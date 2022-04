Iedereen wilde dit delen: Mooi man, #sneeuw

Ook Helga van Leur kon het maar moeilijk geloven. „Doen weermodellen nu ook al aan 1-aprilgrappen?”, twitterde de bekende meteoroloog toen ze de neerslagverwachting zag. Het bleek niet zo te zijn: na een periode vol warme lentedagen werd Nederland opeens wakker met een laagje sneeuw. Glacioloog en weerman Peter Kuipers Munneke grapte dat de wintertijd weer ingevoerd zou worden. Presentatrice Gallyon van Vessem zag de winterse neerslag als een laatste gebaar van de onlangs overleden weerman Piet Paulusma. „Die Piet. De allerlaatste groet vanaf daarboven. Mooi man #sneeuw.”

Ondertussen vlogen besneeuwde tuinen, balkons en paden over de socials en in groepsapps. Iedereen wilde dit toch even delen. Ook ik gooide snel een fotootje van platgesneeuwde narcissen op Instagram, wetende dat het eigenlijk weinig toevoegde.

Soms sneeuwt het in april, zong poplegende Prince in 1985 al. Maar de kans dat we nieuwe winterse taferelen kunnen delen op onze socials wordt dankzij de klimaatcrisis wel steeds kleiner. Dit weten we ook dankzij de onderzoekers die ons hier op wijzen. Zo ging het eerder deze maand over de ongewone en zorgelijke warmte rond de polen. En op de sneeuwgevulde ochtend was in NRC een interview te lezen met hoogleraar Kevin Anderson. Hij vertelt dat we de strijd tegen klimaatverandering waarschijnlijk niet zullen winnen en dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd 3 tot 4 graden zal stijgen.

Licht en donker wisselen elkaar ook op de socials constant af. Tussen de berichten over het klimaat dook vrijdag een bekend gezicht op. Mitchel Viljeer, teamleider inzameling en uitvoerend coördinator gladheidsbestrijding bij de gemeente Rotterdam, viel eerder al op met zijn megavrolijke vlogs, waarin hij met een Rotterdamse tongval vertelt over zijn werk bij de gemeente. Zo was hij al eens te zien terwijl hij achterop een vuilniswagen stapt met een bosje bloemen („Een lekkere ruikert”) om vervolgens naar een collega te gaan en hem te feliciteren met zijn vaste aanstelling. Een eerder sneeuwfilmpje bracht hem zelfs al eens in de tv-studio van talkshow Op1. „Hatsikideeee”, riep hij toen er begin 2021 een sneeuwschuiver voorbij reed tijdens het vloggen. Dat er daarnaast nog een collega met korte mouwen bij hem stond zorgde ervoor dat het filmpje viral ging.

Midden in de nacht

Zijn nieuwe vlog over de aprilsneeuw stelde niet teleur. We zien hem midden in de nacht in de sneeuw staan met twee mannen uit het team. „Ja ja, Rotterdammers, hier zijn we gewoon weer”, opent hij het filmpje. „Het is wit! De witte wereld!” Viljeer verbergt zijn enthousiasme niet en gilt het bijna uit. Kijkend naar zijn camera interviewt hij kort zijn teamleden. Ze hebben er zin in, blijkt uit de beelden. „Whoo-ooo-hoo, de speeltuin is weer geopend”, zegt Viljeer daarna. „We gaan die sneeuwvlokken op die sneeuwschuiver trotseren. We gaan ze pakke die vlokke!”

Met een laatste ‘hatsikideeee’ sluit hij af. Hier staat een man die geniet van zijn vak. Na 1 minuut en 18 seconden pure vreugde is het klaar. Laten we hopen dat hij ook in de toekomst nog op pad kan met de sneeuwschuiver.