Vanaf 11 april hoef je niet meer naar de GGD na een positieve zelftest

Het kabinet wil met een andere manier van testen, veelvuldig boosteren en preventieve maatregelen voorkomen dat Nederland de komende maanden door een opleving van het coronavirus opnieuw op slot moet. Dat is de strekking van de langetermijnstrategie Covid-19 die minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) deze vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. „Het doel van de strategie is om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen”, schrijft Kuipers.

Op het gebied van testen komt er een grote ommezwaai. Waar de oproep richting Nederlanders nu nog is om na een positieve zelftest een test te doen bij de GGD, komt dat dringende advies per 11 april aanstaande te vervallen. Het aantal GGD-teststraten gaat fors omlaag, hoewel er in elke regio een klein aantal openblijft. De zelftest bij klachten wordt „de basisfaciliteit voor testen en handelen”, schrijft het kabinet. De oproep blijft voorlopig bij een besmetting in isolatie te gaan.

Het op grote schaal testen is volgens Kuipers „niet meer noodzakelijk” en in deze fase van de pandemie „geen doelmatig instrument om zicht te houden op het virus”. Om toch een beeld te houden van de ontwikkeling van het virus worden de veertig peilstations bij huisartsen om luchtweginfecties op te sporen uitgebreid en worden de rioolwatermetingen en het ‘sequencen’ van virusvarianten in laboratoria belangrijker. Als dit alles bij een nieuwe variant onvoldoende blijkt, moet het massaal testen snel opnieuw door de GGD’s kunnen worden opgezet.

Booster

Indien nodig wil het kabinet de komende maanden snel opnieuw kunnen boosteren. Boosterprikken „kunnen meerdere keren per jaar nodig zijn”, schrijft Kuipers, vooral voor risicogroepen als ouderen en kwetsbaren. Ook de boostercampagnes moeten met „een korte reactietijd” kunnen worden opgezet.

Afgelopen maand zijn de laatste landelijk verplichte coronamaatregelen, zoals de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, komen te vervallen. Kuipers hoopt dat het niet opnieuw nodig zal zijn om vanuit de overheid dwingende maatregelen op te leggen. Zijn ministerie is met verschillende sectoren in gesprek over wat zij zelf aan preventieve maatregelen kunnen nemen om virusverspreiding te voorkomen, zoals het verbeteren van de ventilatie.

Mocht zich tot weer een „zware opleving” voordoen van een gevaarlijker virusvariant, dan sluit het kabinet het opnieuw nemen van contactbeperkende maatregelen niet uit. Het coronatoegangsbewijs kan dan, in de vorm van 3G of 1G, „weer nodig zijn om verdere verspreiding te beperken en tegelijkertijd sectoren open te houden”. Zelfs het volledig sluiten van sectoren is dan niet uitgesloten. Het fysieke onderwijs ligt daarbij „onderop de stapel”, schrijft Kuipers, en het belang van kunnen sporten wordt „zwaar meegewogen”.