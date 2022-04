SUV’s op twee dikke bandjes

Iedere stadsbewoner kent ze nu wel: die lage dikke fietsen met elektrische aandrijving. Die zwarte vehikels met hun brede bandjes en van die buikschuifzadels. Geliefd door de berijders, gehaat door vele andere weggebruikers. De SUV’s onder de fietsen: zo noemt een ronkende website ze. Die term lijkt goed gekozen. De brutale E-bikes gaan snel, geil snel zeg maar, want eenvoudig op te voeren met een kleine aanpassing van de software. Niet zelden een plaag op de fietspaden – de berijder zegt: zie mij eens zoeven op mijn Phatfour, mijn Knaap, mijn Doppio, mijn Radrunner, mijn vrijheidsmonster, iedereen opzij!

Als Willem Holleeder een vrij man was geweest, had hij zijn scooter met windscherm al lang ingeruild voor zo’n pittig sexy gevalletje: laag bij de grond, voor elk terrasje kom je zo tot stilstand. Instappertje op de stoep, handjes aan het stuur, even poseren in de Cornelis Schuyt. Bakkie bij Van Dam, babbeltje op het terrasje voor De Joffers, beentje zwaaien over het langwerpige kunstlederen zadeltje en wegzoeven maar weer – cool, man.

Ze zijn niet langer veroordeeld tot de rijbaan, ze hoeven geen helm op en kunnen toch als raceduivels door de stad

Verkopers van deze ‘fatbikes’ kunnen je vertellen: vele eigenaren zijn voormalige scooterrijders. Op hun tweewielige SUV’s zijn ze niet langer veroordeeld tot de rijbaan, ze hoeven geen helm op en kunnen toch als raceduivels door de stad. Ze voelen zich de bink en duurzaamheid lijkt eerder een bijkomstigheid van hun stoere vervoermiddel dan het hoofddoel ervan.

Het sleutelwoord is baas.

‘Cruisen door Amsterdam als een baas!’ roept een site voor liefhebbers. Dat is het precies, de beweeglijke zwarte monsters zijn iedereen de baas en dat trekt een bepaald soort mensen aan. Ronald Koeman poseerde al op een fatbike in het Vondelpark – dan weet je het wel.

De cruisers zijn te snel voor de gewone fietspadgebruikers, om maar te zwijgen van de nietsvermoedende wegoverstekers met hun boodschappentasjes, de deplorables zonder hulpmotor. De laatsten zie je angstig opzijspringen en het monster daarna verbijsterd nakijken, zich afvragend of ze iets gemist hebben. De lawaaiige scooters hoorde je tenminste nog aankomen; de tweewielige SUV’s zijn redelijk stil en daardoor onvoorspelbaar.

De fatbikes verkleinden het scooterprobleem, en zijn nu zelf het probleem. Ironie van de vooruitgang.

Dat vindt de berijder zelf helemaal niet. Superieur zigzagt hij op zijn brede banden, ongehinderd door tramrails, verkeersdrempels, stoepranden. De stad is voor hem als het bos voor de moutainbikers, een cruiseterrein.

Drie ruggen voor zo’n fietsie, de fatbiker legt het er graag voor neer. Even opvoeren, instructies zijn zo gevonden op internet, en je gaat in een mum harder dan dertig kilometer. En wat zie je er tof uit op zo’n dikke, vintage tweewieler, geïnspireerd op de Simplex-motorfiets van begin vorige eeuw. Erg Amsterdams ook, net als toen.

Maar wat krijg je wanneer iets als warme broodjes verkoopt en tegelijk onveiligheid en irritaties verspreidt: een roep om beperkingen, om helmplicht, om verbanning naar de rijbaan. Dus geniet er nou maar van, het kan zo weer voorbij zijn.

Auke Kok is schrijver en journalist.