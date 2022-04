Voedsel op het poolijs

Diende het een hoger doel of was het gewoon grafschennis, dat bezoek van die rare onderwaterdrone aan de Endurance op de bodem van de Weddellzee? Wat weten we nu eigenlijk méér over het schip dan toen het op 21 november 1915 voor het oog van de camera onder water verdween?

De Endurance is op 5 maart teruggevonden, een paar zeemijlen van de plek waar je haar verwachten kon. Toen ze destijds na lang aarzelen in de diepte gleed had gezagvoerder Frank Worsley haar positie nauwkeurig bepaald en hij kon er, is nog in 2018 berekend, hoogstens een paar zeemijl naast hebben gezeten. Dat de Falklands Maritime Heritage Trust zoveel moeite had om het schip terug te vinden zat hem in de uitgestrekte ijsvelden boven het wrak.

De Endurance is beroemd geworden door de tocht die ze niet volbracht. Ze had de Engels-Ierse poolreiziger Ernest Shackleton in 1914 met een klein expeditieleger op de rand van de Filchner-ijsplaat moeten afzetten. Shackleton had dan met vier of vijf anderen een tocht dwars over Antarctica naar de andere kant van het continent zullen maken, tot aan de McMurdo Sound van de Rosszee, waar hij al eens eerder had overwinterd. Het was het enige dat er nog te doen viel nadat Amundsen de geografische zuidpool had bereikt: dwars over Antarctica. Het laatste kwart van de tocht zou Shackletons ploeg moeten leven van voedseldepots die een ondersteunende expeditie, komend van de Rosszee, voor ze had klaargezet.

Magnifiek leiderschap

Het liep anders, de Endurance werd gekraakt door het pakijs en Shackleton heeft zijn mensen over het ijs van de Weddellzee naar het onbewoonde Olifantseiland moeten brengen. In een open boot is hij vandaar naar South Georgia gezeild om hulp te halen. Mét het Scott-drama is het misschien wel de beroemdste poolreis uit de geschiedenis. Het magnifieke leiderschap van Shackleton wordt ons tot op de dag van vandaag ten voorbeeld gesteld.

In een stil hoekje van de poolliteratuur vind je ook kritiek op Shackleton: dat hij zijn expedities à l’improviste organiseerde, dat hij de expeditieleden op hun blauwe ogen aannam, dat hij zich in Canada een allegaartje aan sledehonden liet aansmeren (die hij belabberd verzorgde) en dat hij, net als Scott, het skiën nooit ernstig nam. Het Britse publiek wordt er niet mee lastig gevallen.

Ook de aankoop van de Aurora, het schip dat die ondersteunende expeditie-groep van Tasmanië naar McMurdo Sound moest brengen, had Shackleton nogal ‘off-the-cuff’ geregeld. De Aurora was voor het laatst gebruikt door de Australische poolonderzoeker Douglas Mawson en die had haar onttakeld in Hobart achtergelaten. Toen het handjevol expeditieleden dat Shackleton in Engeland had weten aan te trekken het schip in oktober 1914 betrad, bleek hij niet zeewaardig. Gezagvoerder Aeneas Mackintosh moest hem laten opkalefateren maar kreeg er geen geld voor, want Shackleton had nooit geld. Mackintosh moest met de pet rond. Het werd er niet beter op toen hij vaststelde dat er te weinig voedsel uit Engeland was opgestuurd.

Gelukje

Tot overmaat van ramp bleek het een heksentoer om een deugdelijke bemanning aan te trekken, want de exotische pooltocht had geen enkele aantrekkingskracht. Ook wetenschappers die de onderneming cachet hadden kunnen geven reageerden niet, uiteindelijk meldden zich wat studenten en pas-afgestudeerden. Het was een gelukje dat een paar Australische dames een radiozendontvanger voor telegrafie cadeau deden en dat er een jongen aanmonsterde die wist hoe dat werkte.

Door alle moeilijkheden arriveerde de Aurora pas op 10 januari 1915 in McMurdo Sound, eigenlijk te laat om nog voedseldepots uit te zetten. De conditie van de honden stond dat ook niet toe. Toch werd aan het werk begonnen en de twaalf betrokken mannen leden zware ontberingen. Honden bevroren of beten elkaar dood, de petroleumbranders werkten slecht, er was voedselgebrek en de motorslee deed het niet. Zelfs de Encyclopaedia Britannica kon niet duidelijk maken hoe hij gerepareerd moest worden. Lees het na in The lost men van Kelly Tyler-Lewis (Viking, 2006).

Een voorlopig dieptepunt brak aan toen zes van de twaalf mannen na het uitzetten van de eerste depots niet meer konden worden teruggehaald naar het veilige schip en maandenlang in een slechte hut moesten kamperen.

Meegesleurd

Het definitieve dieptepunt kwam toen de Aurora, die niet volledig was uitgeladen, op 7 mei 1915 door het ijs werd meegesleurd. Hij had eigenlijk moeten teruggaan naar Tasmanië maar daar was geen geld voor geweest. Tien mannen bleven onverzorgd achter, wél voorzien van voedsel en brandstof voor Shackleton (die nooit zou arriveren), maar niet voor zichzelf.

De groep begreep dat Shackleton zou sterven als zij de laatste depots niet uitzette en heeft dat dus gedaan. Drie mannen, onder wie Mackintosh, schoten er het leven bij in. De Aurora, die zwaar beschadigd en zonder roer in Tasmanië was teruggekeerd, heeft de zeven maanden later weer opgehaald. Die waren toen al zover heen dat ze niet meer konden uitleggen hoe ze hadden weten te overleven.

Tot zover het tegengeluid. Dat de Aurora ook nog eens een drone op bezoek krijgt is niet waarschijnlijk. Ze werd na Shackletons pooldebâcle ingezet voor het transport van steenkool en is in 1917 spoorloos verdwenen.