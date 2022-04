Youp van ’t Hek heeft weer een boek „in elkaar geflanst”. Het zijn z’n eigen woorden, in een promopraatje op een radio, bij Omroep Max, eind februari. Begrijp dit vooral als ‘bij wijze van spreken’, want de nieuwste Van ’t Hek is een prachtig boek. Of, preciezer gezegd: tekenaar Marije Tolman en vormgever Eva Kohnstamm hebben een boek gemaakt dat knispert van plezier en schoonheid.

De titel is simpel en raak: Een zee van tijd. De doelgroep: mannen die zich zuchtend en steunend bewegen rondom hun pensioenleeftijd. „Mensen die met pensioen gaan, zullen het boekje wel cadeau krijgen van hun vrienden”, zei Van ’t Hek op de radio – commercieel spitsvondig is hij ook.

Marije Tolman (1976), dochter van beeldend kunstenaar Ronald Tolman, is een grote naam in de wereld van illustratoren. Kinderboeken waaraan zij (mee-)werkte, zijn vertaald in alle wereldtalen en uitgegeven in 25 landen. Acht onderscheidingen, in binnen- en buitenland, telt inmiddels haar ‘medaillespiegel’.

Van Marije Tolman is in komende decennia nog veel moois te verwachten

Het nu verschenen werk, met als ondertitel ‘Handboek voor iedere pensionado’, is een kinderboek voor senioren. Een klein, dikbuikig mannetje, met een brilletje op z’n kale kop, dreutelt pagina na pagina in een weids decor. Een Youp-lookalike, dus. Illustraties op foto’s: van het mannetje eenzaam in een leeg berglandschap, het mannetje op een motorfiets in het bos, het mannetje hengelsportend op zee. Treurig en teder tegelijk.

Zie het mannetje. Hij gaat pottenbakken; onder zijn handen groeit een torenhoge fallus. Het mannetje is opeens alle dagen thuis. Hij draagt er een halsband, zijn vrouw houdt hem stevig aangelijnd aan de riem: aan tafel, in bed, op de wc. Het mannetje gaat vogelhuisjes beschilderen, moestuinieren, biljarten – en steeds vroeger in de middag een flesje ontkurken.

Dit cadeauboek smaakt naar meer. Ook andere wendingen in een mensenleven zijn op deze wijze te markeren: trouwerij, huwelijksjubileum, gediplomeerd, afgestudeerd, eerste baan. Een voorzichtige vraag valt hierbij wel te stellen: zou Youp van ’t Hek dan ook weer de tekst voor zo’n prentenboek moeten schrijven? Zijn productiviteit is verbluffend, zijn oeuvre (in theater, boeken, columns, enz.) is imposant. Maar inhoudelijk begint hij op een oude oom te lijken, die zijn anekdotes nogal vaak herhaalt.

Gelukkig, Van ’t Hek beseft dat zelf. Hij is bezig aan zijn finale tournee door het land, titel: ‘De Laatste Ronde!’ Zo bespaart hij zichzelf het droeve lot van gevierde komieken als Wim Kan en Seth Gaaikema, die moeilijk van applausverslaving konden afkicken.

Humor blijft sowieso een lastig bespreekbaar thema, want dat heeft alles met gevoel ervoor te maken, en smaak, en de tijdgeest. ‘Een cursus lesbisch pottenbakken’, bijvoorbeeld: was dat leuk toen Youp die grap decennia geleden voor het eerst maakte? En hoe valt die nu, in dit boek, in 2022? En een hele pagina over ‘Niet gaan golfen, gewoon niet doen!’ – hadden we dit niet eerder en zoveel vaker gehoord als vintage Van ’t Hek?

Van Marije Tolman valt de komende decennia nog veel moois te verwachten. Het kleine, dikbuikige mannetje, met z’n brilletje op z’n kale kop, is een periode van reflectie in een leeg berglandschap van harte gegund.

Marije Tolman, Youp van ’t Hek: Een zee van tijd. Thomas Rap, 120 blz., € 22,99

