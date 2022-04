Nederlandse boer in Oekraïne praat nu in op Ollongren, Timmermans en Shell

Zelfs voor Oekraïense begrippen zijn de wegen slecht onderhouden. Met een volgepakte auto stuitert Emmeke Vierhout al meer dan tien uur onafgebroken over binnenwegen richting Roemenië. Achterin de Volkswagen Golf staan twee jerrycans met benzine om in één keer door te kunnen rijden. In de achteruitkijkspiegel ziet ze haar twee dochters op de achterbank, naast haar zit een bejaarde Nederlander die door de oorlog vast is komen te zitten in Oekraïne. Vierhout: „Dat was het moment dat ik me realiseerde: we zijn op de vlucht.”

Het is donderdagnacht 24 februari. Rusland is net Oekraïne binnengevallen en bombardeert hoofdstad Kiev. „Het onwaarschijnlijke was dan toch gebeurd,” zegt haar man Kees Huizinga begin maart terugblikkend.





Het gezin is dan net herenigd in Nederland en neergestreken in huisje 47 van een verlaten vakantiepark in het Drentse dorp Wezuperbrug. Op nadrukkelijk verzoek van de Ukrainian Agrarian Council, waarvan hij al jaren actief lid is, heeft Huizinga zijn boerderij met 15.000 hectare grond en vierhonderd medewerkers toch verlaten om westerse politici te waarschuwen voor een dreigend voedseltekort als het oorlogsgeweld niet acuut stopt.

Hun kinderen gaan in het nabijgelegen Emmen naar de lagere school. Huizinga: „De jongste zit in een klas met bijna dertig kinderen. Dat is even wennen na een klas met acht kinderen.” Vierhout: „Maar we zijn heel blij dát ze naar een fijne school kunnen. Hun Oekraïense vriendinnetjes zitten thuis of in de schuilkelder.”

Huizinga onderhoudt dagelijks telefonisch contact met de mensen op zijn bedrijf. Dertig van zijn medewerkers zijn opgeroepen voor het leger. Hoe het met hen gaat, weet hij niet. „Er is helaas maar sporadisch contact.” De werkzaamheden op zijn akkers gaan intussen door, zolang de voorraad diesel dat toelaat.

De armsten zullen het meest lijden. Ze zullen sterven van de honger of massaal naar het westen komen

Op de vruchtbare zwarte grond van Oekraïne verbouwt het land jaarlijks 90 miljoen ton tarwe en oliehoudende zaden als zonnebloem, waarmee het vijftig landen in onder meer Noord-Afrika en het Midden-Oosten voorziet. Begin april moeten de boeren zaaien. „Anders is er straks simpelweg geen oogst,” zegt Huizinga bij een boterham met kaas. Zijn angst: „Als de oorlog nu niet stopt, komt de wereldvoedselvoorziening in gevaar. Daar lijden de armsten onder. Ze zullen sterven van de honger of massaal naar Europa komen om hier eten te halen.” Hij trekt zijn wenkbrauwen op. „Een mooie bijvangst voor Poetin.”

De functie van graanschuur van de wereld, die Oekraïne en Rusland samen vervullen, is zeker op korte termijn niet elders in de wereld op te vangen, vertelt Huizinga. „De benodigde ruimte is er niet én de tarwe die bijvoorbeeld in Nederland wordt verbouwd, is van een mindere kwaliteit en daarmee ongeschikt om brood van te maken. Dat geldt voor veel landen met weinig zon-uren.”

Om de onheilsboodschap over te brengen, springt de hele familie bij. Oudste dochter Josephine (12) is te zien in het Jeugdjournaal, Emmeke regelt konvooien met hulpgoederen, uiteenlopend van zaaigoed tot medicatie via de stichting ‘De leeuw Kyiv’ en zit bij Jinek. Kees’ oom Jaap Sluis regelt als ‘perschef’ alle media-afspraken voor neef Kees. Huizinga: „Dit is onze bijdrage aan het stoppen van de oorlog.” Een missie die NRC van nabij volgt.

Kees Huizinga en zijn vrouw Emmeke Vierhout. Ze verlieten Oekraïne kort na Poetins invasie, met hun kinderen, die nu naar een lagere school gaan in Emmen. Foto Kees van de Veen



Knuffel van Wollaars

Op zondagavond 6 maart doet Huizinga, gestoken in een rood houthakkershemd, zijn verhaal bij Nieuwsuur. „Er wordt nu veel over de noodzaak van gas gepraat maar tegen de kou kun je een extra jas aantrekken,” vertelt hij in de studio in Hilversum. „Maar als je geen eten hebt, kun je die jas niet opeten.”

Hij raakt geëmotioneerd bij het uitspreken van de woorden, zien de kijkers en presentator Jeroen Wollaars. Wanneer het gesprek is afgerond en het filmpje voor het volgende onderwerp is ingestart, staat Wollaars op om de boomlange boer buiten beeld een knuffel te geven. Huizinga glimlacht bij de herinnering aan het voorval. „Dat vond ik een mooi gebaar.”

De uitzending mist zijn uitwerking niet. De agenda van de strijdbare en communicatieve akkerbouwer stroomt vol. Journalisten en politici uit binnen- en buitenland willen zijn verhaal horen, zeker nadat VN-baas António Guterres waarschuwt voor „een dreigende orkaan van honger”. Huizinga, zoon van een huisarts uit het Groningse Hellum, groeit uit tot de vertolker van de Oekraïense smeekbede voor militair ingrijpen.

Van BBC tot The Wall Street Journal en van minister Wopke Hoekstra tot parlementariërs uit omliggende landen, Huizinga laat geen kans onbenut het dreigende voedseltekort onder de aandacht te brengen. „Als het nu niet stopt, is er straks een probleem waar de oorlog in Oekraïne bij verbleekt,” zegt hij op de radio tegen presentator Sven Kockelmann. „Want, wat gebeurt er dan?”, countert de anchor. Huizinga: „Dan is het ieder voor zich en God voor ons allen.”

Roeien en studeren

Zeeman of boer. Van jongs af aan weet Huizinga wat hij wil worden. „Het is boer geworden en dat is geen toeval,” vertelt hij op een ochtend halverwege maart aan de eettafel in Drenthe. „Mijn moeder is een boerendochter.” Zijn hele jeugd werkte hij bij een boer in de buurt. „Machtig mooi vond ik dat.”

Studeren aan de landbouwuniversiteit in Wageningen is dan ook een vanzelfsprekende stap na het vwo, zegt Huizinga. Zijn vrouw kijkt op als het onderwerp ter sprake komt. „Studeren?” Hij schiet in de lach. „Oké, ik heb na acht jaar mijn studie landbouwtechniek afgemaakt na eerst eerst vijf jaar te hebben geroeid.”

Via studiecontacten en boerende familieleden belandt hij in Polen en andere opkomende agrarische landen in het voormalige Oostblok. Huizinga reist veel, ziet nog meer en heeft geen vastomlijnde toekomstplannen. Tot twee Nederlanders hem in 2002 vragen voor een avontuur in het Oekraïnse Kysjtsjentsi. Ze zien mogelijkheden om er iets op te bouwen. Het lijkt Huizinga wel iets. „Al lag de sneeuw er een meter hoog toen ik er begon.”

Met de Oekraïense Oksana Kryachko als assistent krijgt hij de dagelijkse leiding over het bedrijf met dan nog ‘slechts’ 1.000 hectare grond. Zij spreekt Duits, hij een paar woorden Russisch, sinds een stage in Rusland. „Het was echt aanpoten maar ik vond het fantastisch: ploegen, zaaien, oogsten.” Na een jaar denkt Huizinga het ambacht in de vingers te hebben. Tot het tweede jaar alles anders is: de weersomstandigheden, het zaaigoed, de gewasbescherming. „Na tien jaar had ik het pas echt onder de knie. Ik begon situaties te herkennen.”

Het bedrijf groeit als kool en Huizinga geniet, na de geboorte van hun eerste dochter in 2009, met zijn jonge gezin van de uitgestrekte Oekraïense natuur. Het leven is er goed, al is de corruptie wennen. Agenten die hem soms staande houden voor een vermeende overtreding, dat werk. Huizinga schalks: „Ik heb altijd wat geld in m’n zak zitten.”

Met de expansie van het bedrijf groeit de financiële interesse van de autoriteiten in zijn onderneming. Bij de verlenging van pachtcontracten vinden ambtenaren met regelmaat een vermeende oneffenheid in de papieren. Het doel is altijd hetzelfde: geld. „Het went. Ze moeten een paar foutjes vinden, anders hebben ze hun werk niet goed gedaan.”

Sluipschutters

In de jaren onder president Viktor Janoekovitsj (2010-2014) is de corruptie het hevigst. Sergei Toeloeb is in die periode diens gouverneur in de deelrepubliek waar Huizinga en zijn gezin wonen. „Sergei Stofzuiger werd hij genoemd. Hij zoog al het corruptiegeld naar zich toe.” Dankzij hulp van zijn netwerk binnen de lokale overheid dat hij in de jaren daarvoor heeft opgebouwd, weet Huizinga de financiële schade te beperken.

Het door Rusland gesteunde regime van Janoekovitsj leert de Nederlanders vooral hoe ver de arm van Poetin reikt. „Toen er in februari 2014 onschuldige demonstranten in Kiev werden doodgeschoten door Russische sluipschutters, waren we ons op slag bewust van de politieke spanning met Rusland,” zegt Emmeke. En zij niet alleen, zegt ze. „Veel Oekraïners hadden tot dat moment het gevoel: Rusland is onze grote broer. Geen fijne, maar hij beschermt ons. Dat gevoel is na 2014 volledig verdwenen.”

Huizinga pakt zijn Oekraïense mobiele telefoon en citeert ter illustratie een recente appwisseling tussen zijn zakenpartner Oksana en haar neef, die als helikopterpiloot in het Russische leger dient.

„Op 10 februari appt zij hem: ‘Hallo. Hoe gaat het? We krijgen hier allemaal nieuws voorgeschoteld.’

Hij: ‘Hier ook. Ik ben op dienstreis.’

Zij: ‘Is dat nieuws serieus?’

Hij: ‘Mjah. We ontmoeten elkaar snel.’

Zij: ‘Maak geen grapjes.’

Hij: ‘Ik ben heel serieus.’

Zij: ‘Zo’n ontmoeting hoef ik niet.’”

Huizinga, terwijl hij zijn leesbril afzet: „Daarna is er geen contact meer geweest, vertelde Oksana me.”

De boerderij van Huizinga

Foto privébezit Kees Huizinga was het gezicht van een zuivelcampagne in Oekraïne

Foto privébezit De boerderij van Kees Huizinga. Hij was een poosje het gezicht van een zuivelcampagne in Oekraïne.

Shells afdeling ‘compliance’

Op donderdagmiddag 24 maart, een week na de ontmoeting aan de keukentafel in Wezuperbrug, appt Huizinga. „Hoe zet ik een parkeermeter aan?” Hij is onderweg van Den Haag naar het Mediapark in Hilversum en wil iets eten in Amsterdam. Bij binnenkomst in de kroeg: „Sinds wanneer kun je hier niet meer met geld betalen om te parkeren?” Hij oogt vermoeid.

De bijeenkomst in Den Haag bij Shell verliep niet zoals hij wilde. Huizinga vroeg de oliegigant om leveringsgaranties van olie en diesel voor het zaaiseizoen. „‘Ik weet niet of dat verzoek wel langs de afdeling compliance komt,’ zei één van de aanwezigen. Ik zei: ‘Compliance? Daar is helemaal geen tijd voor. Het moet nú gebeuren.’ Toen was het antwoord: ‘We zijn een grote organisatie, meneer.’” Huizinga zucht. „Vriendelijke mensen hoor, maar ik vrees de uitkomst.”

Zijn ergernis over de westerse opstelling om zich niet in de oorlog te willen mengen, is zo mogelijk nog voelbaarder. Hij vertelt over zijn telefoongesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans. „Ook een vriendelijke man. ‘Maar jullie moeten iets dóén,’ zei ik tegen hem. ‘Ik kan niet alles met jou bespreken,’ antwoordde Timmermans. Toen zei ik: ‘Daar put ik de hoop uit dat jullie achter de schermen druk bezig zijn om Poetin een harde klap op zijn neus te geven.’ Daar kwam helaas geen reactie op.”

Je moet knalhard zijn tegen Poetin. Ollongren praat als een slappeling

Bij een alcoholvrij biertje verhaalt hij even later over zijn dromen in Oekraïne. „Mijn bedrijf loopt goed, ik zou graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land.” Jonge ondernemers en bedrijven steunen, goede scholen helpen opzetten. Als dank voor „de ontwikkeling en het levensgeluk” die het land hem brachten. „Neem de eerste mensen die bij ons in dienst kwamen,” zegt hij. „Die zaten ’s avonds in de kroeg als ze werden uitbetaald. Dat begreep ik heel goed. Maar duurzaam is het niet.” Ook de omgang met welvaart kost tijd en enige begeleiding, wil hij zeggen. „Uiteindelijk hebben die mensen allemaal een eigen huis gebouwd in en rond Kysjtsjentsi.” Hij lacht. „Er zijn zelfs mensen die met een low cost carrier naar Egypte zijn gevlogen. Ze waren nog nooit buiten de regio geweest! Dat is toch prachtig?”

Later die avond zit hij aan tafel bij Op1, tegenover Kajsa Ollongren. Hij is niet erg onder de indruk van de minister van Defensie, blijkt na afloop. Spottend: „We hadden mogelijk moeten kunnen zullen…’ Dat soort teksten, vooral bedoeld dat ze nergens op is aan te spreken.”

De irritatie over de westerse houding groeit zichtbaar bij Huizinga, zijn taal verhardt. „Je moet knalhard zijn tegen Poetin. Dat is de enige taal die hij verstaat. Ollongren praat als een slappeling, precies de reden waarom Poetin gewoon doorramt.”

Einde missie

De zon schijnt als Huizinga zich op zondagmiddag 27 maart languit achterover in het gras laat vallen achter het vakantiehuisje in Drenthe. Hij heeft net 70 kilometer achter zijn studievriend Ids Hilarides aan gefietst. „Ik ben kapot,” zegt Huizinga. Op zijn wielershirt staat de slogan van zijn geboortegrond: ‘Er gaat niets boven Groningen’. Het is zijn laatste dag in Nederland. De volgende ochtend zal hij vanuit Duitsland naar Roemenië vliegen om daar net over de Oekraïense grens hun auto op te pikken, die zijn vrouw in allerijl achterliet. Bij een lunch met brood en vers fruit blikt hij terug op zijn verblijf in Nederland. Of zijn missie is geslaagd, is de vraag. Huizinga resoluut: „Nee, want de Russen zijn niet uit Oekraïne weggebombardeerd.” Emmeke: „Dat was ook wel een heel grote missie, hè?” Hij: „Je moet hoog inzetten.”

Bij het afscheid laat hij een filmpje zien dat hij kreeg van de voorman van zijn bedrijf, Volodia Poeschko. Het beeld van een beveiligingscamera toont dat op honderd meter van diens huis in Kysjtsjentsi een raket landt. Huizinga: „De schrik zit er goed in.” Drie dagen later, op woensdagavond, deelt hij op Twitter een filmpje waarop hij lopend de verlaten grensovergang in Roemenië passeert. „Not a lot of traffic here” horen zijn ruim 11.000 volgers hem zeggen. Dan zoomt hij in op een blauw bord met gele letters: ‘Welcome to Ukraine’.

Zijn akkers liggen er goed bij, vertelt hij vrijdag aan de telefoon. De eerste tarwe en zomergerst is ingezaaid. „Maar de sfeer is gespannen,” zegt hij. „Gisteren vloog er een straaljager over. Iedereen hield zijn adem in. Dat is wat oorlog met je doet.”