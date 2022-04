Oproer is de taal van de ongehoorde

Reflecterend op het optreden van een Hollywood-ster die een komiek in het gezicht sloeg dacht ik aan de vele manieren waarop geweld als communicatiemiddel wordt gebruikt. Onze ‘meritocratische’ samenleving heeft linguïstische codes die ons in de publieke ruimte helpen bij het uiten van gedachten en emoties. Maar het komt geregeld voor dat mensen uit onmacht niet de gesproken taal, maar geweld als instrument inzetten. Denk aan het protest tegen een asielzoekerscentrum in Geldermalsen, zes jaar geleden. Of recenter, toen jongeren ‘een orgie van geweld’ veroorzaakten tegen coronamaatregelen en ander ongenoegen.

Oproer is de taal van ongehoorden, stelde Martin Luther King Jr. drie jaar na zijn beroemde toespraak ‘I have a dream’. Die woorden sprak hij om de sociaal-economische en politieke onderdrukking van de Afro-Amerikaanse gemeenschap te duiden, maar ze bevatten een universeel neurologisch inzicht. Geweld is vooral een reactie op stress. Denk aan de stress van praktisch opgeleiden, van wie tijdens verkiezingen wordt verwacht complexe politieke debatten te volgen en op vooral academisch opgeleide politici te stemmen. Denk ook aan de stress van de 1,9 miljoen Nederlanders die niet kunnen lezen (bijvoorbeeld de plannen van politieke partijen) en schrijven, maar die wel geacht worden de in moeilijke taal geschreven wetten van de rijksoverheid te kennen.

Hoewel wij op papier een politiek systeem hebben ontworpen waar alle burgers voor de wet gelijk zijn en via verkiezingen mogen stemmen, leert de praktijk dat vooral ‘hoogopgeleide’ Nederlanders de dienst uitmaken. Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn niet alleen overwegend academisch opgeleid, overheidsbeleid sluit ook „veel beter aan op de voorkeuren van hoogopgeleiden dan van middelbaar en lager opgeleide Nederlanders”. Dit is niet geheel verrassend. De gehanteerde taal in de publieke ruimte is, net als de gehanteerde codes van politieke participatie, nu eenmaal gemaakt en vooral geschikt voor de zogenaamde hoogopgeleide Nederlanders.

Er zijn gerespecteerde politieke bestuurders die menen dat je het gedrag van rellende jongeren het effectiefst kunt aanpakken door ze te criminaliseren en belerend aan te spreken. Anderen zien meer in thee drinken en investeren in jongerencoaches. Hoe weloverwogen deze strategieën ook mogen zijn, het valt op dat ze onvoldoende aandacht besteden aan hoe taal in onze samenleving bijdraagt aan zowel in- als uitsluiting.

Taal is een krachtig instrument om groepen bij elkaar te houden en om een grootschalige uitwisseling te bevorderen. Moderne samenlevingen worden in stand gehouden door individuen die elkaar niet per se persoonlijk kennen, maar mede dankzij een gedeelde taal kunnen co-existeren. Op school maken ze zich de grammatica eigen. Later, binnen organisaties, leren ze jargons en gedragscodes kennen.

Taal leidt tot uitsluiting als wij in de publieke ruimte codes en afspraken hanteren die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Er is een reden waarom zelfs een NRC-redacteur mij ontmoedigt woorden als ‘precariteit’ te gebruiken. Er is een reden waarom de 1,9 miljoen ongeletterde Nederlanders helaas de inhoud van deze column niet tot zich kunnen nemen.

Wij leven in een tijd waarin diverse organisaties en de overheid zelf het modieus vinden om begrippen als inclusie en diversiteit te bezigen. Om het woord bij de daad te voegen zou het helpen als wij niet alleen maar het zoveelste onderzoek doen naar de vraag waarom praktisch opgeleiden niet komen opdagen bij diverse verkiezingen, maar we ook kritisch reflecteren over hoe de gehanteerde taal in de publieke ruimte bijdraagt aan het versterken van bestaande kloven in de samenleving.

Als je een meritocratische samenleving inricht waar praktisch opgeleiden en laaggeletterde landgenoten een lager salaris en een verpauperde woning krijgen, en daarboven een taal hanteert die cognitieve vaardigheden centraal stelt in het proces van politieke participatie, dan moet je niet vreemd opkijken als een deel van de bevolking zich ongehoord en onbegrepen voelt.

We kunnen toekijken hoe een deel van de ongehoorde Nederlanders in de armen van politieke demagogen en complotondernemers vallen. Wij kunnen ook toekijken hoe een deel van de ongehoorde Nederlanders vanuit onmacht geweld als instrument omarmt om het eigen onbehagen uit te drukken. Maar we kunnen er ook voor kiezen een task force in het leven te roepen die met serieuze voorstellen komt om onze taal inclusief te maken, opdat onze democratische rechtsstaat niet alleen werkt voor mensen die heel goed kunnen lezen en schrijven. Een goed verstaander heeft altijd een half woord nodig.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.