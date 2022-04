Recht op thuiswerken komt dichterbij met SER-advies

Werknemers moeten meer te zeggen krijgen over de plek waar zij werken. Nog vóórdat de Sociaal-Economische Raad (SER) het volledige adviesrapport met deze strekking op zijn website had staan, klonk er donderdag al politieke steun voor.

D66 en GroenLinks zullen dit advies „verwerken” in hun initiatiefwet over dit onderwerp, schreef Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) op Twitter.

In hun eigen wetsvoorstel hadden werkenden een nog zwaarder recht op thuiswerken gekregen. Maar het mildere SER-voorstel noemt Van Weyenberg al „een grote stap vooruit”. En het voordeel is: ook werkgevers staan hier achter. Dat helpt bij het vergaren van een politieke meerderheid.

Adviezen van de SER, een belangrijke regeringsadviseur, worden altijd geschreven door vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en deskundige ‘kroonleden’. Vaak na stevige onderhandelingen.

Regeling nu te mager

Wat zou er precies veranderen als dit voorstel voor thuiswerken wordt overgenomen?

Nu al mag een werknemer om een verandering van werklocatie vragen: vaker vanuit huis bijvoorbeeld. Maar de baas hoeft dat verzoek dan slechts te „overwegen”, staat in de wet.

De SER vindt dat te mager. Werkgevers zouden zo’n verzoek moeten inwilligen als dat „redelijk en billijk” is.

Dat klinkt misschien vaag, maar dit verstevigt de positie van werknemers wel, verwacht Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Het uitgangspunt wordt dan dat de werkgever meewerkt, óf uitlegt waarom het niet kan.”

Daarmee komt een recht op thuiswerken dichterbij, al is het een gematigde vorm. Rechters zullen uiteindelijk per situatie moeten invullen wat precies ‘redelijk en billijk’ is. De SER noemt wel argumenten die werkgevers kunnen opvoeren om een verzoek te weigeren. Zo zouden zij erop mogen wijzen dat aanwezigheid op kantoor de samenwerking en ‘sociale cohesie’ bevordert.

„Rechters kunnen prima beoordelen of zulke argumenten hout snijden”, zegt Houweling. Een werkgever kan ‘sociale cohesie’ ook als excuus gebruiken om elke vorm van thuiswerken te weigeren. „Dan zal een rechter doorvragen: is het voor de cohesie echt nodig dat de werknemer vijf dagen op kantoor is? Waarom is twee dagen niet voldoende?”

Werkgevers mogen afwijken van de nieuwe wettelijke norm, adviseert de SER, als daarover afspraken gemaakt worden met vakbonden of de ondernemingsraad.

Nieuwsuur afgezegd

Het SER-advies zou eigenlijk anderhalve week eerder al verschijnen. Voorzitter Mariëtte Hamer moest een studiogesprek in tv-programma Nieuwsuur afzeggen, omdat de werkgeversdelegatie het rapport – dat al bijna honderd pagina’s telde – op de valreep verder wilde uitbreiden. Er moest opnieuw onderhandeld worden.

Werkgeversclubs als VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hadden bezorgde geluiden opgevangen uit hun achterban. Ondernemers vreesden dat werknemers in dit advies toch een soort ‘recht op thuiswerken’ zouden krijgen.

Lees ook dit interview met Mariëtte Hamer: ‘De SER was een snoepwinkel, maar een beetje ingeslapen’

Zo ontstond het idee om als SER een complete wetstoelichting te schrijven, die D66 en GroenLinks direct kunnen overnemen. Daarin kon nog eens extra duidelijk worden gemaakt dat met deze wetswijziging níét „per definitie een recht op hybride werken” ontstaat.

Het illustreert hoe gevoelig het onderwerp ligt bij werkgevers en vakbonden.

Aanvankelijk had de vakbeweging werknemers een nog steviger positie willen geven. De baas zou hun verzoek alleen mogen weigeren met „zwaarwegende” argumenten. Dat was ook de strekking van het voorstel van D66 en GroenLinks. Maar voor werkgevers ging dit te ver.

Na een jaar onderhandelen – inclusief de week verlenging – kwamen ze er samen uit. Er lag een unaniem advies van de SER. Precies op tijd: op haar laatste dag als voorzitter schoof Mariëtte Hamer alsnog aan bij Nieuwsuur.