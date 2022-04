De Provinciale Staten van Limburg willen rapport over bestuurscultuur niet omarmen

Provinciale Staten van Limburg hebben kritiek op het rapport van een commissie onder voorzitterschap van Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, over de bestuurscultuur in Limburg. Tijdens een debat vrijdag namen ze het voor kennisgeving aan. Het voorstel van Gedeputeerde Staten was om het rapport om te omarmen, maar niet iedereen kon zich in de conclusies van het eveneens door bestuurskundigen bekritiseerde onderzoeksverslag vinden. De commissie-Visser oordeelde onder meer dat de bestuurscultuur in Limburg niet afweek van die in de rest van Nederland en dat er sprake was van een trail by media, vooral door NRC.

Ook een rapport over de landschapsorganisatie IKL en haar directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, werd vanwege niet door iedereen gedeelde conclusies door de Staten voor kennisgeving aangenomen. De bevindingen van twee andere onderzoeken naar de gedragingen van twee oud-gedeputeerden werden wel overgenomen.

De Staten steunden unaniem een motie die opriep tot maatregelen en budget voor meer integer en transparanter handelen, regelmatig reflecteren op het eigen handelen en het stimuleren van goede regionale en lokale journalistiek.

Aanleiding voor de onderzoeken en de motie waren een bestuurscrisis, die ontstond toen vorig voorjaar alle gedeputeerden en de commissaris van de koning aftraden. Aanleiding was een publicatie in NRC over de landschapsorganisatie IKL en haar directeuren en onvrede over de aanpak van een aantal integriteitskwesties.

Zelfreflectie

Mirjam Depondt-Olivers, plaatsvervangend fractievoorzitter van de grootste partij, het CDA noemde het afgelopen jaar „in alle opzichten heftig, ook voor het vertrouwen in de politiek”. De christendemocraten hebben volgens haar volop aan zelfreflectie gedaan. Een deel van de conclusies: sterke bestuurders moeten geen dominante bestuurders worden. Oplossingsgericht werken moet niet ontaarden in bevoordeling. „De provincie moet navolgbaar zijn en positief-kritische Staten hebben een belangrijke rol bij scherpe controle”, zegt ze.

Ruby Driessen, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, zag „duurbetaalde rapporten wegblijven van vaak discutabel handelen, misstanden, wandaden en aan misdaad grenzende feiten”. Marc van Caldenberg, fractievoorzitter van de SP, had bezwaar tegen het opgeroepen beeld dat Provinciale Staten zich bij de val het college van GS vorig voorjaar te veel liet leiden door emotie: „Wij waren geen op hol geslagen kudde parlementariërs.”

Provinciale Staten vinden unaniem dat nog eens goed moet worden gekeken naar meldingen van burgers over misstanden in de afgelopen tien jaar. De commissie-Visser kreeg 286 meldingen van 144 personen en zag geen aanleiding voor nader onderzoek. De volksvertegenwoordiging oordeelt dat de met het instellen van een meldpunt gewekte verwachtingen daarmee niet zijn ingelost en dat gesignaleerde zaken een nadere bestudering verdienen.

Commissaris van de koning Emile Roemer (SP) noemde de vergadering van vrijdag „een nieuw begin. Niemand zegt dat het allemaal wel meeviel. Een aantal zaken moet anders en beter. We dienen alles op alles zetten dat dit niet meer gebeurt”.

Marcel Thewissen, fractievoorzitter van Samen voor Limburg: „Ik gun iedere Limburger, ambtenaar, bestuurder en Statenlid verandering: Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef eens een keer niet zoals het was.”