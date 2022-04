Hulpkonvooien onderweg naar hongerlijdend Tigray en Afar trekken Ethiopië binnen

Een vrachtwagenkonvooi met hulpgoederen voor de Tigray-regio in Ethiopië is het Oost-Afrikaanse land binnengetrokken. De colonne met vijfhonderd ton voedsel en voedingsbenodigdheden voor gemeenschappen die zich „op de rand van de hongerdood” begeven, zal spoedig in de noodlijdende regio aankomen. Dat schrijft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties vrijdag op Twitter.

Het is de eerste keer sinds december dat een hulpkonvooi Ethiopisch gebied is binnengetrokken dat door Tigreese eenheden wordt bestierd. Een tweede konvooi met duizend ton voedselhulp is onderweg naar de aangrenzende Afar-regio, en komt daar naar verwachting vrijdagmiddag aan.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties hebben ruim negen miljoen inwoners van de twee Noord-Ethiopische regio’s behoefte aan voedselhulp. De Ethiopische regering geeft al langer aan voorstander te zijn voor noodhulp aan het gebied, maar meerdere pogingen daartoe mislukten, onder meer door beschuldigingen aan het adres van de VN. Die zouden volgens de Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken wapens leveren aan de leiders van de opstandige Tigray-regio. Vorige week kondigde de Ethiopische regering een eenzijdig staakt-het-vuren af om noodhulp mogelijk te maken.

Het gewapende conflict in de Tigray-regio duurt inmiddels zo’n anderhalf jaar. De 5,5 miljoen Tigreeërs waren lang de machtigste etnische groep van het land. Dit veranderde toen premier Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam. Hij zette meerdere Tigrese leiders uit hun functie en viel de Noord-Ethiopische regio binnen, wat leidde tot een conflict met het Tigrese Volksbevrijdingsfront, dat later ook in Afar actief werd.

