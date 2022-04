‘Ik hou van Iran, het is mijn moederland. Maar je kunt er niet jezelf zijn’

‘Halsoverkop vertrok ik uit Iran. Mijn werkgever belde – ze zitten achter je aan. Verdwijn. Ik werkte aan de andere kant van Iran, in het zuiden, als toezichtmanager en landmeter in de wegenbouw. Midden in de woestijn. Drie weken was ik van huis, een week thuis. Toen de politie me bij het werk kwam ophalen, was ik thuis. Dat was mijn redding.

„Mijn vader is negen maanden na het begin van de revolutie [waarna uiteindelijk Ayatollah Khomeini aan de macht kwam, red.] geëxecuteerd. Ik was toen zeven. Sindsdien weet ik dat het regime in Iran niet je vriend is. Mijn vader was een bekende communist in Kermanshah, de stad waar wij woonden in het westen van Iran, en kwam daar voor uit ook. Hij kwam op voor de armen. We verhuisden naar Teheran. De partij zorgde voor mijn moeder, mij en mijn broertje.

„Mijn vader was activistisch. Ik ben ook links, maar voorzichtiger. Ik wilde niet dat mijn moeder na haar man ook haar zoon zou verliezen. Maar soms zijn er momenten dat je niet stil kunt blijven. Ik had gedemonstreerd omdat de uitslag van de verkiezingen vervalst waren. [Mahmoud Ahmadinejad werd in 2009 herverkozen als president, Mir Hossein Musavi verloor, red.] Dat was niet onopgemerkt gebleven.

„Ik vluchtte met de bus naar Turkije, daar nam ik het vliegtuig naar Nederland. Ik was gek op het Nederlands elftal, dat was de reden. Ik had twee valse paspoorten, die had mijn schoonvader geregeld. Mijn vrouw en zoontjes bleven achter. Ze waren toen acht en tien jaar.

„Op 15 januari 2011 meldde ik me als vluchteling in Ter Apel. Een maand later, op Valentijnsdag, kreeg ik een verblijfsvergunning. Pijlsnel. Mijn verhaal was helder en ze twijfelden niet aan mijn identiteit. Ik had alle papieren. Verder had ik niets.

„Ik woonde negen maanden in een asielzoekerscentrum, want ik wilde een huis in het zuiden van Nederland. Ik ben naast ingenieur ook muzikant, ik speel tar en setar. Muziek is mijn grote liefde. Iraanse muziekgezelschappen zitten in het zuiden, had ik gehoord. Dat bleek te kloppen. Ik kreeg een woning in Maastricht.

„Ik speel in een Iraanse muziekgroep onder leiding van Hamid Motebassem. We spelen traditionele Iraanse muziek. De muzikanten komen allemaal oorspronkelijk uit Iran. Sommige zijn gevlucht, zoals ik. Anderen kwamen om hier te studeren en bleven. Een mix. We treden ook op. Daarnaast speel ik in een multiculturele band in Eindhoven – Burning Blood. Daar kan ik meer improviseren, dat vind ik heerlijk.

„Het allerleukst vind ik soefistische muziek maken met een groep vrienden. Soms begeleiden we een dichteres of een danseres die haar rok laat wervelen. We laten ons inspireren door het soefisme. Ik geloof niet in god maar wel in liefde. En muziek is liefde voor mij.

„Net in Nederland veranderde ik de instellingen van mijn computer en mobiel naar Nederlands. Ik wist: ik kan niet terug. Dit wordt mijn thuis. Ik leerde de taal en ging werken. Als pizzabezorger. Als fietsreparateur.

„Zodra ik de taal had geleerd, ben ik civiele techniek gaan studeren in Tilburg aan de hogeschool. Dat had ik ook in Iran gestudeerd, met de specialisatie landmeetkunde. De gemeente Maastricht vond dat ik moest gaan werken, maar een studie leek mij de enige manier om een goede baan te krijgen. Ik ben verhuisd naar Heerlen omdat die gemeente het wel goed vond dat ik studeerde. Ik werkte naast de studie, trouwens.

„Na anderhalf jaar konden mijn vrouw en kinderen komen. Mijn zoons waren tien en twaalf jaar, een rottige leeftijd om je land te verlaten. Ze hebben wel moeite moeten doen om hier te wennen. Inmiddels gaat het goed met hen. Mijn broertje is ook gevlucht, een paar jaar na mij. Hij heeft asiel aangevraagd in Engeland. Onze moeder kwam op bezoek net voor de coronapandemie begon. Toen ze in Londen was, kreeg ze bericht uit Iran dat er vriendinnen waren opgepakt. Ze maakte onderdeel uit van een groep vrouwen die familieleden bijstaan van Iraniërs die zijn geëxecuteerd. Ze kon niet meer terug.

„Mijn vrouw en ik hadden moeite samen een bestaan op te bouwen, we hadden elkaar anderhalf jaar niet gezien. Zij moest wennen aan een land waar ik net aan was gewend. In 2015 zijn we gescheiden.

„Ik hou van Iran. Het is mijn moederland. Maar je kunt er niet jezelf zijn. Als je iets wil, heb je relaties nodig. Je speelt altijd een rol. Dat maakt het leven instabiel. In Nederland hoeft dat niet. Je kan hier zijn wie je bent. Dat bevalt me goed. Het geeft rust en stabiliteit.

„In 2020 heb ik een huis kunnen kopen in Geleen. Dat vond ik wel een mijlpaal. Ik ben graag thuis. De zolder heb ik ingericht voor de muziek – daar staan vijftien instrumenten. Altijd heb ik er een naast me in bed liggen. Als je dan wakker wordt en niet kunt slapen, kan je wat tokkelen. Als mijn moeder een verblijfsvergunning heeft, komt ze hier wonen. Het huis is ruim en ik heb een tuin. Het lijkt me fijn als ze hier is en rondscharrelt.”

