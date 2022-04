Een man loopt op brandend afval op de stortplaats Ghazipur in de Indiase hoofdstad New Delhi. De stortplaats is zo hoog (65 meter in 2019) dat de lokale bevolking het 'Mount Everest' noemt. In 2018 stortte de afvalberg in, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Foto Adnan Abidi / Reuters