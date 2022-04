Onderschat de ernst van long covid niet

Heerlijk dat de maatregelen zijn afgeschaft. Kan ik eindelijk mijn moeder weer knuffelen, dat benauwde mondkapje afdoen en de school van mijn dochter van binnen bekijken. Na een feestelijk schoolbezoek ontvang ik een appje van een goede vriendin. Ook zij is opgetogen, want het gaat veel beter met haar. „Vrijdagmiddag klein wandelingetje gemaakt en op een terras citroentaartje gegeten! Weliswaar met noisecancelling-koptelefoon op en baseballpet plus zonnebril tegen de prikkels, maar wat was ik blij!”, schrijft ze.

Sanne Bloemink is medewerker van De Groene Amsterdammer.

Ik slik. Dit is kennelijk haar definitie van ‘veel beter’. Ze raakte vijf maanden geleden besmet en lijdt sindsdien aan langdurige covid, oftewel long covid.

Long covid-patiënten hebben veel verschillende klachten, maar in één opzicht zijn ze allemaal gelijk: van de ene op de andere dag zijn ze hun oude leven kwijt. Onder hen bevinden zich veel zorgmedewerkers en onderwijspersoneel; zij die naar hun werk bleven gaan met alle risico’s van dien, terwijl ik veilig thuis kon werken.

Vooral patiënten uit de eerste en tweede golf, in meerderheid vrouwen, stonden er alleen voor. Ze werden vaak niet serieus genomen. Hun klachten werden afgedaan als burn-out, overspannenheid of depressie. De wereld had geen tijd voor hen, iedereen was druk met besmettingscijfers, aantallen IC-bedden en vaccins.

Maatschappij-ontwrichtend

Wetenschappers die elkaar normaal fel beconcurreren, hadden tijdens de coronapandemie een gezamenlijk, urgent doel. Ze deelden hun (preliminaire) onderzoeksresultaten met elkaar in internationale online groepen, de intensieve samenwerking leidde ertoe dat plotseling veel meer mogelijk bleek. Vaccins werden sneller dan ooit ontwikkeld en een stroom aan wetenschappelijk onderzoek kwam razendsnel op gang. Die wetenschappelijke samenwerking over de hele wereld was indrukwekkend.

Lezers vertellen wat corona heeft aangericht: ‘De goede relatie in mijn familie is kapot’

Voor de chronische vorm van Covid blijkt het echter lastiger de handen op elkaar te krijgen. Wetenschappers concurreren weer met elkaar om schaarse onderzoeksgelden en van uitwisseling en samenwerking op de schaal van twee jaar geleden is al lang geen sprake meer.

Toch is het belang minstens zo groot. Want misschien zijn er op dit moment wel genoeg ziekenhuisbedden, een chronische ziekte als deze kan de samenleving toch grondig ontwrichten. Los van al het leed op individueel niveau, moeten we daarbij denken aan sociaaleconomische gevolgen als langdurig ziekteverzuim en verder oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. Deze stille schaduwpandemie is een gezondheidscrisis die ons gemeen in de staart kan bijten.

De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, heeft het door. Hij omschreef onlangs long covid als een „chronische ziekte, misschien wel de ernstigste van Duitsland. […] Dat kunnen we niet accepteren.” Ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft long covid al verschillende keren in belangrijke speeches genoemd. En het Britse parlement, ten slotte, debatteerde gisteren over het onderwerp.

Van de ene op de andere dag zijn long covid-patiënten hun oude leven kwijt

Het is een schril contrast met Nederland, waar veel wetenschappers, politici en beleidsmakers nog altijd eufemistisch en bagatelliserend spreken over „langdurig herstel”. In Nederland ontbreekt een nationale, centrale registratie van patiënten, maar dat weerhield minister Kuipers (Volksgezondheid) er niet van om in Op1 uit de losse pols de prevalentie van long covid op „een paar procent” te schatten. Zelfs als dit lage percentage zou kloppen, quod non, dan zouden we ons, met meer dan twee miljoen besmettingen in de afgelopen weken, nog steeds ernstig zorgen moeten maken.

‘Topje van de ijsberg’

Recent onderzoek laat zien dat in Nederland 12,5 procent van de met Covid besmette groep drie maanden na besmetting nog tenminste één nieuwe of verergerde lichamelijke klacht heeft. Buitenlandse prevalentiecijfers schommelen tussen de 10 en 20 procent. Bij C-support, de organisatie die mensen met long covid bijstaat, zijn meer dan elfduizend mensen aangemeld, en de directeur denkt dat dit „het topje van de ijsberg” is. Veel mensen, bijvoorbeeld lager geschoolden, weten C-support nauwelijks te vinden. Bovendien zijn cijfers van na de omikrongolf en na het loslaten van de maatregelen nog onbekend.

NRC neemt de schade op: de kosten van twee jaar corona

Ondertussen zijn de eerste ‘long covid two year anniversaries’ in stilte voorbijgegaan. De WIA-aanvragen (uitkering als men wegens langdurige ziekte niet kan werken) stromen binnen. Patiënten moeten maar hopen dat ze een hun gunstig gezinde verzekeringsarts treffen. Onder verzekeringsartsen bestaat namelijk een groot verschil tussen believers en non-believers, een fenomeen dat bekend is van andere chronische ziekten als ME/CVS. Nog steeds zijn er artsen die de klachten van patiënten toeschrijven aan psychologische (en daarmee kennelijk vermijdbaar geachte) oorzaken, en die om die reden een aanvraag afwijzen.

In een recent rapport van de Gezondheidsraad wordt vooral benadrukt wat we nog níet weten over long covid. Ook uit de onlangs gepubliceerde behandelrichtlijnen spreekt vooral handelingsverlegenheid. Uiteraard gaat het om een nieuwe ziekte, en wetenschappelijk onderzoek kost tijd.

Doorbraak

Tegelijkertijd is tijdens de acute fase gebleken dat wetenschappelijk onderzoek wel degelijk in een stroomversnelling kan komen, als we dit maar graag genoeg willen. Bovendien zijn er goede aanknopingspunten. Long covid lijkt in veel opzichten op andere post-infectieuze ziekten als ME/CVS, Q-koortsvermoeidheidssyndroom en chronische lyme. Meer gericht onderzoek naar long covid zou wel eens kunnen leiden tot een doorbraak in onze kennis over al deze andere post-infectieuze ziekten.

Goed nieuws voor alle patiënten met (vooralsnog) onbegrepen klachten, die moeten vechten voor hulp en erkenning.

Hoogleraren als Resia Pretorius aan Stellenbosch University, Akiko Iwasaki aan Yale, en David Putrino aan Mount Sinai werken in grote internationale samenwerkingsverbanden, precies vanuit dit perspectief. Zij hebben nog geen Nederlandse partners kunnen vinden. Het is hoog tijd dat hier verandering in komt.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven