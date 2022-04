Meer groente en fruit is voor iedereen een goed idee

Op het onderzoek dat minister Staghouwer van Landbouw (ChristenUnie) deze week aankondigde naar een mogelijke heffing op vleesproducten, werd voorspelbaar en emotioneel gereageerd. Kom je aan het karbonaadje dan kom je aan de Nederlander.

In het geknor over een mogelijke vleestaks dreigt vergeten te worden dat het vleesverbruik van de Nederlander – gemiddeld 730 gram vlees en vleeswaren per week – ver boven het maximum ligt dat het Voedingscentrum adviseert. En de gezondheidsrisico’s van het eten van te veel vlees en te weinig groenten en fruit zijn bekend. Of zouden dat moeten zijn in een land waar de helft van de inwoners te zwaar is. Dat maakt de discussie over het eten van vlees geen elitaire bezigheid voor louter havermelk-hipsters en quinoa-etende stedelingen.

Er kan ook niet worden ontkend dat dat de prijs die consumenten betalen voor vlees op geen enkele manier in verhouding staat tot de werkelijke kosten voor het milieu, noch voor de boer die geen faire beloning krijgt voor wat hij levert. Zelfs voor wie geen discussie wil voeren over de grote impact van vleeseten op het klimaat of op dierenwelzijn, moge dat duidelijk zijn.

Dat de minister in zijn evaluatie van het voedselbeleid schrijft dat de opbrengst van een vleestaks naar boeren moet gaan, is dan ook redelijk. Uit onderzoek van de Wageningen University & Research – op verzoek van de vorige minister van Landbouw – blijkt dat zo’n heffing onder goede voorwaarden en terugvloeiend naar veehouders die sector kan verduurzamen. Daarbij slaat verduurzamen niet alleen op landgebruik en biodiversiteit, maar ook op een eerlijke prijs, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Het is jammer dat door de stampei over de vleestaks (het woord zelf gebruikt Staghouwer overigens niet) de rest van zijn evaluatie wordt genegeerd. Want de minister schrijft, samen met zijn collega van Volksgezondheid, zinnige dingen. Niet alleen dat een heffing op vlees consumenten kan helpen om gezonder en duurzamer te eten. Of dat een mogelijke heffing in combinatie met een suikertaks en een btw-verlaging naar 0 procent voor groente en fruit zou moeten worden ingevoerd. Dat zou de dagelijkse maaltijd betaalbaar houden.

Maar hij wijst er ook op dat „een ander eetpatroon” helpt om de Europese voedselketen minder afhankelijk te maken van de rest van de wereld. Meer groente en fruit ten koste van vlees draagt bij aan de vermindering van broeikasgasemmissies en daarmee aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Hij wil voedselverspilling verder tegengaan, de productie van biologische waar vergroten, zoals Europees is afgesproken. Alles om in de toekomst een gevarieerd, gezond én veilig voedselaanbod te behouden.

Nergens in de evaluatie staat dat de kipsaté wordt verbannen. Niemand zegt dat je geen gehaktbal mag eten. Het doel is alleen om de helft van het bord te vullen met plantaardige eiwitten en de andere helft met dierlijke eiwitten, in plaats van de verhouding 60:40 nu. Áls het onderzoek uitwijst dat een vleestaks een goed idee is, wordt dat stukje vlees alleen wat duurder.

Het is wel zaak om de discussie snel op te lossen die nu loopt over wat groente en fruit is, zodat de btw verlaagd kan worden. Premier Rutte leek hier al aan te denken. Want zoveel potjes pastasaus hoeven de bewindslieden op Financiën en Volksgezondheid toch niet te openen om te zien dat er weinig tomaten in zitten en veel zout en zoet.

