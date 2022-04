Puzzels oplossen met vreetbeest Kirby

Het hongerige roze bolletje Kirby wordt dit jaar dertig, en maker HAL Laboratory en Nintendo vieren dat door het format bescheiden om te gooien. Keek je vroeger altijd zijlings tegen Kirby aan, in Kirby and the Forgotten Land bestuur je het olijke vreetbeest in drie dimensies. HAL maakt optimaal gebruik van deze nieuwe dimensie door elk charmant level vol te stoppen met geheime kamers en verstopt lekkers. Dat maakt Kirby een bijzonder prettige ervaring, waarin je wordt aangespoord om elk gebied tot in de hoekjes uit te pluizen.

Kirby en zijn vrienden komen per ongeluk in een andere dimensie terecht. Daar worden de schattige Waddle Dees meteen gekidnapt. Kirby moet ze natuurlijk vinden en hun dorp in ere herstellen. Je speurt in elk level naar Waddle Dees, die soms verstopt zitten of alleen via uitdagingen zijn vrij te spelen.

De eetlust van Kirby blijft als altijd zijn grootste wapen. Eet Kirby een vijand op, dan krijgt hij de krachten van die vijand, zoals vuur spuwen of met een hamer slaan. Er zit fijne variatie in het aanbod, en je kan deze krachten ook nog eens verbeteren. Puzzels laten je vaak een voorwerp ‘opvreten’, om er vervolgens mee aan de wandel te gaan. Creatiever kan zeker nog, maar zelfs zo is Kirby’s vreetlust al zo heerlijk speels dat je er uren mee zoet blijft.