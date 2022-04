Een van mijn favoriete Vreugdenhil-recepten is de Pasta Siciliana. Heerlijk gerecht van orecchiette met een halve romanescobloemkool (én pijnboompitten, rozijnen, venkelzaad, chilivlokken), bestrooid met mollica (gebakken broodkruimels). Het is het best te omschrijven als een vegetarisch recept waar ook een verstokte carnivoor als ikzelf niet nog snel salsiccia bij bakt. Het is een simpel en hartstikke lekker recept, dat je met gemak binnen een uur op tafel of op schoot hebt. Maar het luistert nauw. Voor de foto heb ik de bloemkoolroosjes minder klein gemaakt. Slecht plan, want daardoor kon ik de mix van pasta en bloemkool niet meer goed proeven. En ik had in plaats van een halve een hele bloemkool verwerkt en dat was voor de balans toch verkeerd. Doordat ik ook nog eens net te weinig kookvocht toevoegde (Janneke had het over een half kopje van het pastavocht, maar haar kopjes zijn groter dan de mijne), was het eindresultaat minder fijn dan het had moeten zijn. Les: blijf bij de les, maak de foto voor deze rubriek niet te belangrijk.

