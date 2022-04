Inflatie stijgt nog verder, naar bijna 12 procent in maart

De inflatie in Nederland is de afgelopen maand gestegen naar 11,9 procent. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Vorige maand was de inflatie nog 7,3 procent. Bij voedingsmiddelen en tabak was de inflatie in maart 5,5 procent. De prijzen van energie en brandstof zijn verdubbeld.

De inflatie is in decennia niet zo hoog geweest. De oorlog in Oekraïne leidde tot grote nervositeit op de olie- en gasmarkten, waardoor de brandstofprijzen fors zijn gestegen. De inflatie is daarnaast het gevolg van het snelle economische herstel na de coronacrisis, waardoor er schaarste is ontstaan voor diverse grondstoffen. Ook zijn er grote personeelstekorten in verschillende sectoren.

Brandstof wordt vanaf vrijdag iets goedkoper. Benzineprijzen in Nederland zullen vrijdag naar verwachting zakken met 21 cent per liter, meldde consumentencollectief UnitedConsumers eerder. De prijs per liter diesel zakt mogelijk met 13 à 14 cent. Deels komt die prijsdaling door de invoering van accijnsverlaging, een maatregel waartoe het kabinet eerder deze maand besloot om de koopkracht van consumenten te herstellen.

