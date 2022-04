Synchroniseren vrouwen hun menstruatie ?

Het is een bekend verhaal: vrouwen die met elkaar samenleven, zoals nonnen in een klooster of studentes op een campus, zijn min of meer tegelijk ongesteld. Het verschijnsel staat ook wel bekend als het McClintock-effect, vernoemd naar de Amerikaanse psycholoog Martha McClintock, die het fenomeen in 1971 in Nature beschreef. Zij noteerde dat de cycli van samenwonende studentes na een halfjaar gemiddeld twee dagen dichter bij elkaar lagen dan bij studentes die elders woonden. Maar in de decennia daarna kwamen tientallen onderzoekers tot andere conclusies.

Ten eerste kleefden er statistische bezwaren aan het onderzoek van McClintock, schrijft Beverly Strassmann in 1999 in Human Reproduction. Die twee dagen die de cycli dichter opeen zaten, zijn ook te verklaren door toeval. Daarnaast liet McClintock studentes met een onregelmatige of lange cyclus weg uit haar resultaten.

Ook waren er tientallen onderzoekers die de studie van McClintock herhaalden, en simpelweg geen effect zagen. Een overzichtsstudie in 1992 in Psychoneuroendocrinology concludeerde dat „menstruele synchronisatie in geen enkel experiment of onderzoek is aangetoond”.

Inheemse volken

Maar waar komen die verhalen dan vandaan? Vast staat dat ze ouder zijn dan McClintock. Verhalen van inheemse Australische, Afrikaanse en Noord-Amerikaanse volken vertellen dat vrouwen hun menstruaties samen beleefden, vaak als onderdeel van culturele tradities. Maar dezelfde Beverly Strassmann van de statistische bezwaren deed onderzoek bij de Dogon in Mali, in een tijd waarin zij nog geheel traditioneel leefden. Ook hier vond ze geen enkele aanwijzing voor synchrone menstruaties.

„Er is nooit eenduidig wetenschappelijk bewijs gevonden voor het McClintock-effect”, zegt ook Anne Timmermans, gynaecoloog van het Amsterdam UMC. „Als je zo’n theorie naderhand nooit meer kunt bewijzen, dan doet dat toch wel sterk vermoeden dat het een broodje-aapverhaal is.”

Het fenomeen zou ook biologisch slecht te verklaren zijn, vindt Timmermans. Het idee is dat feromonen een rol zouden spelen bij de synchronisatie. Dat zijn vluchtige stoffen die via de neus ons lichaam binnenkomen en daar boodschappen overbrengen, vaak in seksuele context. Feromonen zouden bijvoorbeeld een rol spelen bij onze partnerkeuze. „Maar er is nooit enig verband gevonden tussen feromonen en menstruatie”, zegt Timmermans.

Geen voordeel

Timmermans kan ook geen evolutionair voordeel verzinnen. Allerlei dieren krijgen min of meer tegelijk jongen, zoals schapen en vogels, maar dat is een seizoenseffect: zo groeien hun jongen op in de lente, als er het meeste voedsel is, en zijn ze volwassen als het winter wordt. Bij mensen, met hun lange kindertijd, is zo’n voordeel er niet – en de synchrone vrouwen van McClintock waren nog altijd maandelijks ongesteld, niet slechts in één seizoen.

Er zijn wel lifestylefactoren die wellicht invloed hebben op de menselijke cyclus, merkt Timmermans op. „Bijvoorbeeld stress, slaap en voedingspatroon. Maar het onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen”, zegt ze. Dat onderzoek gebeurt vooral in de context van verminderde vruchtbaarheid. „Maar wat dat betreft zien we vooralsnog vooral een effect van aandoeningen als polycystisch ovariumsyndroom en een vervroegde overgang. Daardoor ovuleren mensen minder vaak. Maar ook hier zie ik geen enkel verband met synchronisatie.”