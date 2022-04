Seksistische memes in de groepsapp? ‘OK Boomer, het is goed met jou’

Lees meer in NRC Magazine #7

Met een groepje sportvrienden, vijftigers, hebben we een appgroep. Persoonlijke informatie wisselen we nauwelijks uit, hooguit om afwezigheid te verklaren. Maar er is één man die het leuk vindt om memes te delen, vaak met seksistische teksten en plaatjes, bijvoorbeeld naar aanleiding van het seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Ik heb één keer gereageerd: ‘niet leuk’. Verder wordt het door iedereen genegeerd. Bijval krijgt de sportvriend niet, maar ook geen tegenspraak. Ik weet niet of ik hier nu de grappenmaker of de groep op moet aanspreken. En hoe doe je dit zonder als spelbreker of gevoelige zeurpiet te worden weggezet? Of moet ik ook gewoon mijn schouders ophalen en het negeren?

Man, 52 (naam bekend bij de redactie)





Een ongemakkelijke kwestie. Nietsdoen is onbevredigend, ook voor het zelfrespect, de correcte jongen uithangen is onprettig. Misschien zou de beste weg zijn om buiten deze appgroep met één van de anderen te spreken van wie u kunt veronderstellen dat die ook niet zo enthousiast is over de grappen. Dan kunt u de volgende keer als er weer zoiets verschijnt reageren in de trant van ‘ik vind zulke grappen niet leuk’ en dan kan die andere persoon u bijvallen. Wellicht volgt er zelfs meer bijval. Aannemelijk is dat het dan ophoudt.

Is dat niet zo, dan is het misschien toch zaak om duidelijk maar op een luchtige manier te zeggen dat de appgroep ook prima functioneert zonder seksistische ongein. Het moeilijkste is denk ik om de juiste toon te vinden, maar ook het belangrijkste.

Marjoleine de Vos (64)





Een groepsapp is zegen en vloek tegelijk. Handig om zakelijke informatie uit te wisselen, maar vervelend wanneer het als uitlaatklep gebruikt wordt door deelnemers die ongevraagd en zonder remmingen van alles delen. Het is de reden waarom ik zelf het liefst in zo min mogelijk groepsapps actief ben, ook al ben ik een meme-liefhebber.

Kennelijk ziet de sportvriend in kwestie niet in dat hij ongepast bezig is. De rest zit er blijkbaar niet mee. Negeren is een optie, normeren is beter. Je kunt zowel de grappenmaker als de afzijdige groep betrekken door de vraag te stellen of ‘we’ dit normaal vinden. Dat daagt de passieve ‘omstanders’ uit om zich te mengen in het gesprek.

Sta je dan bekend als party-pooper? Misschien. Maar ook volwassen en verantwoordelijk, onderschatte eigenschappen online.

Lotfi el Hamidi (35)





Het klinkt alsof je sportvriend lijdt aan het boomerhumor-syndroom, ook al is hij nog te jong om officieel een boomer te zijn. Bij deze aandoening bestrooien personen hun grapjes vaak met een laagje vrouwenhaat en verpakken ze ze in foute memes, zoals je babyboomers weleens ziet doen op ‘Feesboek’. Je bent niet de enige die verontwaardigd opkijkt van de seksistische teksten en plaatjes die rondgaan. De jeugd van tegenwoordig is diep gefrustreerd door de boomer-memes. In een meme-trend in 2019 besloten jongeren dat ze niet meer in discussie wilden gaan met ouderen die foute opmerkingen maakten. Op verontwaardigingswaardige memes reageerden ze alleen nog maar met: „OK Boomer. Het is goed met jou.” Misschien moet jij ook zeggen dat het wel goed is met hem. Wellicht krijgt hij dan door dat hij voor lul staat met zijn vrouwonvriendelijke, verouderde humor.

Süeda Isik (24)

