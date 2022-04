Soms is het genoeg als één moedig mens het goede voorbeeld geeft

Ernest Hemingway stond elke ochtend op als de zon opkwam en werkte dan tot twaalf uur ’s middags. John Cheever trok elke ochtend een pak aan en ging dan schrijven in een kantoor, alsof hij een gewone baan had. Robert Louis Stevenson, de schrijver van onder andere Jekyll and Hyde, deed maar wat. Althans, dat begon ik te vermoeden, terwijl ik wandelde over de paadjes waarover Stevenson liep vlak nadat hij De Liefde Van Zijn Leven had ontmoet.

Ze heette Fanny Osbourne, was bijna elf jaar ouder dan Stevenson en getrouwd. In een poging haar uit zijn hoofd te krijgen, was Stevenson in 1878 door de Franse Cevennen gaan lopen, samen met een ezel. Hij schreef daar een boekje over, dat ik las op mijn balkon in Rotterdam. Ik had net al mijn deadlines gehaald, werd gek van mijn computer en besloot om een treinkaartje te kopen naar het Franse dorpje waar Stevenson ooit aan zijn wandeling begon.

Terwijl ik wandelend de bewoonde wereld verliet, vielen twee dingen op. A: hoe fijn het was om in de bergen te zijn, tussen de fluitende vogels en de riviertjes en al die andere dingen waar je als mens gelukkig van wordt. Daar word je dus inderdaad gelukkig van. B: ik was niet de enige die Stevensons voetsporen volgde. Aan het einde van de tweede dag, na een dutje onder een boom, raakte ik aan de praat met een jongen die voor me liep over een bospaadje, half bezwijkend onder een enorme rugzak.

Ik had net al mijn deadlines gehaald, werd gek van mijn computer en besloot om een treinkaartje te kopen naar het Franse dorpje waar Stevenson ooit aan zijn wandeling begon

Zijn naam was Olivier. Hij had krullend haar, een bril, groene ogen. Hij kwam uit Macon en werkte als tuinier. „Fijn”, zei ik, „dan werk je met je handen.” Hij lachte: „Precies, daarom!” Vroeger ontwierp hij websites. Hij zat altijd achter zijn computer, tot hij zelf een soort computer was geworden. „We weten allemaal dat er iets niet klopt aan hoe we leven”, zei hij, „en toch veranderen we niets.”

Eerst was Olivier gaan reizen, naar Haïti. Daar ontdekte hij hoe weinig hij geleerd had over de geschiedenis. Op 1 juni 1804 hadden duizenden tot slaaf gemaakte mensen hun Franse onderdrukkers van Haïti afgetrapt en de onafhankelijkheid gekregen. „Niemand had me dat ooit verteld”, zei Olivier. Als ze het je wel zouden vertellen, dacht hij, dan zou je snappen dat jij zelf net als die helden kon zijn, eigenwijs.

Toen vroeg hij wat ik deed en ik vertelde hem over Jaguarman, mijn boek, over de Surinaamse geschiedenis, waarin de Haïtiaanse revolutie een sleutelrol speelt. Olivier lachte: „Op dit pad ontmoet je precies de mensen die je moet spreken.” Hij dacht dat ik als schrijver een heel vrij leven leidde. „Dat valt wel mee”, zei ik, „niet zo vrij als zou kunnen.” Ik vroeg of tuinier worden dan het antwoord was. Olivier schudde zijn hoofd van nee, toen spreidde hij zijn armen, alsof hij de hele wereld omsloot en zei: „Het antwoord is liefde, voor alles wat leeft.”

Terwijl we over een omgevallen boom klommen, vertelde Olivier hoe het met Stevenson en Fanny was geëindigd: ze waren getrouwd. Ze hadden in een grot gewoond in Californië, Hawaï en Polynesië. In 1994 waren Stevensons’ voetsporen door de Cevennen veranderd in een officieel wandelpad, de GR 70. Jaarlijks lopen daar zo’n zevenduizend mensen overheen, net als Olivier en ik. Het heeft wel degelijk zin, begrepen we, van het pad afwijken. Soms is het genoeg als één moedig mens het goede voorbeeld geeft.

Raoul de Jong is schrijver. Hij vertelt over bijzondere mensen die hij ontmoet.

Op 5 april verschijnt bij De Bezige Bij Gesprekken met opa, met en gebaseerd op columns die hij voor het magazine van NRC schreef.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven