In IJsland zuigt een fabriek CO₂ uit de lucht

Orca bromt hard, maar monotoon. Wie graag met geluid op de achtergrond in slaap valt, vindt dit vast fijn. Loop een paar meter ervandaan en de brom klinkt alweer zwakker. Misschien mede dankzij de deken van sneeuw. Die ligt vandaag een meter hoog, zo ver het oog reikt.

Orca is de eerste ‘fabriek’ die op redelijk grote schaal CO 2 uit de buitenlucht filtert, met een capaciteit van 4.000 ton CO 2 per jaar. Dat is miniem als je het zet naast de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van bijna 40 miljard ton (40 gigaton) CO 2 per jaar, maar de verwachtingen van deze techniek zijn hoog. „Over dertig jaar kan dit weleens een van de grootste industrieën van de planeet zijn”, zei Christoph Gebald, een van de twee oprichters van Climeworks, het bedrijf achter Orca, bij de opening van de installatie afgelopen september. „Dan staan er duizenden van dit soort fabrieken.”

Duizenden. Zo ver is het nog niet. Vooralsnog is dit de eerste fabriek van zijn soort. Hij staat in Hellisheidi, op een half uur rijden van Reykjavik in IJsland. Hier is te zien, horen, ruiken en voelen hoe deze mogelijke industrie vorm krijgt.

Verspreid over vier delen, opgesteld in een U-vorm, staat de installatie met 48 blokken met gigantische ventilatoren. Elk deel bestaat uit twee rijen van zes blokken van twee bij twee meter, met op de hoeken dikke buizen. Alles op zo’n drie meter boven de grond, steunend op dikke betonnen pilaren.

Binnenin de U – waar het geluid oorverdovend is – zijn de rotorbladen zichtbaar. Op deze ochtend zijn de meeste ventilatoren afgedekt met luchtdoorlatende zakken. Er vindt onderhoud plaats. „We willen niet dat mensen stukjes ijs of andere dingen die per ongeluk door de ventilatoren naar binnen geslingerd worden in hun gezicht krijgen”, zegt Bryndis Nielsen, die rondleidt over het terrein.

De ventilatoren zuigen lucht van buiten naar binnen, langs filters waar CO 2 aan blijft plakken. Adsorptie heet dat. De filters zijn van buitenaf niet zichtbaar. Na twee á drie uur is een filter vol en begint de desorptie. Dan sluit een schuivend paneel het blok af, wordt het vacuüm getrokken, en verhit tot zo’n 100 graden Celsius. Dankzij de hitte komt de CO 2 los van het filter en wordt het als gas door de buizen afgevoerd richting een gebouw aan de open kant van de U. Dan begint het proces opnieuw.

‘Alle routes die de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celsius gaan uit van de inzet van het verwijderen van CO 2 in de orde van grootte van 100 tot 1.000 gigaton in de 21e eeuw’, schreef het IPCC in 2018. Daarvoor werd toen nog niet gerekend op fabrieken zoals Orca. Het IPCC noemde in eerste instantie (her)bebossing en de afvang en opslag van CO 2 bij het verbranden van biomassa. Andere technieken, waaronder CO 2 -afvangen uit de buitenlucht zoals Orca doet, waren in 2018 nog niet volwassen genoeg. Maandag verschijnt een nieuw IPCC-rapport over het terugdringen van broeikasgassen. Daarin zullen technieken als deze, inmiddels volwassener, ook aan bod komen.

Het klinkt simpel, CO 2 uit de lucht filteren. Dat is het niet. De aarde warmt gevaarlijk op door een te veel aan broeikasgassen in de atmosfeer. Maar ‘veel’ in de ene context is weinig in de andere. Van elke miljoen moleculen in de lucht, zijn er slechts zo’n 415 CO 2 -moleculen. Dat is een uitdaging voor wie die moleculen wil vastleggen.

Daarom heeft Orca van die enorme ventilatoren: er moet veel lucht langs de filters om behoorlijke hoeveelheden CO 2 langs te laten komen. Daarbij is de chemische samenstelling van het filter cruciaal: er mogen alléén CO 2 -deeltjes aan blijven hangen, en de reactie moet snel zijn. Als het een poosje duurt voor de CO 2 met de stoffen in het filter reageert, is het molecuul allang gevlogen.

CO 2 afvangen aan het einde van fabrieksschoorstenen is eenvoudiger omdat de CO 2 -concentraties daar hoger zijn. Dat gebeurt dan ook steeds meer. Dat is goed nieuws, maar daarmee wordt ‘slechts’ nieuwe uitstoot vermeden. Fabrieken als Orca mikken op negatieve emissies: CO 2 die al in de atmosfeer zit weghalen.

Climeworks startte in 2009 als spin-off van de Zwitserse universiteit ETH Zürich. Oprichters Christoph Gebald en Jan Wurzbacher leerden elkaar daar kennen op hun eerste studiedag. In 2007 bouwden ze hun eerste prototype. Dat was op laboratoriumschaal, het ving een paar milligram CO 2 , maar de studenten hadden toen al een industrie voor ogen.

In 2014 promoveerde Gebald op Development of amine-functionalized adsorbent for carbon dioxide capture from atmosphere air. Oftewel: filtermateriaal voor CO 2 -verwijder-installaties. Het beschrijft een filter bestaand uit een zeer poreus web van tot nanodraden getrokken natuurlijke cellulosevezels waarop aminegroepen zijn aangebracht. De CO 2 hecht aan die amines. Het proces is omkeerbaar: bij verhitting in een vacuüm komen de CO 2 -moleculen weer los van de amines. De ‘spons’ wordt ‘uitgewrongen’. Gebald noteert na honderd rondjes een vermindering van 5 procent van de adsorptiecapaciteit.

In 2017 namen ze het eerste demonstratiemodel in gebruik in Hinwil, Zwitserland. Achttien blokken op het dak van een afvalverbrandingsgebouw, met een capaciteit van 900 ton per jaar. De techniek overtuigt investeerders. Climeworks heeft in de loop der jaren zo’n 150 miljoen euro opgehaald, waarmee ze steeds verder konden opschalen. „We hebben nu twee generaties. Van de eerste generatie hebben we er vijftien gebouwd, waarvan twee commerciëel”, vertelt Christoph Beuttler, hoofd klimaatbeleid van Climeworks in een videogesprek. „Orca is de eerste installatie van een nieuwe generatie, hierin is heel veel tegelijk aangepast.” De capaciteit is verhoogd van 900 ton naar 4.000 ton per jaar. Er is veertig procent minder staal nodig, onder meer door een paneel langs de blokken met ventilatoren te laten schuiven om ze af te sluiten zodat ze kunnen worden opgewarmd, in plaats van elk blok een eigen paneel te geven. En het uiterlijk is veranderd, geen zilvergekleurde blokken, maar neutraler ogende donkere containers.

Over het filter wil Climeworks weinig meer loslaten. Alleen dat het twee tot drie jaar meegaat en dan vervangen wordt. „Over de blokken vertel ik graag. Die zijn minder high tech dan het filter”, zegt Beuttler. „Het filter is ons intellectueel eigendom, waar we in het lab nog steeds hard aan werken.”

Direct air capture is een markt geworden met stevige concurrentie. Wereldwijd werken drie bedrijven op een redelijke schaal aan het uit de buitenlucht filteren van CO 2 . Naast Climeworks zijn er het Canadese Carbon Engineering en Global Thermostat uit de Verenigde Staten. Met elk hun eigen techniek en allemaal hebben ze de ambitie om de komende jaren een schaal van een megaton te bereiken. Ook hebben ze alle drie investeerders nodig. Ze hebben met het verwijderen van CO 2 wel een goed verhaal te verkopen, maar ze hebben geen product waar mensen graag voor betalen. Sterker, de ‘opbrengst’ moet weggestopt worden, het liefst op een plek waar het nooit meer ontsnapt.

Reddingsboot

Opslagmogelijkheid voor de CO 2 en de beschikbaarheid van duurzame restwarmte brachten Climeworks naar IJsland. Er moet af en toe ijs van de installatie worden afgebikt, maar verder is de locatie perfect. Sinds 2007 werkt Carbfix hier aan het laten mineraliseren van CO 2 in het basalt dat in overvloed aanwezig is in de bodem. Het bedrijf, voortgekomen uit het energiebedrijf van Reykjavik en de universiteit van IJsland, lost hiervoor CO 2 op in water en pompt het in de bodem. Daar verspreidt het bruiswater zich in het poreuze basalt en reageert met de daarin aanwezige mineralen. Dat gaat verrassend snel, schreven onderzoekers van Carbfix in 2016 in Science. Na twee jaar is 95 procent van de CO 2 verdwenen, vastgelegd als carbonaat.

Voordat de CO 2 de ondergrondse buis richting Carbfix in gaat, moet er wel nog wat gebeuren. Het buitengedeelte van Orca oogt rechttoe rechtaan, met de blokken, ventilatoren en dikke buizen. De hoeveelheid tanks, drukmeters en controlelampjes in het binnengedeelte en de talloze kabels en buizen die de tanks met elkaar verbinden, verbazen daarom enigszins. Het is er bovendien bloedheet, ook al zo’n contrast met buiten.

„Welkom in het ketelhuis”, zegt Nielsen. Hier komt de stoom vandaan die de filters in de desorptiefase opwarmt, daarom is het zo warm. De stoom moet puur zijn, geen mineralen meer bevatten, dus die wordt eerst schoongemaakt. Ook de CO 2 die naar binnen komt wordt schoongemaakt, vandaar de vele tanks.

Aan het plafond hangt iets wat eruitziet als een reddingsboot. Groot, blauw en met een ronde onderkant. „Het heeft ook een bovenkant, maar die zien we niet”, zegt Nielsen. In het vat zit de schoongemaakte CO 2 , in gasvorm. Carbfix heeft een gelijkmatige toevoer nodig, onder de juiste druk. Orca levert CO 2 in golfjes, afhankelijk van wanneer de filters buiten vol zijn. Het plafondvat fungeert als buffer, zodat het gas in een continue stroom richting Carbfix gaat.

En nu wil Climeworks rap opschalen. Met Orca zijn ze op een niveau gekomen waarop dat zin heeft, zegt Beutller. „We maken nu plannen voor een fabriek die tien keer de capaciteit heeft van Orca. In 2024 moet dat project van start gaan.” Met alle installaties tezamen willen ze in 2030 de capaciteit van een megaton per jaar hebben, voor 2050 mikken ze op een gigaton. Het modulaire ontwerp is een belangrijke troef. „Het maakt massaproductie mogelijk. Grotere installaties zijn hiermee vrij eenvoudig te realiseren, er kan zo nog een rij blokken bovenop.”

Veel techniek, voor iets wat een boom ook kan: CO 2 vastleggen. „Bomen zijn ook heel belangrijk”, zegt Beuttler. Maar ze zijn kwetsbaar, als ze in brand vliegen ben je je opgeslagen CO 2 weer kwijt. En onbeperkt bomen planten kan niet, veel van het geschikte land is ook nodig voor de voedselvoorziening en biodiversiteit. „Orca heeft wat betreft landgebruik een 860 keer kleinere voetafdruk dan bomen. We moeten álles inzetten wat we kunnen om de klimaatdoelen nog te halen. We hebben te lang niks gedaan, dit is het pad waar we nu op zitten. We hebben de luxe niet meer om het niet te doen.”

Daar is niet iedereen het mee eens. Zoals bij veel technische oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan, is een veelgehoorde kritiek dat focus op deze techniek afleidt van de allerbelangrijkste opgave: de uitstoot verminderen. Ook zetten mensen vraagtekens bij de energie die zo’n fabriek verbruikt en de nu nog hele hoge kosten.

De efficiëntie die behaald wordt in termen van CO 2 -afname hangt af van wat voor energie wordt gebruikt, blijkt uit een levenscyclusanalyse die onderzoekers van het Paul Scherrer Instituut in Zwitserland afgelopen augustus publiceerden. Ook uit deze (onafhankelijke) analyse, waarin behalve het dagelijks verbruik ook de bouw, transport, opslag en ontmanteling zijn meegerekend, blijkt dat IJsland een droomlocatie is. Orca is maar liefst 94 procent efficiënt. Zet je de fabriek neer op een plek zonder nabije opslagmogelijkheid en gevoed uit een elektriciteitsnet dat nog voornamelijk draait op fossiele brandstof, dan kan het zo zijn dat de efficiëntie zakt naar 10 of 25 procent. „Dan kom je dicht bij het punt dat het geen zin meer heeft”, zegt Tom Terlouw, promovendus en eerste auteur van de levenscyclusanalyse.

Opschalen onmogelijk

Buiten IJsland zijn ook genoeg geschikte plekken, zegt Terlouw. In Noorwegen en Marokko bijvoorbeeld. Hij vraagt zich wel af hoe dit plaatje er op de langere termijn uitziet. „Er zijn meer grote duurzame technologieën op komst, rond waterstof ontstaat er wellicht ook een hele economie bijvoorbeeld, die kunnen gaan concurreren met elkaar om duurzame energie en grondstoffen.” Hij denkt dan ook niet dat zulke installaties snel in Nederland zullen verrijzen.

En hoe haalbaar is het in termen van kosten? Een ton CO 2 verwijderen kost nu zo’n 600 euro. Dat is veel. De installaties worden gefinancierd door investeerders. Voor Climeworks zijn dat onder meer Microsoft, Shopify en de Boston Consulting Group. Concurrent Carbon Engineering krijgt veel kritiek, omdat zij onder hun investeerders ook bedrijven uit de fossiele industrie hebben. We moeten investeerders hebben, anders is opschalen onmogelijk, verweert Carbon Engineering zich. Alleen als het groots wordt aangepakt, maakt deze technologie verschil. En de tijd dringt. Opschalen, koste wat kost.

„We zijn nu overgeleverd aan de vrijwillige markt voor CO 2 -verwijdering. Die is booming, maar het verwijderen van koolstof moet ook meer verplicht gesteld worden”, zegt Beuttler. Hij noemt de afhankelijkheid van investeerders ook als reden dat Climeworks vaag blijft over de chemie van het filter. Investeerders lok je met unieke technologie. Ook al is de wereld wellicht beter af als de technologie openbaar is en ook anderen ermee aan de slag kunnen. De prijs zal omlaag gaan de komende jaren als er inderdaad wordt opgeschaald, hopelijk naar zo’n 150 dollar per ton CO 2 , zegt Beuttler. „Daarvoor hebben we wel echt een duw in de rug nodig van overheden.”

Springend door de sneeuw om niet weg te zakken, neem ik wat afstand van Orca. Als ik me omdraai om een foto te maken hoor ik de fabriek al lang niet meer. De kleuren, donkergroen en zwart, zijn speciaal gekozen om beter in het IJslandse landschap te passen. Nu tekent de installatie zich juist scherp af in een zee van wit. Deze fabriek verdringt geen bomen, die zijn er amper op IJsland. Het is niet moeilijk om je hier een hele groep Orca’s voor te stellen. Maar wat zie ik als ik over tien jaar deze foto weer bekijk? Een mooie techniek voor IJsland, of het begin van een belangrijke industrie in de strijd tegen de opwarming?