Ook de taalstrijd in Oekraïne is nog niet voorbij

Explosief, maar ook vertrouwd. Die indruk had ik na een reeks ontmoetingen over meertaligheid, waaraan ik in maart 2015 deelnam in Kiev. Explosief? Toen Oekraïne in augustus 1991 de onafhankelijkheid uitriep, was het Russisch er de onderwijstaal voor de meeste leerlingen en kende de gemiddelde Oekraïner beter Russisch dan Oekraïens. Toch koos men voor het Oekraïens als enige officiële landstaal. Maar al in 1994 bleek uit een officieus, in de Donbas georganiseerd referendum dat meer dan 90 procent van de bewoners uit de regio ook het Russisch als officiële taal wenste.

Philippe Van Parijs is hoogleraar politieke filosofie (UCLouvain, KU Leuven en European University Institute).

De eis werd genegeerd in de grondwet van 1996, maar ze werd weer opgepikt door de Partij van de Regio’s van Viktor Janoekovitsj, die de presidentsverkiezingen van 2010 won. In 2012, na confrontaties tussen volksvertegenwoordigers die in fysiek geweld waren uitgemond, keurde het Oekraïense parlement een ‘wet van de regionale talen’ goed: in gebieden waar minstens 10 procent van de inwoners verklaarden Russischsprekend te zijn, kon het Russisch als tweede officiële taal gebruikt worden. Maar in februari 2014, na de Euromaidan-protesten en de verdrijving van Janoekovitsj, werd die wet door een krappe meerderheid afgeschaft. In februari 2018 werd ze definitief geannuleerd door het Grondwettelijk Hof.

De facto taalverbod

Explosief dus, maar ook vertrouwd. Want in taalkundig opzicht kun je Oekraïne vergelijken met Catalonië. In beide gevallen gaat het over twee taalkundig nauw verwante talen die naast elkaar op eenzelfde territorium leven. Enerzijds een van de meest verspreide wereldtalen, die via wapengeweld tot ver buiten de grenzen van Europa werd opgelegd, massaal aanwezig is in de lokale cultuur en media en ook oververtegenwoordigd is in de hoofdstad. Anderzijds een taal die voor het grootste deel opgesloten zit in dat territorium, vaak misprezen werd en soms vervolgd (nog onder Stalin en onder Franco), maar die het enige betrouwbare baken biedt tegen de verdwijning van de eigen identiteit en de assimilatie door de grote buurman.

Het is nooit eenvoudig twee erg ongelijke talen naast elkaar te laten bestaan, kijk maar naar Quebec en Vlaanderen niet zo lang geleden. Een vrije taalkeuze, alleen gedreven door het verlangen om efficiënt te communiceren en om zijn kinderen de ‘nuttigste’ taal te laten leren, leidt onvermijdelijk tot de verdringing van de ‘zwakkere’ door de ‘sterkere’ taal, die in steeds meer domeinen het overwicht krijgt. In Oekraïne bestaat de enige duurzame bescherming er net als overal elders in maatregelen op te leggen die het gebruik en de verwerving van de bedreigde taal verplicht. Na de Euromaidan-protesten volgden dergelijke maatregelen elkaar op in Oekraïne. Het hoogtepunt brak aan in mei 2019, net voor Volodymyr Zelensky president werd, toen een ‘wet over het gebruik van het Oekraïens als staatstaal’ werd goedgekeurd. Ze verplicht het gebruik van het Oekraïens in alle sferen van het openbare leven en moet dienen om „de identiteit van de Oekraïense natie te bewaren en de eenheid van de Oekraïense staat te versterken”, en zelfs om „de integriteit van het grondgebied en de nationale veiligheid te garanderen”. Hoewel het Russisch in geen van de 57 artikelen expliciet wordt vermeld, is elk artikel erop gericht het gebruik ervan te verbieden of te beperken, en dat zowel in de administratie, de rechtspraak en het onderwijs als in de handel, de cultuur en de media. In tegenstelling tot het Engels, dat wel meermaals expliciet vermeld wordt, mag het Russisch op de middelbare scholen, bijvoorbeeld, niet langer gebruikt worden als onderwijstaal en wordt het ook gebannen uit wetenschappelijke vergaderingen of publicaties. Terwijl de dure verplichting om samen met elke in het Russisch gedrukte publicatie een even omvangrijke uitgave in het Oekraïens uit te geven in feite neerkomt op een publicatieverbod.

‘Gedwongen assimilatie’

Het zal dus niemand verbazen dat Vladimir Poetin zich in zijn essay Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners van juli 2021 verzette tegen de „gedwongen assimilatie” nagestreefd door een wetgeving waarmee „het Russisch virtueel uit het onderwijssysteem wordt verdreven”, of dat Sergej Lavrov, zijn minister van Buitenlandse Zaken, in september 2021 „de openlijke oorlog aan het Russisch” aan de kaak stelde. Maar zij waren niet de enigen die kritiek uitten. Op verzoek van de Raad van Europa heeft de Commissie van Venetië, een orgaan samengesteld uit gerespecteerde juristen, de Oekraïense taalwetgeving onder de loep genomen en verschillende bepalingen ervan bestempeld als „uiterst problematisch op het vlak van de non-discriminatie”, met name omdat het Russisch er een minder gunstige behandeling krijgt dan de officiële talen van de Europese Unie. Volgens de Commissie slaagt de wet uit 2019 er niet in om „een rechtvaardig evenwicht te bewerkstelligen tussen het legitieme objectief om de Oekraïense taal te versterken en te promoten en het vrijwaren van de taalkundige rechten van de minderheden”.

De commissie is evenwel niet blind voor de dreiging die voortvloeit uit de ongelijkheid tussen beide talen. In het verleden had ze al kritiek geleverd op de wet over de regionale talen uit 2012, precies vanwege de „onevenredige versteviging van de positie van het Russisch” en de afwezigheid van „geschikte maatregelen om de rol van het Oekraïens als enige officiële taal te bekrachtigen”. Van een wet die het mogelijk maakt om de taalgrens te verleggen in functie van de verspreiding van de sterkste taal, gaat een permanente dreiging uit, en dat is precies waar men in België zestig jaar geleden paal en perk aan heeft gesteld, toen de Franstalige ‘olievlek’ werd ingedijkt en men op die manier aan de pacificatie van onze communautaire relaties heeft bijgedragen.

Compromis

Wat moeten we uit dit alles besluiten? Waarschijnlijk niet dat de onderlinge taalstrijd meer dan een voorwendsel vormde voor de Russische agressie. Maar beslist wel dat taalgebonden geschillen makkelijk kunnen ontaarden en uitmonden in een escalatie van vijandigheden, waarbij de taalkundige aanleiding onder het toenemende geweld snel wordt begraven. En vooral dat men in Oekraïne net zo goed als elders, ongeacht de uitkomst van het gewapende conflict, alleen tot een duurzame vrede kan komen als er een compromis wordt gevonden.

Daarbij moet niet alleen de bedreigde officiële taal worden veiliggesteld, ook de beperking van de rechten van de sprekers van de andere talen – inclusief de dominante taal – moeten tot het strikt noodzakelijke worden herleid. Als de wapens eindelijk zwijgen, zal men onder meer daarover moeten praten.

