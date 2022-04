Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal: ‘Ik laat de boer niet bungelen’

Wat is het nieuws? Het kabinet wil de stikstofuitstoot in Nederland sneller terugdringen om onherstelbare en onwettelijke natuurschade te voorkomen. Dat staat in een beleidsbrief die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) vrijdag aan de Tweede kamer heeft gestuurd.

In april of mei worden naar verwachting met provincies stikstofdoelen opgesteld om de landelijke uitstoot voor 2030 te kunnen halveren. Deze regionale stikstofdoelen worden uiterlijk in juli 2023 juridisch bindend voor provinciebesturen. „In het uiterste geval kan ik zelf ingrijpen en de aanpak overnemen", zegt Van der Wal in een interview met NRC.

Van der Wal wil boeren en fabrieken die veel uitstoten financieel prikkelen om hun bedrijven vrijwillig te verduurzamen, of te vertrekken. Ondernemers die niet willen meewerken, riskeren uiteindelijk onteigening van het bedrijf door de overheid. Het onteigenen van boeren is „de laatste kaart", zegt Van der Wal. De minister noemt het „onrechtvaardig" en het zou „járen" duren, zegt ze.

Door corona en de oorlog in Oekraïne is het een beetje weggezakt, maar de natuur staat „op instorten”, waarschuwt Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof (VVD). Ze ziet het zelf als ze over de Veluwe fietst, of door Nederland autorijdt, vertelt ze op haar werkkamer in Den Haag.

„Overal bramen langs de wegen. Let maar eens op.”

Doordat er te veel stikstofuitstoot is in Nederland groeien er meer bramenstruiken, brandnetels en gras – en zijn er minder andere planten, dieren en insecten in de natuur. Het is ook slecht voor de grond- en waterkwaliteit. „Straks kunnen we geen schoon water meer uit de kraan drinken”, zegt Van der Wal (48). „Het is een immens probleem.”

De minister ziet twee soorten oplossingen, schreef ze vrijdag in een brief van ruim twintig kantjes aan de Tweede Kamer: vrijwillig óf gedwongen. Boerenbedrijven en fabrieken die te veel stikstof uitstoten en nabije natuurgebieden zwaar aantasten, moeten verduurzamen of zich laten uitkopen en vertrekken. Hoe sneller ondernemers meewerken, des te meer geld ze krijgen van het Rijk. Wie niet meewerkt, riskeert onteigening door de overheid.

Het wettelijke doel is de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 te hebben gehalveerd. Het kabinet-Rutte IV trekt hiervoor 25 miljard euro uit. „Dan denk je: woh, wat een geld!”, zegt Van der Wal. Maar een boerenbedrijf uitkopen kost gemiddeld anderhalf miljoen euro, rekent ze voor. Dat is nog zonder grond: de gemiddelde grondprijs is 60.000 euro per hectare.

Van der Wal worstelt met de harde ingrepen zoals onteigening van boeren, blijkt tijdens haar eerste uitgebreide interview als minister. „Ik wil niet dat er verlíézers zijn”, zegt ze bezwerend.

We zijn „te veel en te lang” over de grens van de natuur gegaan, schrijft u in uw Kamerbrief. De VVD, al tien jaar aan de macht, is de partij van ondernemen, rijden en bouwen. Voelt u zich als VVD’er ook verantwoordelijk voor de natuurschade?

„Oók als VVD’er, ja. We hebben als overheid decennialang een agrarische sector gestimuleerd op productie en efficiency. Dat brengt stikstofuitstoot met zich mee. Tegelijkertijd hebben we samen gezegd: we gaan de natuur herstellen. En dat hebben we niet gedaan.”

Hoe bent u als VVD’er aan deze post gekomen? Bent u er om ondernemers – boeren en fabrieken – mee te krijgen? Hoeft coalitiepartij CDA zo geen pijnlijke maatregelen voor boeren te treffen? Of was u deze post beloofd toen u partijvoorzitter van de VVD was?

„Nee, er is niets beloofd. Het was ook een complete verrassing toen Mark Rutte mij belde en zei: we willen je als minister voor natuur en stikstof. Maar ik begreep hem wel: toen ik gedeputeerde in Gelderland was, ging het heel vaak over stikstof. Het is ook handig als je de provincies en gemeenten goed kent. En VVD’er of niet: ik hóú van de natuur.”

Nederland bestaat nu nog voor de helft uit landbouwgrond. Wat is een goede balans, ook met het oog op woningbouw, energietransitie en defensie?

„Als we al onze ambities in Nederland uitdrukken in vierkante meters, is het geen verrassing dat Nederland te klein is. We moeten slimmer combineren. Bijvoorbeeld meer grond en minder vee, of een combinatie van landbouw en natuurbeheer.”

Daarmee gaan we het niet redden. Inkrimping van de landbouw is noodzakelijk.

„Absoluut, maar inkrimpen is geen doel op zich. We sturen als overheid op doelen voor natuur, stikstof, water en bodem. Niet op minder vierkante meters, een kleinere veestapel of minder boeren.”

Provincies mogen straks zelf bepalen hoe ze hun stikstofuitstoot verlagen. Moet u als minister niet landelijk regie houden?

„Ja, mijn angst is natuurlijk dat alle provincies met een aanpak terugkomen, en dat de optelsom het landelijke doel van 50 procent stikstofreductie niet haalt. Dus stellen we vooraf per provincie doelen over de verlaging, die we uiterlijk 1 juli 2023 juridisch vastleggen. En er zijn behoorlijk wat gebieden waar het één voor twaalf is. Daar hebben we niet de tijd voor jarenlange vrijwilligheid en pak ik sneller de regie. Ik besef dat niet iedereen blij is met deze boodschap, maar het geeft wel duidelijkheid aan overheden, boeren en de bouw.”

De natuurschade van stikstofneerslag is het grootst in Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Drenthe en de Gelderse Vallei. Gaan die regio’s de meeste pijn voelen van uw stikstofbeleid?

„De natuurgebieden die echt rood kleuren, waar veel agrarische activiteit is, daar zal de aanpak ingrijpender zijn dan in Zeeland, Flevoland of het noorden van het land. Die verschillen gaan echt zichtbaar worden.”

In die rode gebieden heeft de natuur eigenlijk geen tijd meer?

„Ja, enerzijds hebben we geen tijd meer, gezien de staat van de natuur. Anderzijds niet omdat we veel huizen willen bouwen en wegen willen aanleggen. Tegelijkertijd staat de agrarische sector voor een enórme omslag. En die boerenbedrijven wil je wel de tijd geven.”

Realiseert u zich wel dat de natuur daar gaat verslechteren? Dat mag wettelijk niet.

„Dat is het dilemma waar we in zitten. Direct het boerenerf op lopen en onteigenen – dat lijkt een stoere maatregel, maar is het niet. Ten eerste vind ik het onrechtvaardig. Ten tweede levert onteigenen geen snelheid op. Het duurt járen.”

In België heeft de regering vorige maand een rigoureus besluit bekendgemaakt. Voor 2030 moet de varkenshouderij 30 procent inkrimpen. De zestig landbouwbedrijven met de meeste stikstofuitstoot moeten voor 2025 al stoppen. Waarom doet u dat in Nederland niet?

„We hebben hier meer oog voor de agrarische sector. Het grootse verschil is dat Vlaanderen maar één doel heeft: minder stikstof. Wij kijken veel breder: ook naar de bodem- en waterkwaliteit.”

Verplaatsing van landbouwbedrijven komt steeds terug in uw brief. Verplaatst u daarmee het probleem niet?

„Nee, niet alle boeren zullen verplaatst kunnen worden. Maar er zijn gebieden waar dit denkbaar is. Kijk weer naar Flevoland, Zeeland of het noorden. Het is een schuifpuzzel.”

Daar zitten ze ook niet te wachten op grote stikstofvervuilers.

„Nee, áls ze verplaatsen, moeten ze dat doen met een enorme stikstofreductie.”

Er lopen al meerdere vrijwillige uitkoopregelingen voor boeren. Die hebben tot nu toe vrij weinig opgeleverd. Waarom zou het nu wel iets opleveren?

„Ja, daarom moeten de regelingen ook echt aantrekkelijker zijn.”

U bedoelt: meer geld?

„Ja.”

U zegt dat u duidelijkheid wilt geven, maar in principe laat u de boeren nog even bungelen. Linksom of rechtsom komt het óók op onteigening aan.

„Dat is aan de boer zelf. Ik laat de boer niet bungelen. Dit is een Kamerbrief over de hoofdlijnen, daarin spreek je de spelregels af. Wat dit gaat betekenen voor de boer in Overijssel, kan ik nog niet zeggen.”

Uit notulen van de formatiegesprekken blijkt dat de stikstofdoelen voor 2030 al niet meer haalbaar zijn. Er moet meer dwang worden toegepast, schrijven ambtenaren.

„Onteigening komt in de ‘rode’ natuurgebieden eerder in zicht, ja. Dat staat ook in mijn brief.”

Zijn er ook andere dwangmaatregelen dan onteigening?

„Onteigening is echt de laatste kaart. Ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen.”

Onteigening is ingrijpend. Heeft u daar als liberaal moeite mee?

„Ontzettend veel. Ik ben zelf getrouwd met een ondernemer, in een heel andere sector. Met een kantoor en een magazijn. Ik kan me de onzekerheid voor boerengezinnen nauwelijks voorstellen.”

Wat voor maatregelen kunt u nemen als een provincie haar stikstofdoelen niet haalt?

„In het uiterste geval kan ik zelf ingrijpen en de aanpak overnemen.”

Provincies worden dan, zeg maar, onder toezicht gesteld?

„Ik verwacht van niet. Ik ken de provincies goed.”

Maar het kán wel?

„Ja, theoretisch kan het. Maar jongens, we hebben hetzelfde doel.”

Door stikstof is er weinig ruimte om te bouwen. Collega-minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) wil één miljoen woningen bouwen voor 2030. Dat is toch volstrekt onhaalbaar?

„Ik denk dat het haalbaar is door deze brede stikstofaanpak. Anders was ik het met je eens geweest. Maar in het kabinet voeren we momenteel het gesprek over alle ambities. En dan zeg ik tegen Hugo: ‘Jij moet ook leveren.’ Verduurzaming komt niet alleen van de agrarische sector, ook van de bouw.”

U bent optimistisch, maar daarin schuilt ook een gevaar, heeft u ooit gezegd. „Als je maar vaak genoeg de positieve boodschap herhaalt, dan ga je er vanzelf met z’n allen in geloven.” Zijn de stikstofdoelen voor 2030 haalbaar?

„De doelen zijn haalbaar. En laat ik het anders zeggen: met pessimisme los je geen problemen op.”