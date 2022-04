Nederland treft thuisland Qatar, Senegal en Ecuador op WK Voetbal

Nederland stuit in de groepsfase van het WK Voetbal eind dit jaar op thuisland Qatar, Senegal en Ecuador. Oranje ontloopt daarmee in de eerste fase van het toernooi de zeven sterkste landen op de wereldranglijst, die net als Qatar groepshoofd zijn.

Qatar kwam nog nooit eerder uit op een WK en hoefde als gastland geen kwalificatiewedstrijden af te werken. Senegal werd onlangs winnaar van de Afrika Cup na winst in de finale tegen Egypte na strafschoppen. Bekendste speler is Sadio Mané van Liverpool. Ecuador werd vierde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie en heeft een relatief jong team zonder grote namen. De beste twee ploegen uit de groep plaatsen zich voor de achtste finales.

„Het is een wat Arno Vermeulen zei ‘kleurrijke’ loting”, zei bondscoach Louis van Gaal in eerste reactie tegen de NOS. „Maar ik ken die landen eigenlijk niet, dus ik kan er niet zoveel van zeggen. Maar wij hebben hele goede scouts en die gaan nu hard aan het werk.” Wel concludeerde hij dat het een betere loting is dan in 2014.

Kritiek op mensenrechtensituatie Qatar

Er is veel internationale kritiek op het WK in Qatar vanwege de mensenrechtensituatie in het land en vele doden die zouden zijn gevallen tijdens de bouw van de stadions. Volgens Amnesty International weigert Qatar daar onderzoek naar te doen, terwijl de mensenrechtenorganisatie stelt dat er bewijs is dat duizenden sterfgevallen verband houden met extreme hitte en onveilige arbeidsomstandigheden.

Van Gaal zei vorige week dat hij het „belachelijk” vindt dat de FIFA het WK aan Qatar heeft toegewezen. Hij was vanwege de nasleep van zijn coronabesmetting niet zelf aanwezig bij de loting in Doha.

De complete loting

Groep A: Qatar, Nederland, Senegal, Ecuador

Groep B: Engeland, VS, Iran, Wales/Schotland/Oekraïne

Groep C: Argentinië, Mexico, Polen, Saoedi-Arabië

Groep D: Frankrijk, Denemarken, Tunesië, Australië/VAE/Peru

Groep E: Spanje, Duitsland, Japan, Costa Rica/Nieuw-Zeeland

Groep F: België, Kroatië, Marokko, Canada

Groep G: Brazilië, Zwitserland, Servië, Kameroen

Groep H: Portugal, Uruguay, Zuid-Korea, Ghana