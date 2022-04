‘Oorlog of vrede? Kies maar!’, de propagandamachine van Orbán

De oppositie wil Hongaren laten betalen voor deze oorlog. Als je niet wil sterven in Oekraïne vindt de linkse oppositie je een waardeloos mens. Oppositieleider Péter Márki-Zay wil zich met militaire middelen in het conflict storten.

Als je de afgelopen weken luisterde naar de populaire Hongaarse radioshow Goedemorgen Hongarije! (Jó reggelt Magyarország!) waren dit de analyses die zich opdrongen.

Deze zondag bepalen parlementsverkiezingen in Hongarije of premier Viktor Orbán langer aan de macht blijft. Zijn uitdager is de kandidaat van de gezamenlijke oppositie, de zuidelijke burgemeester Péter Márki-Zay. Beide kandidaten hadden zich voorbereid op een verkiezingstijd met gebruikelijke Hongaarse thema’s als de vermeende macht van filantroop George Soros, de EU, lhbti-rechten en migranten. Maar de oorlog in buurland Oekraïne heeft de verkiezingen volledig overgenomen.

De publieke omroep is een kanaal van propaganda geworden

Burgers worden niet geïnformeerd over de Russische invasie zelf. Het conflictwordt ingezet als politieke munitie. Vrede of oorlog in Hongarije, dát staat op het spel in de verkiezingen, als je de aan regeringspartij Fidesz gerelateerde media moet geloven. Kiezen voor Orbán betekent vrede, kiezen voor de oppositie betekent oorlog. Wie deze weken de Hongaarse radio aanzette hoorde dit keer op keer.

Sinds zijn aantreden in 2010 heeft Orbán bijna alle media ondergeschikt gemaakt aan zijn politieke doelen. De publieke omroep is een propagandakanaal geworden, en kranten, websites en zenders zijn goedschiks of kwaadschiks overgenomen. Onafhankelijke journalisten wordt het werk onmogelijk gemaakt. De gekaapte media presenteren Orbán, nu meer dan ooit, als de enige verdediger van de Hongaarse veiligheid.

Zo kopte de grote Hongaarse krant Magyar Nemzet zondag dat ‘links’ zeker ‘Hongarije in een oorlog drijft’. Het artikel verwijst naar een interview van vóór de Russische invasie, waarin oppositieleider Márki-Zay laat weten dat als de situatie escaleert en er binnen de NAVO wordt besloten dat het zenden van militairen naar Oekraïne noodzakelijk is, dat het Hongaarse leger daarbij betrokken kan worden. Het past in de ambitie van Márki-Zay om Hongarije een betere bondgenoot te laten zijn binnen de EU en de NAVO dan in de afgelopen twaalf jaar onder Orbán.

Tekst van Orbáns partij bij een foto van oud-premier en oppositiepoliticus Ferenc Gyurcsány: ‘Links steunt oorlog en gewapend conflict!’ Orbán en Oekraïense kinderen: ‘Hongarije helpt’. De premier benadrukt hoe gastvrij Hongarije is.

Vijf minuten zendtijd

Hoe Márki-Zay inmiddels denkt over de oorlog, krijgt de gemiddelde Hongaarse nieuwsconsument nauwelijks mee. Nu onafhankelijke journalisten grotendeels monddood zijn gemaakt, is er amper tijd voor de werkelijke ideeën van de oppositie. Vijf minuten om precies te zijn.

Volgens de Hongaarse wet heeft elke partij voor de verkiezingen recht op vijf minuten zendtijd op de nationale televisie. Aangezien Orbán niet in debat wil en oppositiekandidaten niet worden uitgenodigd door de publieke omroep, was dat voor Márki-Zay de enige gelegenheid om voor een breed publiek zijn politieke plannen te schetsen. Zijn enige kans ook om te reageren op de beschuldigingen dat de oppositie ten koste van alles van het Russische gas af wil en staat te trappelen om zich militair in de oorlog te mengen.

De oppositieleider propte ademloos zijn verhaal in de toegestane driehonderd seconden. Orbán zelf schuift regelmatig aan bij welwillende presentatoren om uitgebreid zijn verhaal te doen.

Bij gebrek aan tegenspraak klinkt het mediakoor eensgezind en is er alle ruimte om het nieuws zo te framen als het uitkomt. Zo spreken de Hongaarse media bijvoorbeeld consequent van de ‘linkse oppositie’. Márki-Zay is de kandidaat van een heel spectrum aan partijen, waaronder linkse. Maar Márki-Zay zelf is een conservatieve, katholieke politicus. Toch is hij simpelweg in het verhaal geperst dat Orbán het beste past: dat zijn herverkiezing nodig is om het ‘Rode Gevaar’ op afstand te houden.

Nieuwsfeiten zijn in de Hongaarse media vaker ondergeschikt aan politiek. Vorige week vrijdag richtte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zich op de NAVO-top tot Orbán met kritiek op zijn terughoudende positie ten aanzien van de oorlog. De woorden van Zelensky haalden de meeste Hongaarse media niet, maar vrijwel alle nieuwsprogramma’s openden met Orbáns reactie dat „in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, Hongarije aan de Hongaarse kant staat”.

Het Kremlin-boekje

Ook doken direct verhalen op die regelrecht uit het Kremlinboekje leken te zijn gekopieerd. Zo publiceerde de populaire nieuwssite Origo een artikel met de kop ‘Verboden oppositie, beledigingen voor buitenlandse politici: Oekraïense leiders worden radicaler’. Het artikel begint met de vraag waarom Zelensky geen afstand heeft genomen van het neo-nazistische Azov-regiment, een thema dat dat naadloos aansluit bij Poetins verklaringen over ‘de-nazificatie’ van Oekraïne.

Terwijl de oppositie wordt zwartgemaakt, benadrukken de media tegelijk hoe barmhartig Orbán is. Migratiebeleid is altijd al een belangrijk thema geweest voor Fidesz en de oorlog in Oekraïne biedt nieuwe mogelijkheden. Alom gaan promotiebeelden rond van een vaderlijke Orbán aan de grens, omringd door Oekraïense kinderen, en tegelijkertijd wordt in het programma Vanavond (Ma Este) gesproken over het verschil met de ‘illegale migranten’ (lees: mensen uit het Midden-Oosten) die vanuit het zuiden komen.

In beeld verschijnen korrelige, donkere camerabeelden van gemaskerde mannen die met ladders over prikkeldraad klimmen en grenswachten bekogelen. Het contrast met de witte, christelijke vrouwen en kinderen is duidelijk, net als het belang van Orbán als beschermer van het land.

Beeld uit een nationale tv-show over het verschil tussen hulpbehoevende vluchtelingen en illegale immigranten

Seksuele opvoeding

De Hongaren stemmen dit weekend niet alleen landelijk, maar ook in een referendum over onderwijs en seksuele opvoeding. Mogen scholen lesgeven over seksualiteit zonder expliciete toestemming van de ouders, is de vraag, en mogen kinderen worden geïnformeerd over de mogelijkheid van geslachtsverandering?

In de Hongaarse media blijft het de afgelopen tijd opvallend stil rond deze kwestie, al hangen door het hele land billboards met daarop de tekst ‘Bescherm de kinderen! Stem tegen op 3 april!’.

Ook de radiopresentatrice van Goedemorgen Hongarije! wil het thema toch even bespreken als de nieuwe president Katalin Novák in de studio is. „Vindt u ook niet”, vraagt de interviewer, dat juist in zo’n noodsituatie als een oorlog „duidelijk wordt wat de orde van het leven is” en „wat de taak is van de geslachten?” Novák kan dit alleen maar beamen.

‘Oekraïne’ mag de inhoudelijke thema’s van de verkiezingen hebben bepaald, onder de oppervlakte spelen nog steeds dezelfde politieke doelen en de Hongaarse media werken als een geoliede machine om het frame van Orbán over te brengen. De oorlog is belangrijk, maar hoe Orban die kan gebruiken is veel belangrijker.

Hoe centraal de grote leider staat, blijkt uit de voorpagina’s van de belangrijke krant Magyar Nemzet. In de eerste maand van de oorlog stond daar één keer een oorlogsbeeld uit Oekraïne op. Orbán zelf? Twaalf keer.

Campagne Hongarije NRC volgde in de weken voor de Hongaarse verkiezingen de campagnes op een aantal grote mediakanalen. Goedemorgen Hongarije! (Jó reggelt Magyarország!) is een populaire radioshow op de publieke zender Kossuth rádio. Iedere ochtend van zes tot negen duiden de presentatoren het nieuws en interviewen ze gasten, onder wie geregeld premier Orbán. Vanavond (Ma Este) is een dagelijks nieuwsprogramma op de eerste tv-zender. Elke dag lichten experts in de studio politieke, maatschappelijke en economische thema’s toe. De rechts-conservatieve krant Hongaarse Natie (Magyar Nemzet) is een van de toonaangevende kranten van Hongarije. Sinds de herstart in 2019 heeft het dagblad een pro-Fidesz-koers.

