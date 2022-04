Kabinet wil uitstoot stikstof sneller verlagen

In april of mei worden naar verwachting met provincies stikstofdoelen opgesteld om de landelijke uitstoot voor 2030 te kunnen halveren. Dat staat in een beleidsbrief die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De regionale stikstofdoelen worden uiterlijk in juli 2023 juridisch bindend voor provinciebesturen. „In het uiterste geval kan ik zelf ingrijpen en de aanpak overnemen”, zegt Van der Wal in een interview met NRC. Provincies met veel natuurschade door stikstof, zoals Brabant, Overijssel, Gelderland en Drenthe, zullen naar verwachting meer ingrijpende maatregelen moeten nemen. Van der Wal: „Die verschillen gaan echt zichtbaar worden.”

De stikstofcrisis bedreigt hele eco-systemen, en belemmert ook bouwprojecten sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019. Het kabinet heeft 25 miljard euro uitgetrokken om de uitstoot terug te brengen. Van der Wal wil boeren en fabrieken die veel uitstoten financieel prikkelen om hun bedrijven vrijwillig te verduurzamen, of te vertrekken. Ondernemers die niet willen meewerken, riskeren uiteindelijk onteigening van hun bedrijf door de overheid.

Het onteigenen van boeren is „de laatste kaart”, zegt Van der Wal. De minister noemt het „onrechtvaardig” en het zou „járen” duren, zegt ze. De minister spreekt van een „dilemma” rond de stikstofaanpak. „Enerzijds hebben we geen tijd meer gezien de staat van de natuur. Anderzijds niet omdat we veel huizen willen bouwen en wegen willen aanleggen. Tegelijkertijd staat de agrarische sector voor een enórme omslag. En die boerenbedrijven wil je wel de tijd geven.”