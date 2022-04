Lof op Ockhams scheermes

Johnjoe McFadden: Leven is eenvoudig Ockhams scheermes en een nieuwe geschiedenis van de wetenschap en het heelal Atlas Contact, 464 blz. €29,99 ●●●●●

Hoe is het mogelijk dat een pijl door de lucht blijft vliegen nadat hij de boog verlaten heeft? Wordt de beweging van de pijl aangedreven door de vleugelslag van een engel totdat deze uitgeput raakt? Of heeft de pijl impuls – een snelheid met een bepaalde richting – meegekregen van de spannen boogpees?

De tweede verklaring is het meest waarschijnlijk, zelfs als je niet heel goed hebt opgelet tijdens de natuurkundelessen. Als er meerdere manieren zijn om een verschijnsel of een meting te verklaren, dan is de meest eenvoudige verklaring, waarbij je de minste (onbewezen) aannames doet, waarschijnlijk de juiste.

Dit principe, dat wetenschappers regelmatig toepassen, staat bekend als Ockhams scheermes. Het is vernoemd naar William van Ockham, een franciscaner monnik die eind dertiende en begin veertiende eeuw leefde in Engeland. Hij was niet de eerste die dit principe toepaste, maar hij pakte de middeleeuwse filosofie en de gevestigde ‘godsbewijzen’ er zo rigoureus mee aan dat hij berucht werd en zelfs aangeklaagd werd voor het aanzetten tot ketterij.

Leven is eenvoudig is een eerbetoon van de Britse quantumbioloog Johnjoe McFadden aan Ockham en zijn scheermes. Het boek heeft een hoge informatiedichtheid. Het beschrijft niet alleen het leven van Ockham en de verhouding tussen religie en wetenschap in die tijd. McFadden laat ook zien hoe het principe van Ockhams scheermes al eeuwenlang een rol speelt bij het aanscherpen van wetenschappelijke theorieën. Van het heliocentrische wereldbeeld van Copernicus, tot Darwins evolutietheorie en Einsteins relativiteitstheorie. McFadden beschrijft hoe deze wetenschappelijke ontwikkelingen tot stand kwamen met Ockhams scheermes in de hand.

McFadden neemt je hiervoor mee langs grote wetenschappelijke ontdekkingen: van de elektrische Leidse fles, tot DNA en quantummechanica. Alle onderwerpen worden compact uitgelegd, met enkele behulpzame illustraties. Toch blijkt dat de zoektocht naar de ‘meest eenvoudige verklaring met minste aannames’ tot verrassend complexe theorieën kan leiden.