid is mij dierbaar.” Het zal, denkt ze, meespelen dat de vrouwen in haar familie, moeder, oma, overgrootoma, „hun levens offerden voor de zorgtaak”. In de voorstelling zingt ze: „Ik wil geen kind/ En in die keuze ben ik vrij/ Ik heb gewoon iets anders willen zijn.” Een fraaie pianoballade. „Het is heel fijn dat dit er naast een triljoen liefdesliedjes ook kan zijn”, zegt ze. „Dat er ook iemand kan denken: ha, ja. Dát.”

Ik heb geen fantasie over een gezin. Ik vind het lekker op mezelf, mijn vrijheid is mij dierbaar Wende

Zo persoonlijk en concreet was ze nooit. „Omdat ik bang was om uitgelachen te worden. Om stom gevonden te worden. Te hysterisch, emotioneel en pretentieus. Nog steeds, maar ik vind het ook interessant. Pop wordt vaak gezien als entertainment. Ben je theatraler, dan lees je in de recensie: wat doet zíj moeilijk. Maar een lied is een kunstvorm waarin je existentiële dingen op een poëtische manier kunt bezingen. Er is behoefte aan. Stromae zingt over zijn zelfmoordgedachten. Kae Tempest bespreekt zware genderzaken. Artiesten als Froukje, S10 en Billie Eilish willen ook die echtheid.”

Ze zegt dat ze nooit zoveel reacties heeft gekregen als op ‘Voor Alles’, haar lied over angst, met de tekst van het gelijknamige gedicht van Joost Zwagerman.

Sterk is wel haar verlangen om iets door te geven. Een soort mentorschap voor jong talent. Stien den Hollander – zangeres S10 – die kind aan huis is bij Wende, is ze haast als jonge zus gaan beschouwen. Met haar vriend helpt ze S10 met haar act voor het Eurovisie Songfestival. „Bij talent als S10, maar ook zangeres Froukje, voel ik sterk: ik kan je wat leren. Ik heb er behoefte aan om ze verder te helpen. Ik hou zo van dit performen, dit vak, produceren.” Grijns: „Streng hoor, want ik leg de lat best hoog. Maar met vertrouwen. Zoals ik in duet met S10 zing: „Niet bang zijn, ik vang je.”

