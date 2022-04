Twee jaar cel geëist tegen vier redacteuren Russische studentenkrant

Het Russische openbaar ministerie heeft vrijdag voor een rechtbank in Moskou twee jaar celstraf met dwangarbeid geëist tegen vier redacteuren van het studentenblad Doxa. Ook mag het viertal als het aan justitie ligt drie jaar lang geen website meer beheren. Dat meldt de BBC. De journalisten worden verdacht van het betrekken van minderjarigen bij „illegale activiteiten”.

De zaak draait om een in januari vorig jaar gepubliceerde video op Doxa (Grieks voor mening). Daarin worden studenten, onder wie minderjarigen, aangespoord om hun stem te laten horen voor de vrijlating van oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Niet lang daarna werden Armen Aramjan, Vladimir Metjolkin, Natalia Tysjkevitsj en Alla Goetnikova van hun bed gelicht. Het viertal houdt vol onschuldig te zijn.

De journalisten zitten ondertussen al bijna een jaar in huisarrest, maar weigeren zichzelf de mond te laten snoeren. In een recent interview met The Moscow Times noemen ze zichzelf „gijzelaars” en spreken ze zich uit tegen de Russische invasie van Oekraïne.

Tegelijkertijd wilden de redacteuren het vrijdag in hun slotverklaring niet hebben over het proces en de ondervragingen. „Het is saai en nutteloos. Ik wil praten over filosofie, literatuur en poëzie”, zo zei Gutnikova. Hoewel ze erkende dat de wereld niet perfect is, is die volgens haar geschapen voor „tederheid, hoop, liefde, solidariteit, passie en vreugde”. Maar, vervolgde ze, er is „een verschrikkelijke, ondraaglijke hoeveelheid geweld in de wereld. En ik wil geen geweld.” Het viertal vroeg onder meer een minuut stilte voor de slachtoffers in Oekraïne. Het is niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet in de zaak.

Lees ook: Russische autoriteiten zitten steeds minder te wachten op de mening van studenten