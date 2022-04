OM: dodelijke schietpartij in McDonald’s Zwolle gerichte actie

Justitie verdenkt de 32-jarige man uit Arnhem die zichzelf heeft aangegeven voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in een McDonald’s in Zwolle van moord. Op basis van zijn verklaringen gaan de politie en het Openbaar Ministerie ervan uit dat het om een gerichte actie ging. Bij het incident kwamen twee mannen van 57 en 62 jaar om het leven.

De verdachte wordt vrijdagmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank. Die zal bepalen of hij langer vast moet blijven zitten.

Woensdagavond schoot een man rond 18.00 uur twee mensen dood in de McDonald’s. De eettent zat volgens de politie op dat tijdstip behoorlijk vol. RTV Oost beschreef op basis van ooggetuigen dat een man de zaak binnenliep, eerst eten bestelde en aan tafeltje ging zitten. Vervolgens opende hij het vuur op de twee mannen. De verdachte meldde zich later die avond zelf bij het politiebureau in Deventer. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.

