Spionnen en steekpenningen: zo werd Qatar de organisator van het WK

Het feest is begonnen. In het Doha Exhibition and Convention Center is vrijdagavond de loting verricht voor het WK voetbal. Nederland speelt in de groepsfase, die in november start, tegen Qatar, Senegal en Ecuador. In 2010 kregen de Qatari volkomen onverwacht het grootste voetbalevenement van de wereld toegewezen. „Belachelijk”, vindt bondscoach Louis van Gaal – maar er is niets meer aan te doen.

Meteen na de toewijzing gingen al geruchten over omkoping rond. De toewijzing aan Qatar werd gevolgd door onderzoeken, vooral door Amerikaanse justitie, die gedeeltelijk nog lopen. Door het werk van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI en verschillende onderzoeksjournalisten is inmiddels veel duidelijk geworden over de werkwijze en motieven van Qatar. Het is een verhaal van steekpenningen en spionnen, van getuigen en verhoren, van de zucht naar geld. Of, zoals Van Gaal onlangs zei: „We spelen in een land waarvan de FIFA zegt dat ze het voetbal daar willen ontwikkelen. Dat is al bullshit [...] Het gaat om geld, om commerciële belangen.”

Loting WK Relatief eenvoudige tegenstanders Oranje Bondscoach Louis van Gaal had het al voorspeld. Na de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1) zei hij deze week over de loting voor het WK: „Het wordt Qatar, denk ik. Ik heb altijd het geluk aan mijn kont hangen.” En inderdaad, toen de loting vrijdagavond bekend werd, kwam Qatar als eerste tegenstander van Nederland naar voren. In de poulefase speelt Oranje verder tegen Senegal, de winnaar van de laatste editie van de Afrika Cup, en Ecuador. Op maandag 21 november is het duel tegen Senegal, vrijdag 25 november volgt Ecuador en op 29 november speelt Oranje tegen Qatar. Het wordt gezien als een eenvoudige loting voor Oranje. De grootste kraker in de groepsfase is de wedstrijd tussen Duitsland en Spanje in Groep E. Het is een duel tussen de WK-winnaars van 2010 (Spanje) en 2014 (Duitsland). Frankrijk won het laatste WK, in 2018.

Wereldvoetbalbond FIFA, de organisator van het WK, is altijd vatbaar geweest voor corruptie. Een WK voetbal is namelijk veel waard. Iedere zender droomt ervan om het WK te mogen uitzenden. Veel landen willen het toernooi organiseren. Er kijken namelijk zó veel mensen naar, dat het honderden miljoenen kan opleveren voor een televisienetwerk en miljarden voor de economie van een organiserend land.

Een WK is, kortom, zeer gewild. En tot de toewijzingen van de WK’s aan Rusland (2018) en Qatar (2022) waren er 24 mensen die besloten welk land het WK mocht organiseren en hoe de reclamerechten (sponsoring, televisie) verdeeld zouden worden. Die cocktail van macht en belangen leidde, zo is de afgelopen twee decennia gebleken, tot grootschalige corruptie bij de FIFA.

Van de bestuurders die het WK toewezen aan Qatar (en aan Rusland) zit het merendeel inmiddels in de gevangenis op verdenking van corruptie en het aannemen van steekpenningen. Ex-voorzitter Blatter is door de FIFA uit het ambt gezet en nog jaren geschorst. De toewijzing van WK’s gaat tegenwoordig anders, democratischer, maar ‘Qatar’ kan nog worden gezien als een echo uit het corrupte verleden.

In 2013 al gaf de Amerikaanse voormalig FIFA-bestuurder Chuck Blazer (hij is inmiddels overleden) toe dat er sprake was van omkoping bij de toewijzing van de WK’s in Frankrijk (1998) en Zuid-Afrika (2010). De Gold Cup, voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, was volgens hem zelfs ontstaan om corruptie mogelijk te maken. De organisatoren bedachten het toernooi alleen maar zodat ze smeergeld konden krijgen van televisiestations en marketingsbureaus. De mensen zouden toch wel naar het toernooi kijken.

Spioneren met CIA-agent

Tegen die achtergrond en mores bij de FIFA besloot Qatar om een gooi te doen naar de organisatie van het WK in 2022. De woestijnstaat was in die jaren bezig om invloed te verwerven in het internationale topvoetbal. In 2011 leidde dat tot de aankoop van de Franse club Paris Saint-Germain, net zoals andere landen in de regio Europese voetbalclubs opkopen.

Maar dat gebeurde pas nadat Qatar met het WK de hoofdprijs in het mondiale voetbal had bemachtigd. En daarvoor ging het ver. Afgelopen november bleek uit een onderzoek van persbureau AP op basis van honderden gelekte documenten dat Qatar een bedrijf inhuurde van een voormalig CIA-agent om te spioneren bij andere landen die het toernooi wilden organiseren.

Ex-agent Kevin Chalker zette bijvoorbeeld een spion in die zich voordeed als fotojournalist om bij concurrenten binnen te komen. De ‘fotograaf’ ging mee met FIFA-officials die een bezoek brachten aan stadions in de Verenigde Staten – die het WK ook wilden organiseren – zo konden ze afluisteren op welke eisen ze moesten letten.

Via Facebook probeerde Chalker namens Qatar ook contacten te leggen met ‘doelwitten’ – betrokkenen bij andere landen die een ‘WK-bid’ gingen doen. Hij deed dat door een agent zich te laten voordoen als aantrekkelijke vrouw, die een afspraak zou willen maken met het doelwit. Nederland was een van de andere potentiële organisatoren (van het WK 2018, waarover tegelijkertijd werd gestemd), samen met België, al is er geen bewijs gevonden dat Qatar ook in Nederland heeft gespioneerd.

En natuurlijk was er het geld. Er is een waslijst aan verdachte betalingen die worden gelinkt aan Qatar, hoewel niet altijd bewezen is dat er een directe relatie is met de WK-toewijzing. Van de peperdure Rolex-horloges die de Duitse voetbalbestuurder Karl-Heinz Rummenigge kreeg na een reis naar Qatar (hij moest een boete betalen omdat hij het cadeau bij de douane niet kon verantwoorden) tot de baan die de zoon van de Belgische voetbalbaas Michel D’Hooghe kreeg in Qatar net na de stemming voor het WK van 2022. Beiden ontkenden een link met het WK.

Andere betalingen zijn duidelijker gelieerd aan het Qatarese WK-bid. Een Braziliaanse FIFA-bestuurder die kon meestemmen over de toewijzing, Ricardo Teixeira, kreeg op de bankrekening van zijn tienjarige dochter 1,8 miljoen euro gestort door een ‘adviseur’ van de WK-plannen. Volgens Teixeira een „privéaangelegenheid”, al heeft hij zijn staat van dienst niet mee. In 2012 maakte het Zwitserse Openbaar Ministerie bekend dat Teixeira en zijn ex-schoonvader (voormalig FIFA-baas João Havelange) samen meer dan 41 miljoen dollar aan smeergeld hadden gekregen tijdens hun carrière in het topvoetbal.

Er is meer. Klokkenluider Phaedra Almajid, die voor het Qatarese WK-bid werkte, vertelde aan onderzoekers van een ethische commissie die de FIFA instelde, dat ze had gezien hoe haar collega’s afspraken maakten over smeergeld om het WK te mogen organiseren.

Luister ook: een NRC-podcast over Abdullah Ibhais, medewerker van de WK-organisatie in Qatar, die gevangen is genomen nadat hij kritiek had op het regime

Dat gebeurde op een hotelkamer tijdens een voetbalcongres in de Angolese hoofdstad Luanda. Daar zou aan verschillende Afrikaanse sportbestuurders anderhalf miljoen dollar zijn beloofd in ruil voor een stem op Qatar. Dat werd later ontkend door de Afrikaanse voetbalbond – het geld zou zijn bedoeld om „het project van Qatar voor te stellen”.

Amerikaanse aanklagers

Hard bewijs kwam ook van Alejandro Burzaco, een Argentijnse zakenman die getuige werd voor de Amerikaanse overheid in de corruptiezaak tegen de FIFA. Burzaco gaf toe zeker dertig voetbalbestuurders te hebben omgekocht om met een televisiemaatschappij de uitzendrechten van Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooien en WK-wedstrijden te verkrijgen. Het zou gaan om steekpenningen met een totale waarde van meer dan 160 miljoen dollar.

Een van de bestuurders over wie Burzaco besloot verklaringen af te leggen was, opnieuw, de Braziliaan Ricardo Teixeira. De verklaringen gingen onder meer over Qatar. Burzaco vertelde hoe hij in januari 2011 werd uitgenodigd in het appartement van Julio Grondona, op dat moment de president van de Argentijnse voetbalbond – een van de mannen die voor Qatar als WK-organisator kon stemmen.

Grondona had in het appartement een telefoongesprek met Teixeira. Toen ze ophingen, kreeg Burzaco instructies: hij moest een miljoen dollar aan Grondona geven. Burzaco, in zijn openbaar gemaakte verklaring: „[Grondona] legde me uit dat Ricardo Teixeira hem een miljoen dollar schuldig was, omdat hij had gestemd op Qatar om het WK te mogen organiseren.”

Of Teixeira en Grondona betrokken waren bij onderhandse afspraken om het WK aan Qatar te ‘gunnen’ wist hij niet, en het kon hem ook niet schelen. Hij was er aan gewend dat voetbaltoernooien onderling werden gegund, in ruil voor smeergeld.

De verklaring, als onderdeel van een grotere berg bewijsstukken, was voor de openbaar aanklager in de Verenigde Staten reden om in april 2020 voor het eerst zonder omwegen te verklaren dat FIFA-bestuurders zich hebben laten omkopen bij de toewijzing van de WK’s in Rusland en Qatar. Drie Zuid-Amerikaanse voetbalbestuurders worden er door de VS van beschuldigd dat ze smeergeld hebben aangenomen om voor Qatar te stemmen. Het is voor de aanklagers het sluitstuk van een jarenlange zaak tegen corruptie bij de FIFA.

Zo is stukje bij beetje steeds duidelijker geworden hoe het briefje met ‘Qatar’ terechtkwam in handen van de inmiddels afgezette FIFA-president Blatter. Qatarese hoogwaardigheidsbekleders – het land ontkent nog altijd betrokkenheid bij omkoping – dansten en juichten. De voorbereidingen voor het WK konden beginnen. Dat er een menselijk drama zou volgen – dat van de vele doden die vielen bij de bouw van faciliteiten in Qatar – kon niemand toen nog voorspellen.