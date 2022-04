‘Samen’ kernwoord in langetermijnstrategie corona

Het moet het nieuwe normaal in de virusbestrijding worden: de overheid legt niet langer maatregelen en verplicht testen bij de GGD op, maar burgers en bedrijven nemen zélf hun verantwoordelijkheid bij een opleving van het virus. Dat ideaalbeeld doemt op uit de langetermijnstrategie voor de aanpak van Covid-19 die minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. „Samen verantwoordelijk”, zo verwoordt Kuipers zelf in de brief zijn strategie voor de komende periode.

Die nieuwe rolverdeling is zichtbaar bij de ommezwaai in het testbeleid. Vanaf 11 april vervalt het dringende advies om burgers om een positieve zelftest te bevestigen met een test bij de GGD. Het aantal GGD-testlocaties wordt afgebouwd, hoewel ze niet allemaal verdwijnen. Kwetsbare mensen kunnen er bij een aantal nog terecht, net als zorgpersoneel. De zelftest wordt belangrijker: deze is vanaf nu „de basisfaciliteit voor testen en handelen”, schrijft Kuipers. De oproep blijft voorlopig bij een besmetting in isolatie te gaan. Het kabinet rekent erop dat burgers dit zullen blijven doen, en dat bedrijven meer met zelftesten gaan werken.

Waar het testen minder centraal wordt geregeld, belooft het kabinet wel strak te blijven sturen als het om vaccineren gaat. Als het nodig is moeten groepen Nederlanders snel opnieuw geboosterd kunnen worden, misschien wel „meerdere keren per jaar” als het om de risicogroepen gaat. Kuipers blijft als het om vaccineren en testen gaat vertrouwen op de structuren via de GGD, hoewel de overbelaste en uitgeputte GGD’s deze twee zware taken de afgelopen twee jaar niet altijd goed konden combineren. Het ministerie is nog met de GGD in gesprek over hoe zij snel kunnen op- en afschalen als de epidemiologische situatie dat vraagt.

Het langetermijnplan van Kuipers ademt heel erg de hoop dat het niet opnieuw nodig zal zijn met landelijke maatregelen in te grijpen. „Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen”, schrijft de minister.

Eigen verantwoordelijkheid

In de aanpak speelt eigen verantwoordelijkheid een centrale rol. Zo maakt de overheid afspraken met sectoren over welke preventieve maatregelen zij zelf kunnen nemen. Die worden alleen in een uiterst geval door de overheid opgelegd, anders moeten de sectoren die vrijwillig invoeren. Begin juni moet hierover meer duidelijk worden. Kuipers zei vrijdag dat hij gelooft dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid willen nemen om maatregelen te nemen. „Dat mag ik hopen ja. Het alternatief is dat wij het weer moeten opleggen.”

Het is de vraag of het kabinet niet te optimistisch is over wat de samenleving zelf nog tegen het virus wil blijven doen. Veel regels zijn afgeschaft, maar Kuipers benadrukte wel dat anderhalve meter „een veilige afstand” blijft en dat het ook verstandig is om soms een mondkapje op te doen. Maar op straat en in het openbaar vervoer lijkt de pandemie voorbij: mondkapjes zijn af, afstand houden is er op veel plekken niet meer bij.

‘Duidelijk en voorspelbaar’

De afgelopen twee jaar bleek het draagvlak voor veel maatregelen pas weer toe te nemen als er grote problemen ontstonden in ziekenhuizen. In een recent onderzoek van de gedragsunit van het RIVM blijkt dat er nog altijd een hoog draagvlak is voor basismaatregelen, zoals handen wassen en ventileren, maar de steun voor het sluiten van sectoren bij een ernstigere situatie is „zeer beperkt”. Het draagvlak kan wel worden verhoogd als het beleid „duidelijk en voorspelbaar” is, aldus de gedragsunit.

Maar in de langetermijnstrategie blijft veel onduidelijk, zoals onder welke omstandigheden het kabinet weer zware maatregelen wil nemen. Kuipers heeft het over een ‘worst case-scenario’ waarbij zich een „zware opleving” voordoet van een gevaarlijker, ziekmakender virusvariant, maar specifieke grenswaarden zijn niet genoemd.

Kuipers heeft wel gezegd dat sluiting van het onderwijs „onderop de stapel” ligt. Het belang van kunnen sporten wordt „zwaar meegewogen”. Er moet naast het Outbreak Management Team ook een Maatschappelijk Impact Team (MIT) komen dat weegt wat voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen de maatregelen hebben.

Het is nog onzeker of Kuipers alle maatregelen in zijn gereedschapskist houdt. Kuipers wil het in een ernstig scenario herinvoering van het coronatoegangsbewijs of het volledig sluiten van sectoren niet uitsluiten. Maar de coronawet, de juridische grondslag van de maatregelen, zou tijdelijk zijn, heeft het kabinet eerder beloofd. De Tweede Kamer wordt bij elke verlenging kritischer, zeker nu de pandemie een nieuwe, minder alarmerende fase is ingegaan.

Ook over andere aspecten van de aanpak blijven nog veel losse eindjes. Het kabinet weet nog niet precies hoe het kwetsbaren wil beschermen, daarvoor wordt het advies van de Gezondheidsraad gevraagd. De minister werpt zelf ook de vraag op wat er moet gebeuren als de zorg het aantal patiënten niet meer aankan, als er bijvoorbeeld een ziekmakendere variant komt. Een expertgroep moet bekijken hoe de normale zorg dan toch kan doorgaan.

Verkeerde keuze

Het kabinet reageerde vrijdag ook op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het overheidshandelen in de eerste golf van de coronacrisis. De OVV constateerde in februari dat het kabinet begin 2020 werd overvallen door de pandemie en verkeerde keuzes maakten die „schrijnende gevolgen” hadden in de verpleeghuizen. Premier Mark Rutte (VVD) sprak van „een goed onderzoek” waarin de OVV „terecht stelt dat een aantal zaken beter en anders had gekund”. Het kabinet zegt alle aanbevelingen over te nemen.

Oud-coronaminister Hugo de Jonge stuurde afgelopen december, toen hij nog in functie was, een zeer kritische brief naar de OVV waarin hij veel conclusies van de raad in twijfel trok. Deze vrijdag moest diezelfde De Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting, met de kabinetsreactie instemmen. Na de ministerraad wilde hij niets kwijt en verwees hij naar Kuipers voor een reactie. „Dat ga ik vier jaar lang herhalen.” In de kabinetsreactie staat dat De Jonge, net als andere betrokken ex-bewindslieden, „in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van de conceptkabinetsreactie en is meegenomen in het proces”.

