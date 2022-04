Stralingsziekte of soldatenkoorts bij Tsjernobyl?

Zeven bussen vol Russische soldaten die collectief leden aan acute stralingsziekte zouden deze week naar een radiologisch ziekenhuis in Homel, Wit-Rusland zijn afgevoerd. Ze waren gelegerd rond de kerncentrale van Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne. Ze zouden zich hebben ingegraven in de bossen rond de centrale, waar de bodem nog steeds sterk radioactief vervuild is door de ramp met de kerncentrale in 1986.

Loopgraven

Het nieuws komt van Yaroslav Yemelyanenko, lid van de Openbare Raad van State van het Oekraïense Agentschap van de Exclusie Zone. In een verklaring die hij op social media publiceerde zegt Yemelyanenko dat er „een nieuwe lading bestraalde Russische terroristen is afgeleverd” in Wit-Rusland.

Yemelyanenko suggereert dat er een constante stroom is van soldaten die stralingziekte hebben opgelopen nadat ze loopgraven hadden aangelegd in het zogeheten Rode Bos rondom Tsjernobyl. Dat bos kreeg die naam omdat de bomen rood kleurden door de intense radioactieve straling kort na de ramp. Tot de Russische inval was het gebied nog altijd gesloten vanwege het stralingsgevaar.

Onbeschermd en onbewust van de risico’s zouden de manschappen zich hebben ingegraven in de radioactieve bodem van het bos.

Korte halfwaardetijd

„Extreem twijfelachtig”, zegt de gepensioneerde Amerikaanse atoomgeleerde Cheryl Rofer in een reactie op Twitter. Ze wijst erop dat het bos waarschijnlijk nooit zo radioactief is geweest dat je er stralingsziekte zou kunnen oplopen. De meeste radioactieve isotopen die bij de ramp 36 jaar geleden vrijkwamen hadden een korte halfwaardetijd, en zijn inmiddels dus goeddeels verdwenen.

Stralingsziekte treedt op als iemand in korte tijd een dosis van meer dan 0,7 gray (Gy) radioactieve straling te verduren krijgt. De symptomen zijn hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken en diarree. Gray is een fysische maat voor straling, het biologische effect wordt aangegeven in sievert.

In het Rode Bos is het stralingsniveau lang niet meer zo hoog. Rofer verwijst naar metingen door de organisatie Safecast. Veel meetpunten zijn er niet geweest, maar de hoogste meting kwam uit op 10 microsievert per uur.

Stralingsintensiteit

Daarmee rekent Rofer verder. „Met een stralingsintensiteit van 10 microsievert per uur zou het 500.000 uur vergen voor je een blootstellingsniveau bereikt van 5 sievert. Bij dat niveau ontstaat schade aan de bloedstamcellen in het beenmerg, waarmee er risico is op overlijden.”

Rofer rekent voor: een half miljoen uur is 21.000 dagen, oftewel 57 jaar. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat ze nu al in de problemen zijn geraakt, zegt ze: „Aangezien ze er pas een maand of zo zijn, zullen deze soldaten nog ver van dat punt af zijn.” Blootstelling aan niveaus onder 0,5 sievert geven geen acute verschijnselen, staat in een wetenschappelijk handboek dat Rofer aanhaalt.

Hoe kunnen dan zeven busladingen vol soldaten plotseling zo ziek worden? Rofer heeft wel een paar suggesties: „Een maagvirus. Voedselvergiftiging door decennia oude militaire rantsoenen. Massapsychose.”