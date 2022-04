Wat wil Poetin nog wel nu de Russische troepen zich terugtrekken?

Het Antonov-vliegveld bij het plaatsje Hostomel, op nog geen dertig kilometer van het centrum van Kiev, is vanaf dag één een brandpunt van de oorlog geweest. Al enkele uren na de start van de invasie zetten Russische helikopters luchtlandingseenheden af op het vliegveld en woedden er hevige gevechten.

Nu laten beelden uit de lucht zien dat de Russen Hostomel hebben ontruimd. Ook in andere dorpen en nederzettingen ten noorden van de hoofdstad wint Oekraïne terrein.

Moskou, zo zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezig met het terugtrekken van troepen ten noorden en noordwesten van Kiev. In totaal zou tot zo’n 20 procent van de eenheden in het gebied op weg zijn naar de grens met Wit-Rusland.

Moskou verkoopt de terugtrekking als een gebaar van diplomatieke goede wil. De militaire activiteit ten noorden van Kiev en Tsjernihiv is verminderd om het „om het onderlinge vertrouwen te verhogen en om de noodzakelijke voorwaarden voor de volgende onderhandelingen te scheppen”, zei de Russische generaal Aleksandr Fomin dinsdag na afloop van de Oekraïens-Russische vredebesprekingen in Istanbul.

Op dezelfde dag herhaalde de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe dat niet de inname van Kiev, maar het ‘bevrijden’ van de Donbas in het oosten het belangrijkste oorlogsdoel van Rusland is – in weerwil van eerdere uitspraken over de ‘denazificatie’ van héél Oekraïne.

Hergroepering

Geen wonder dat het Pentagon de terugtrekkingen ten noorden van Kiev vooral beschouwt als een hergroepering van de Russische troepenmacht. Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft Rusland eenheden uit bezette delen van Georgië inmiddels naar Oekraïne gestuurd. Het Pentagon beschikt over informatie dat de Russische huurlingenfirma Wagner – nu al actief in de Donbas – strijders werft in Syrië en Noord-Afrika.

Maar dergelijke lapmiddelen kunnen de enorme verliezen die de Russiche strijdkrachten in de afgelopen vijf weken hebben geleden (de Oekraïense militaire staf spreekt van 17.500 doden en gewonden) niet compenseren. De afgelopen week heeft het Russische ministerie van Defensie de gebruikelijke lichting dienstplichtigen opgeroepen, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat Poetin bereid is om het politieke risico te nemen die ook te gaan inzetten.

Hoewel gedetailleerde informatie ontbreekt, moet ook aan Oekraïense zijde de sleet er inmiddels op zitten, zo denkt generaal b.d. Mart de Kruif. Oekraïners lanceerden deze week op verschillende fronten tegenaanvallen en boekten zij ook terreinwinst: ten noorden en ten oosten van Kiev, rond Charkov, en in het zuiden, waar de Russen hun plannen om via Mykolajiv door te stoten naar Odessa lijken te hebben opgegeven. Dat alles wil niet zeggen dat de Oekraïners Rusland definitief kunnen verslaan, denkt De Kruif. „Het gaat om lokale tegenaanvallen. Ook Oekraïne heeft nauwelijks nog reserves en is niet in staat om een grootschalige operatie uit te voeren.” De Kruif maakt een vergelijking tussen de beroemde gevechten van Muhammad Ali en Joe Frazier begin jaren zeventig: twee zwaargewichten die in de achtste ronde tegen elkaar hangen, nauwelijks nog in staat een klap uit te delen.

Waarschijnlijk begint Poetin zich dat nu ook te realiseren. Zowel Washington als Londen uitten deze week de verdenking dat de Russische leider door zijn angstige entourage niet goed wordt geïnformeerd over de oorlog. Maar volgens anonieme bronnen van de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza is Poetin wel degelijk op de hoogte. Zo zou de president eind maart te horen hebben gekregen dat de huidige sancties voor Rusland niet zijn vol te houden.

Staat van razernij

Volgens Meduza’s bronnen heeft Poetin nog geen beslissing genomen over hoe het nu verder moet. Volgens één van hen wil Poetin eerst afwachten hoe de „maatschappelijke discussie” over de oorlog zich ontwikkelt. In de afgelopen maanden heeft de Russische propaganda zich opgewerkt tot zo’n staat van razernij over de ‘fascisten’ in Kiev, dat een plotseling vredesakkoord moeilijk is uit te leggen aan de bevolking. Sinds de invasie in Oekraïne is Poetins populariteit gestegen, maar een vrede die al teveel lijkt op een nederlaag zou daar weleens snel verandering in kunnen brengen, vooral als westerse sancties van kracht blijven.

Poetin zal concrete resultaten moeten laten zien, zoals terreinwinst in de Donbas, een ‘landbrug’ vanaf de Russische grens naar de Krim. Daarvoor is de inname van Marioepol een essentiële voorwaarde, zo stelt De Kruif. Hoewel Russische eenheden zijn binnengedrongen tot aan het centrum van de stad, kunnen de gevechten volgens De Kruif nog enkele weken aanhouden. De voormalige commandant van de Nederlandse landmacht durft ook een stevige conclusie te trekken: „We gaan waarschijnlijk langzaam maar zeker naar het einde van deze oorlog.”

Voor de inwoners van de Russische stad Belgorod is die oorlog juist net begonnen. Donderdagavond schoten gevechtshelikopters een oliedepot bij de stad in brand. Volgens Moskou zijn Oekraïense Mi-24’s verantwoordelijk voor wat een spectaculaire aanval, ruim dertig kilometer over de grens zou zijn. Kiev „bevestigt noch ontkent” de aanval. Eén ding is duidelijk: Rusland is niet aan het winnen.

Na vijf weken oorlog lijkt Rusland het streven om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen op te geven. Gevreesd wordt dat de terugtrekking in het gebied ten noorden van Kiev betekent dat Rusland alle aandacht vanaf nu zal richten op de Donbas en Marioepol. Poetin moet in Rusland bewijzen dat de oorlog niet voor niets wordt gevoerd.